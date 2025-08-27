HOYSuscripcion LR Focus

Proyecto minero provoca grave denuncia sobre Daniel Noboa y su esposa, Lavinia Valbonesi, por tráfico de influencias en Ecuador

Yaku Pérez presentó una denuncia contra Daniel Noboa, su esposa y Dundee Precious Metals por fraude en la aprobación del proyecto minero Loma Larga.

Yaku Pérez acusa a Daniel Noboa, Lavinia Valbonesi y Dundee por fraude en Azuay. Foto: Instagram/Daniel Noboa
Yaku Pérez acusa a Daniel Noboa, Lavinia Valbonesi y Dundee por fraude en Azuay. Foto: Instagram/Daniel Noboa

El dirigente indígena y ambientalista Yaku Pérez presentó este martes una denuncia penal contra el presidente Daniel Noboa, su esposa Lavinia Valbonesi y la empresa canadiense Dundee Precious Metals (DPM). Los acusa de incurrir en tráfico de influencias, en relación con el proyecto minero Loma Larga, que busca operar en la provincia del Azuay en Ecuador.

Según Pérez, la empresa obtuvo la licencia ambiental en junio de este año para desarrollar la mina mediante un fraude, producto de reuniones previas entre Noboa y representantes de la minera en Toronto, además de supuestas donaciones a la fundación dirigida por Valbonesi. La denuncia fue presentada en la Fiscalía General del Estado, en Quito, en nombre de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA).

¿Qué acusaciones hizo Yaku Pérez contra Noboa, Valbonesi y la empresa Dundee Precious Metals?

Pérez sostiene que la licencia ambiental concedida a Dundee Precious Metals en junio fue obtenida de forma irregular. Según él, la minera realizó donaciones a la fundación de Valbonesi, que trabaja con mujeres y niños en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de influir en la aprobación del proyecto minero en Azuay.

El excandidato presidencial también denunció que antes de que el gobierno otorgara el permiso, se celebraron varias reuniones en Toronto entre Noboa y representantes de la minera. A su juicio, estas acciones constituyen delitos como tráfico de influencias, conflicto de intereses, cohecho y otros. Pérez solicitó una investigación exhaustiva sobre el caso.

¿Qué impacto ambiental tendrá el proyecto minero Loma Larga, según las denuncias de Yaku Pérez?

Pérez ha alertado que la explotación de la mina Loma Larga pone en peligro el sistema de lagunas de Quimsacocha, una fuente de agua estratégica que abastece al 40 % de la población de Cuenca y a varias comunidades de la región. Según él, permitir la operación minera podría poner en riesgo el suministro de agua en la tercera ciudad más grande del país.

Dundee Precious Metals ha rechazado estas acusaciones, asegurando que el proyecto solo tendrá un impacto mínimo, equivalente al 0,1 % del caudal de un río de la zona durante la fase de construcción. Sin embargo, Pérez insiste en que la minería a gran escala en la zona comprometería de manera irreversible la seguridad hídrica, y subraya que la defensa del agua es una obligación ética y generacional.

