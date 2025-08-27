HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Este es el pueblo de Andalucía, elegido por The Times como refugio frente al turismo de masas

El diario británico The Times señaló a una ciudad española de Andalucía como un destino ideal para escapar del turismo masivo.

The Times señaló a Jaén como destino en Andalucía para huir del turismo de masas.
Foto: AFP

España se mantiene entre los países más visitados del mundo y, según The Times, aún guarda destinos poco explorados para explorar del turismo de masas. En 2024, el país ibérico fue el segundo más visitado del mundo, con un total de 94 millones de turistas. Siendo solo superado por Francia.

La gran diversidad de destinos, convierte a España en un atractivo punto turístico. Ante ello, el medio británico The Times, uno de los más prestigiosos, publicó una lista de opciones más atractivas para visitar, fuera de las populares Madrid y Barcelona; entre las que se encuentra la ciudad andaluza de Jaén.

lr.pe

¿Cuál es la ciudad andaluza, señalada como refugio, frente al turismo de masas por The Times?

A pesar de estar relegada frente a otras capitales andaluzas por carecer de costa, Jaén ha sorprendido gratamente al medio británico, que la presenta como un destino perfecto para disfrutar de una experiencia tranquila y auténtica.

Entre sus principales joyas se encuentra la Catedral de la Asunción de la Virgen, diseñada por el arquitecto Andrés de Vandelvira. Su imponente fachada de dos torres es todo un emblema de la ciudad y un referente del patrimonio histórico andaluz.

Igualmente imprescindibles son los baños árabes de Jaén, construidos en el siglo IX y restaurados en los años 70, que se conservan bajo el Palacio de Villardompardo. En ese mismo espacio se ubica el Museo de Artes y Costumbres Populares y el Museo Internacional de Arte Naïf Manuel Morán, consolidando la ciudad como un punto de referencia cultural.

Un paseo por el casco antiguo de Jaén permite descubrir callejones, iglesias y rincones con encanto que evocan su pasado medieval y andalusí.

¿Qué degustar en la ciudad andaluza de Jaén?

La gastronomía es otro de los grandes atractivos de la ciudad. El aceite de oliva virgen extra, seña de identidad de la provincia, es la base de la mayoría de sus platos. No hay mejor carta de presentación que las clásicas tostadas con aceite y tomate, desayuno típico de la zona.

Otros imprescindibles de su cocina son las migas jaeneras, elaboradas con pan, ajo, aceite y acompañadas de embutidos o uvas; el ajoatao, una crema a base de patata, ajo y aceite de oliva; y la refrescante pipirrana, una ensalada con pimientos, tomate, cebolla y huevo duro.

La cultura de las tapas gratuitas también es protagonista: en Jaén, cada consumición en bares y restaurantes se acompaña de una porción de comida sin coste adicional. Y en repostería, destacan los ochíos, roscos de vino, alfajores, pestiños, hornazos y una gran variedad de dulces de convento elaborados con almendra, miel y aceite de oliva.

Con su valioso patrimonio histórico, su excelente gastronomía y la tranquilidad que aporta estar lejos de las grandes aglomeraciones, Jaén se consolida como una de las opciones más recomendadas para quienes deseen vivir un viaje diferente en Andalucía.

