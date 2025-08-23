HOYSuscripcion LR Focus

Hombre abandona a su perro en el aeropuerto porque no dejaron subirlo al avión y es arrestado por maltrato en Brasil

Un hombre fue arrestado por abandonar a su perro de tres meses al no poder trasladarlo en la jaula de transporte. El hecho ocurrió en el Aeropuerto de Florianópolis, en Brasil.

Hombre abandonó a su perro en el aeropuerto porque no dejaron subirlo al avión en Brasil.
Hombre abandonó a su perro en el aeropuerto porque no dejaron subirlo al avión en Brasil. | TN Noticias

Un hombre fue arrestado en Brasil por abandonar a su perro de apenas tres meses en el estacionamiento del Aeropuerto Internacional de Florianópolis, en el estado de Santa Catarina. El sujeto dejó a su mascota porque que la caja de transporte no cumplía con los requisitos para el vuelo. Al llegar a su destino de viaje, el pasajero fue detenido.

En las imágenes de las cámaras de seguridad se puede ver al hombre dejando al cachorro entre dos vehículos en el aparcamiento antes de alejarse caminando. Cuando los trabajadores del aeropuerto encontraron la jaula con el perro, notificaron a la policía, lo que dio inicio a la investigación.

PUEDES VER: Bolsonaro planeó pedir asilo político a Javier Milei en Argentina para evadir juicio por intento de golpe de Estado, según policía de Brasil

lr.pe

Hombre abandonó a su perro en aeropuerto de Brasil porque no dejaron subirlo a avión

El incidente tuvo lugar el viernes 22 de agosto en el Aeropuerto Internacional de Florianópolis, cuando el hombre fue informado de que no podía llevar a su perro en el avión, según reportó el medio Mirror.

“Nuestro equipo que recoge carritos estaba en el estacionamiento, donde un compañero nos avisó que había una jaula de transporte con un perro abandonado en el estacionamiento”, relató Leandro, un trabajador del aeropuerto, en un video publicado en redes sociales.

Las cámaras captaron el momento exacto en que el hombre llevó al cachorro en su jaula hasta el estacionamiento, lo dejó entre dos autos y luego regresó al aeropuerto para continuar con su viaje.

PUEDES VER: Asesinan a joven brasileña de 22 años que rechazó salir con un capo narco durante una fiesta en Río de Janeiro

lr.pe

El arresto del sujeto que abandonó a su mascota dentro de aeropuerto

El personal del aeropuerto, al encontrar a la mascota abandonada, notificó de inmediato a la policía. Las autoridades confirmaron que el dueño del perro había abordado un vuelo con destino a Brasilia, desde donde tenía previsto conectar con otro vuelo hacia Manaos. Luego, la Policía Civil de Santa Catarina y la Policía Federal informaron sobre la situación al Departamento de Protección Animal del Distrito Federal.

Cuando el avión llegó a Brasilia, los agentes subieron a la aeronave y arrestaron al hombre. Según la policía, el sujeto, cuyo nombre no ha sido revelado, admitió haber dejado abandonado al perro en el aeropuerto. Comentó que había tenido que vender sus pertenencias para poder regresar a Manaos, y al no poder llevar consigo al cachorro, tomó la difícil decisión de abandonarlo.

PUEDES VER: Brasil refuerza vigilancia ante llegada de buques destructores y tropas militares de Estados Unidos a la costa de Venezuela

lr.pe

Cachorro fue adoptado por personal del aeropuerto

Las autoridades confirmaron que el cachorro se encuentra en buen estado de salud y que fue adoptado por uno de los empleados del aeropuerto, quien se comprometió a ofrecerle un hogar seguro y lleno de cariño. Fue bautizado como Zurich. Mientras tanto, el hombre detenido enfrenta cargos por crueldad animal, un delito que podría llevarle a pasar hasta cinco años de cárcel, además de multas y la prohibición de tener mascotas en el futuro.

Cabe señalar que, según las regulaciones internacionales de la IATA Live Animals Regulations, la caja debe ser lo suficientemente grande para que el animal pueda sentarse, girar y acostarse con comodidad. Además, debe asegurar una ventilación adecuada y ser resistente a las fugas. También se exige que las jaulas no contengan objetos peligrosos, como collares o arneses, y deben estar completamente limpias.

