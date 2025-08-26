HOYSuscripcion LR Focus

Joven en scooter es arrollada por camioneta municipal     
María Corina Machado convoca a desobedecer el régimen de Maduro     
Mundo

Mujer irlandesa queda embarazada y descubre que tiene cáncer terminal a días de dar a luz: "Quedé devastada"

Muireann McColgan, una mujer de 39 años, fue diagnosticada con cáncer de mama terminal tras el nacimiento de su hija.

La irlandesa Muireann McColgan recibió el diagnóstico de cáncer de mama terminal apenas dos semanas después de convertirse en madre.
La irlandesa Muireann McColgan recibió el diagnóstico de cáncer de mama terminal apenas dos semanas después de convertirse en madre. | Foto: composición LR/The Sun

La historia de una mujer de Irlanda, de 39 años, Muireann McColgan, cambió de forma radical en cuestión de días. Apenas dos semanas después de dar a luz a su primera hija, recibió el diagnóstico de un cáncer de mama incurable.

Lo que empezó como un pronóstico esperanzador cambió de golpe cuando los médicos confirmaron que la enfermedad se había extendido a los huesos, situándola en una fase terminal y alterando por completo su vida y la de su familia.

PUEDES VER: Fallece el teniente coronel José María Sánchez Silva: primer militar en reconocer su homosexualidad en España

lr.pe

La historia de Muireann McColgan, la mujer diagnosticada con cáncer tras estar embarazada

Muireann decidió compartir su historia en las redes sociales. Durante meses había experimentado molestias que atribuyó al embarazo, como una posible mastitis.

Lamentablemente, tras dar a luz, una mamografía reveló lo verdadera causa: un cáncer de mama. La noticia impactó profundamente tanto a ella como su marido, Tomasz, que quedaron completamente devastados.

En octubre de 2023 recibió un primer diagnóstico: cáncer de mama en estado 2, con un 95 % de probabilidades de superación. Aunque duro, ese resultado le permitió mantener la esperanza y pensar que vería crecer a su hija. Sin embargo, algo empezó a cambiar.

Un dolor en la espalda comenzó a preocuparla. Al principio lo atribuyó al esfuerzo y al agotamiento de la maternidad reciente, hasta que una prueba reveló la causa: el cáncer ya había alcanzado sus huesos.

El pronóstico cambió de forma drástica, pasando de una enfermedad con expectativas favorables a un cáncer en estado 4, considerado terminal, sin posibilidad de cura.

“Me lo dijeron por teléfono. No sabía qué hacer: tenía las piernas destrozadas. Todo estaba destrozado. Tenía un bebé pequeñito y me acababan de decir que tenía una enfermedad incurable. Fue surrealista”, declaró al medio The Sun.

¿Cómo Muireann McColgan sobrevive con la enfermedad?

Muireann tenía cita para una mamografía, pero el día anterior entró en trabajo de parto y dio a luz a Aobh. Le programaron otra cita para más tarde, donde una exploración reveló un tumor en su seno izquierdo.

"Estaba en shock. No sabía qué hacer. Estaba completamente aterrorizada", dijo al medio británico.

Poco después de recibir el diagnóstico, Muireann comenzó a planificar el futuro de su familia. “Hay una enorme crisis de vivienda aquí en Irlanda”, dijo.

Pensaba: “¿Cómo voy a proteger a mi familia si podría estar ausente en un par de años? ¿Cómo va a arreglárselas mi marido solo con nuestra hija?”.

De acuerdo con The Sun, Muireann le recetaron ribociclib, un nuevo medicamento que retarda el crecimiento del cáncer. Su condición ahora es estable, pero sabe que el cáncer se volverá resistente al medicamento y tendrá que pasar a otra cosa.

Mientras tanto, Muireann está intentando continuar su vida con normalidad. En agosto de 2024, recorrió 230 km desde Dublín hasta Galway para recaudar fondos para Breast Cancer Ireland.

“Para mí, el ciclismo siempre ha sido así: lo encuentro relajante y bastante terapéutico”, puntualizó.

