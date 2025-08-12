HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Milei declaró en la Justicia que retuit contra un niño autista no fue un acto oficial sino “libertad de expresión"

Javier Milei acusó al niño de 12 años de ser "kuka", un término despectivo para referirse a quienes son partidarios del kirchnerismo.

Milei defiende su posteo contra niño autista como ejercicio de libertad de expresión.
Milei defiende su posteo contra niño autista como ejercicio de libertad de expresión.

Javier Milei respondió ante la Justicia por el comentario que realizó en X sobre un niño con autismo. La familia de Ian Moche de 12 años lo demandó por incitar al odio a través de su discurso y demandan que el presidente de Argentina borre el post publciado el 1 de junio. Además, solicitan que se disculpe, algo que todavía no ha hecho.

El comentario fue realizado en base a otro en donde se señala a Ian Moche como parte de una familia kichnerista. El conocido influencer es realiza un potente activismo por los derechos de las personas con Trastorno del Espectro Autista en los medios de comunicación y espacios públicos. El juez Alberto Recondo solicita al mandatario explicar el motivo de su posteo a través de una cuenta que tiene la tilde gris, la cual está reservada para autoridades gubernamentales.

Excanciller de Argentina apunta contra Javier Milei por promocionar el $LIBRA: "Algún día tendrá que ir a la cárcel"

lr.pe

Javier Milei defiende que su libertad de expresión prevalezca sobre el interés superior del niño

"El tweet que motiva la demanda no es un acto estatal. Es una publicación protegida por el derecho constitucional a la libertad de expresión que me garantizan la Constitución nacional y los tratados internacionales con jerarquía constitucional",  argumentó Javier Milei. Además, niega que el posteo haya sido en su carácter del presidente de la Nación y titular del Poder Ejecutivo; su cuenta en X @JMilei, dice Milei, "no es oficial".

Asimismo, en la explicación oficial solicitada por la Justicia, el mandatario negó "que el interés superior del niño habilite restringir la libertad de expresión política en el marco de un debate público legítimo" y que "el sostenimiento de la publicación genere daño viral continuo respecto de los derechos que titulariza el actor como niño y como persona con discapacidad". El interés superior del niño es el principio jurídico y ético fundamental que establece que todas las decisiones, acciones o medidas que afecten a un menor de edad deben priorizar su bienestar integral por encima de cualquier otro interés, incluso del Estado.

El país de Sudamérica que se ubica como mayor exportador de maní en el mundo: supera a India, China y Estados Unidos

lr.pe

Ian Moche: "Hay límites que el Presidente no respetó"

"Hay límites, él no los respetó, y no me voy a quedar parado ante la injusticia, yo voy a poder parar las cosas", expresó el influencer de 12 años ante El Destape. Para Moche, la negativa de Javier Milei de borrar su tweet fue "una noticia difícil", pues dijo que estaba "del lado del mal". A finales de junio, la madre de Ian Moche pidió que borraran el tweet. Ante la negativa, decidió iniciar acciones legales antes el juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal de La Plata Nº4.

El tweet por el cual se originó todo proviene de la cuenta @hombregrisxd, en el cual hace referencia a una entrevista realizada por el periodista Pautino Rodríguez a Ian Moche. "Pautino siempre del lado del mal. No falla nunca al momento de operar en contra del gobierno. Siempre del lado de los kukas... no falla... ", escribió el usuario Hombre Gris. Javier Milei lo reposteó y apuntó: "Pautino siempre del lado del mal. No falla nunca al momento de operar en contra del gobierno. Siempre del lado de los kukas... no falla...".

