Mundo

Maduro manda 15.000 venezolanos a resguardar frontera con Colombia en medio del conflicto con EE. UU.

El gobierno de Nicolás Maduro desplegó miles de militares en la frontera con Colombia como parte de la llamada Operación Relámpago del Catatumbo, reforzando la seguridad territorial ante amenazas externas.

El despliegue incluye patrullajes con drones y apoyo de aviación militar en la frontera oeste de Venezuela. Foto: Runrun
El despliegue incluye patrullajes con drones y apoyo de aviación militar en la frontera oeste de Venezuela. Foto: Runrun

En una nueva escalada de movilización militar, el régimen de Nicolás Maduro anunció el despliegue de 15.000 efectivos hacia la frontera con Colombia. La medida forma parte de la ampliación de la llamada "Operación Relámpago del Catatumbo", una acción que, según las autoridades venezolanas, busca consolidar la paz en las zonas limítrofes y hacer frente a actividades delictivas transfronterizas.

La decisión fue comunicada por Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y actual Ministro de Justicia, quien reveló que esta operación no solo implica una presencia militar reforzada, sino también el uso de drones, aviación, recursos fluviales y tecnología de vigilancia para custodiar todo el eje occidental.

¿Qué dijo el régimen de Maduro sobre el despliegue de 15.000 venezolanos a la frontera con Colombia?

Durante un acto oficial en el estado Táchira, el dirigente chavista indicó que la “zona de paz número 1” ya está en marcha, y representa el primer paso de un operativo más amplio que incluirá al menos dos zonas adicionales a lo largo de la línea fronteriza con Colombia. “Luego vendrán la zona de paz número 2 y la número 3. Todo esto es frontera con nuestra hermana Colombia y este despliegue ya está comenzando, estamos aquí”, expresó Cabello en un discurso televisado. De acuerdo con las declaraciones oficiales, este refuerzo involucra:

  • 15.000 soldados, hombres y mujeres, desplegados en territorio venezolano.
  • Uso de drones para monitoreo continuo.
  • Operaciones fluviales en ríos fronterizos.
  • Apoyo aéreo de unidades de aviación militar.
  • Patrullajes conjuntos en puntos estratégicos.

Cabello también instó al Gobierno colombiano a “hacer lo propio” en su territorio para consolidar la seguridad binacional. En ese sentido, destacó que ha habido “colaboración” con las autoridades del país vecino, lo cual consideró fundamental para neutralizar grupos armados y organizaciones delictivas que operan en la zona.

La zona de conflicto está ubicada en una región históricamente afectada por el narcotráfico, la minería ilegal y la presencia de grupos irregulares. La expansión de la operación fue anunciada días después de que Nicolás Maduro reiterara su rechazo a las recientes sanciones de Estados Unidos y advirtiera sobre supuestos planes de desestabilización contra Venezuela.

Venezuela comienza jornadas de enlistamiento para "defender la soberanía del país"

La ofensiva no se limita al despliegue militar. El pasado fin de semana, Nicolás Maduro ordenó el inicio de jornadas de inscripción ciudadana para formar “filas de combate”, con el objetivo de preparar a miles de venezolanos para una eventual defensa armada del territorio. La convocatoria se desarrolló los días sábado 23 y domingo 24 de agosto, en distintas regiones del país.

Según fuentes gubernamentales, este proceso de alistamiento responde a lo que el Ejecutivo considera una amenaza real contra la estabilidad del país. “Estamos en combate. Esta es una fase de preparación. Nos corresponde defender la soberanía y la paz de Venezuela con nuestros propios brazos”, afirmó Maduro en una transmisión nacional.

El mandatario, quien enfrenta crecientes críticas internacionales por violaciones a los derechos humanos y un deterioro sostenido de la economía, ha enfocado parte de su discurso en la protección del territorio ante lo que califica como “agresiones extranjeras”. Las jornadas de alistamiento se presentan como parte de una estrategia de defensa integral que complementa el accionar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

En paralelo, medios oficialistas han promovido el registro ciudadano con llamados al “patriotismo activo” y la denuncia de cualquier movimiento sospechoso en la frontera. Se espera que este plan de defensa se extienda en las próximas semanas a más regiones, incluyendo Zulia, Apure y Amazonas.

