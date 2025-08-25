HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

El avión P-8 Poseidón: la aeronave secreta que vigila mares y fronteras en Latinoamérica

Con el desplazamiento del P-8 Poseidón, un avión espía capaz de rastrear ataques militares en América Latina.

El avión cuenta con tecnología avanzada para detectar cualquier movimiento.
El avión cuenta con tecnología avanzada para detectar cualquier movimiento. | Foto: US Navy/Greg L Davis

Entre los diferentes aviones que existen en el mundo, el P-8 Poseidón es uno de los más importantes. Este avión se encarga de vigilar los mares y las fronteras de América Latina. También, rastrea submarinos, ataques con sensores militares y misiles de última generación. Funciona como un avión espía, ya que opera de forma silenciosa.

Este avión tiene una apariencia similar a la de un avión comercial; de hecho, comparte un 86% de similitud con el modelo '737 Next Generation'. Sin embargo, en lugar de transportar pasajeros, está equipado con especialistas en guerra antisubmarina y reconocimiento. Además, sobrevuela América Latina y puede alcanzar altitudes de hasta 41.000 pies.

PUEDES VER: El único país de América Latina que tiene transporte público completamente gratuito: no es Chile ni Colombia

lr.pe

El P-8 Poseidón y su historia secreta

Este avión es temido y respetado en América Latina. Diseñado por Boeing en Estados Unidos, combina elegancia con poder militar. El P-8 no sobrevuela un país por casualidad; cada despliegue reconfigura el mapa de tensiones geopolíticas. Con una envergadura de 38 metros, puede mantenerse en el aire durante varias horas gracias a su capacidad de reabastecimiento en vuelo.

Este avión está equipado con misiles, torpedos de crucero, radares militares de alta precisión y sensores acústicos capaces de detectar actividad en el fondo del mar. Además, puede neutralizar diversos tipos de ataques con gran precisión y realizar operaciones de vigilancia en amplias extensiones del océano.

El P-8 Poseidón en otros lugares del mundo

No solo en América Latina; países como Reino Unido, Australia, Noruega, Corea del Sur, India, Alemania y Canadá también han incorporado los aviones P-8 Poseidón a sus flotas. Estas aeronaves les permiten vigilar sus espacios marítimos estratégicos y emitir señales disuasivas en contextos de tensión geopolítica.

PUEDES VER: Latinoamérica empieza a aplicar impuestos a compras por Shein, Temu y AliExpress: esto es lo que cambiará

lr.pe

El P-8 Poseidón al frente de Venezuela

El 20 de agosto, el avión P-8 Poseidón se posicionó en el Caribe, frente a Venezuela. Su presencia militar se evidencia mediante sobrevuelos silenciosos en la zona, en medio de un clima tenso y peligroso.

Según indicó el congresista Carlos Giménez, se estaría llevando a cabo una operación con milicianos, y acusó a Washington de incurrir en una “locura imperial”. También se pronunció sobre la recompensa de 50 millones de dólares ofrecida por el gobierno estadounidense contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

