Sociedad

Alias 'El Ingeniero' estaría detrás de las falsas ofertas del trabajo en España: tenía 29 denuncias de estafa

José Agurto Valdivieso, alias 'El Ingeniero', es considerado el principal sospechoso de estafar a 36 personas en con el cuento de empleo en España.

Las víctimas depositaron 1.000 dólares a alias 'El Ingeniero', con la esperanza de conseguir empleo en España.
Las víctimas depositaron 1.000 dólares a alias 'El Ingeniero', con la esperanza de conseguir empleo en España.

Peruanos señalaron que fueron estafados por una falsa agencia de trabajo, que ofrecía empleos hacia España. De acuerdo con informes policiales, se trataría de alias 'El Ingeniero', se presentaba ante las víctimas con el nombre falso de Erick Añacate y es considerado el principal sospechoso de estafar a las 36 personas.

La modalidad de estafa se dio a través de una agencia, que se hacía pasar por Talento Grupo Internacional y exigía el pago de 1.000 dólares a cada postulante como parte del trámite. Sin embargo, a la hora de gestionar el viaje a España, alias 'El Ingeniero' desapareció.

¿Cómo alias ‘El Ingeniero’ estafó a 36 personas con el cuento del trabajo en España?

La modalidad comenzó con anuncios de internet y mensajes en grupos de WhatsApp. En ella, se informaba de una persona que usaba el nombre falso de Erick Añacate, quien aseguraba tener contactos con empresas de trabajo en España.

Según la Policía Nacional, el verdadero nombre de este estafador sería José Agurto Valdivieso, quien cuenta con diversas denuncias, 29 en total, las cuales pertenecen al delito de estafas.

Tal como detalla el informe policial, alias ‘El Ingeniero’ no actuó solo y alojó a las 36 víctimas, el lunes 25 de agosto, en el hotel World Perú, cerca al aeropuerto en el Callao. A partir de ahí, iniciaron los problemas para las personas estafadas, quienes reportaron que Agurto Valdivieso desapareció tras dejarlos ahí.

“Ya llega la hora de que nos van a desalojar del hotel y no habían hecho el pago. Había apagado su celular y nunca más apareció”, reportó una de las víctimas a América Noticias.

Policía detiene a ‘Los elegantes de la estafa’ en el Callao

Las víctimas reportaron a la policía y detuvieron a Diana Carolina Meléndez Oliveira, titular de la cuenta bancaria utilizada para recibir los depósitos. Junto con ella fueron detenidos otros presuntos colaboradores de la organización.

El informe de la PNP, reporta que Meléndez Oliveira era la encargada de recepcionar el dinero que las víctimas depositaban con la esperanza de obtener empleo en España. Lamentablemente, no se encontró a Agurto Valdivieso en el lugar y se lo considera el principal responsable del fraude.

Los afectados expresaron su indignación tras perder sus ahorros. Algunos reportaron que les prometieron sueldos superiores a los 4.000 euros, con alojamiento incluido y estabilidad en el extranjero.

Mientras tanto, la Policía sigue tras los pasos de Agurto Valdivieso, quien continúa prófugo de la justicia y cuenta con diversas denuncias por la misma modalidad, estafa.

