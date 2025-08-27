Investigadores egipcios apuntan a una obstrucción intestinal y alertan sobre un reto viral en TikTok. | Foto: composición LR/Freepik

Un niño de 13 años falleció en El Cairo, Egipto tras ingerir una gran cantidad de fideos instantáneos crudos, lo que derivó en un bloqueo intestinal mortal. De acuerdo con el medio Medi Libre, el incidente sucedió el 19 de agosto.

El menor fue encontrado en estado de inconsciencia. El cuerpo no presentaba signos de agresividad. De acuerdo con las pesquisas, el fallecimiento estaría relacionado con un reto viral de TikTok que anima a los jóvenes a consumir ramen sin cocinar.

¿Cuál fue la causa del fallecimiento del menor de edad en Egipto?

Las primeras hipótesis apuntan a una posible intoxicación alimentaria, dado el elevado consumo de pasta cruda antes del desenlace. Sin embargo, las investigaciones médicas determinaron que, a pesar de la gran cantidad ingerida, los fideos cumplían con las normas sanitarias.

Una de las primeras hipótesis apuntan a que la víctima sufrió una obstrucción intestinal aguda relacionada con un estado de deshidratación.

De acuerdo con las fuentes citadas por el medio francés, al llegar al aparato digestivo, la pasta pudo absorber buena parte del líquido disponible en el organismo del menor, generando un bloqueo en el intestino que no fue detectado ni tratado a tiempo.

Según especialistas consultados al medio Medi Libre, este fenómeno se explicaría porque los alimentos con gran capacidad de retención de agua pueden expandirse en el tracto gastrointestinal, dificultando el tránsito intestinal y favoreciendo la formación de un tapón obstructivo.

'El reto del ramen', el trend viral que inició en TikTok

Las autoridades egipcias no descartan que la conducta del menor estuviera influenciada por una tendencia viral en TikTok, conocida como el "reto del ramen", en la que miles de usuarios se graban comiendo fideos instantáneos crudos para después compartir los videos y acumular interacciones.

Este tipo de prácticas se vuelven virales por su carácter llamativo y competitivo, y muchos jóvenes participan buscando popularidad o aprobación social, sin valorar los riesgos para la salud. Los expertos advierten que los menores, por su vulnerabilidad y falta de conciencia para los peligros, pueden reproducir estas conductas con consecuencias graves.