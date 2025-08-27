HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II
Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II     Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II     Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II     
Tiroteo en iglesia de USA deja 2 niños muertos y 20 heridos
Tiroteo en iglesia de USA deja 2 niños muertos y 20 heridos     Tiroteo en iglesia de USA deja 2 niños muertos y 20 heridos     Tiroteo en iglesia de USA deja 2 niños muertos y 20 heridos     
Mundo

El reto de comer fideos instantáneos crudos en TikTok acaba con la vida de un menor de edad en Egipto

Un niño de 13 años falleció en Egipto tras comer fideos instantáneos crudos. Autoridades locales señalan que se debe a un posible reto viral en TikTok.

Investigadores egipcios apuntan a una obstrucción intestinal y alertan sobre un reto viral en TikTok.
Investigadores egipcios apuntan a una obstrucción intestinal y alertan sobre un reto viral en TikTok. | Foto: composición LR/Freepik

Un niño de 13 años falleció en El Cairo, Egipto tras ingerir una gran cantidad de fideos instantáneos crudos, lo que derivó en un bloqueo intestinal mortal. De acuerdo con el medio Medi Libre, el incidente sucedió el 19 de agosto.

El menor fue encontrado en estado de inconsciencia. El cuerpo no presentaba signos de agresividad. De acuerdo con las pesquisas, el fallecimiento estaría relacionado con un reto viral de TikTok que anima a los jóvenes a consumir ramen sin cocinar.

PUEDES VER: Mujer irlandesa queda embarazada y descubre que tiene cáncer terminal a días de dar a luz: "Quedé devastada"

lr.pe

¿Cuál fue la causa del fallecimiento del menor de edad en Egipto?

Las primeras hipótesis apuntan a una posible intoxicación alimentaria, dado el elevado consumo de pasta cruda antes del desenlace. Sin embargo, las investigaciones médicas determinaron que, a pesar de la gran cantidad ingerida, los fideos cumplían con las normas sanitarias.

Una de las primeras hipótesis apuntan a que la víctima sufrió una obstrucción intestinal aguda relacionada con un estado de deshidratación.

De acuerdo con las fuentes citadas por el medio francés, al llegar al aparato digestivo, la pasta pudo absorber buena parte del líquido disponible en el organismo del menor, generando un bloqueo en el intestino que no fue detectado ni tratado a tiempo.

Según especialistas consultados al medio Medi Libre, este fenómeno se explicaría porque los alimentos con gran capacidad de retención de agua pueden expandirse en el tracto gastrointestinal, dificultando el tránsito intestinal y favoreciendo la formación de un tapón obstructivo.

'El reto del ramen', el trend viral que inició en TikTok

Las autoridades egipcias no descartan que la conducta del menor estuviera influenciada por una tendencia viral en TikTok, conocida como el "reto del ramen", en la que miles de usuarios se graban comiendo fideos instantáneos crudos para después compartir los videos y acumular interacciones.

Este tipo de prácticas se vuelven virales por su carácter llamativo y competitivo, y muchos jóvenes participan buscando popularidad o aprobación social, sin valorar los riesgos para la salud. Los expertos advierten que los menores, por su vulnerabilidad y falta de conciencia para los peligros, pueden reproducir estas conductas con consecuencias graves.

Notas relacionadas
Alias 'El Ingeniero' estaría detrás de las falsas ofertas del trabajo en España: tenía 29 denuncias de estafa

Alias 'El Ingeniero' estaría detrás de las falsas ofertas del trabajo en España: tenía 29 denuncias de estafa

LEER MÁS
Estafan a 36 peruanos con falsa oferta de trabajo en España: pagaron US$1.000 y fueron abandonados en Lima

Estafan a 36 peruanos con falsa oferta de trabajo en España: pagaron US$1.000 y fueron abandonados en Lima

LEER MÁS
Peruana se lamenta por no encontrar empleo en España y revela que regresará a Perú: "El sueño europeo ha acabado"

Peruana se lamenta por no encontrar empleo en España y revela que regresará a Perú: "El sueño europeo ha acabado"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Atacará Trump al régimen de Maduro? Estas son las posibilidades de una intervención militar, según expertos

¿Atacará Trump al régimen de Maduro? Estas son las posibilidades de una intervención militar, según expertos

LEER MÁS
Así sería el búnker 'secreto' de Maduro ante ataques militares: túneles, redes satelitales rusas y chinas, seguridad cubana y más

Así sería el búnker 'secreto' de Maduro ante ataques militares: túneles, redes satelitales rusas y chinas, seguridad cubana y más

LEER MÁS
Así son los 6 buques de guerra que Estados Unidos desplegó frente a Venezuela: misiles, cañones y características

Así son los 6 buques de guerra que Estados Unidos desplegó frente a Venezuela: misiles, cañones y características

LEER MÁS
Mujer irlandesa queda embarazada y descubre que tiene cáncer terminal a días de dar a luz: "Quedé devastada"

Mujer irlandesa queda embarazada y descubre que tiene cáncer terminal a días de dar a luz: "Quedé devastada"

LEER MÁS
Estados Unidos golpea al narcotráfico con su mayor incautación: 34.800 kilos de drogas decomisadas en el Caribe y Pacífico

Estados Unidos golpea al narcotráfico con su mayor incautación: 34.800 kilos de drogas decomisadas en el Caribe y Pacífico

LEER MÁS
Carteles con recompensa de US$50 millones por Nicolás Maduro son vistos en calles de Francia, Alemania y otros países

Carteles con recompensa de US$50 millones por Nicolás Maduro son vistos en calles de Francia, Alemania y otros países

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

EEUU envió un submarino nuclear y un crucero lanzamisiles cerca de Venezuela que llegarían la próxima semana, según Reuters

Hijo de agricultores mexicanos ingresa a 15 universidades de EEUU y estudiará Derecho en Harvard para apoyar a inmigrantes

Leslie Shaw despotrica contra ‘América hoy’ tras polémica de Gisela Valcárcel: “Ese programa es horrible”

Mundo

EEUU envió un submarino nuclear y un crucero lanzamisiles cerca de Venezuela que llegarían la próxima semana, según Reuters

Venezuela alerta la próxima llegada de un submarino nuclear de Estados Unidos y activa respuesta militar en sus costas

Régimen de Maduro reclama respaldo de la ONU mientras EE. UU. aumenta presión con buques en el Caribe

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

¿Contrata a su cliente y ahora quiere archivar el caso?: Juan Santiváñez solicita cerrar investigación por negociación incompatible

INPE contradice a Martín Vizcarra: descarta abusos y traslado a otro lugar del penal Ancón II

Susel Paredes anuncia moción de censura contra Juan Santiváñez: "Es un incapaz"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota