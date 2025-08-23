Leonice Batista dos Santos, una maestra de 49 años, fue arrestada el viernes 22 de agosto tras la difusión de un video en el que se la observa agredir a un niño de tan solo 4 años dentro de su aula en una escuela de Caxias do Sul, estado de Rio Grande do Sul, en Brasil.

El pequeño fue llevado a realizarse un examen médico, que reveló que se le aflojaron seis dientes debido a la agresión. Dada la gravedad de la situación, los padres solicitaron que la escuela revisara las grabaciones de las cámaras de seguridad para esclarecer los hechos.

Maestra agrede a su menor alumno de 4 años en Brasil

El lunes 18 de agosto, en la Escuela Infantil Xodó da Vovó, que atiende a unos 90 niños, ocurrió el ataque, el cual quedó grabado por las cámaras del lugar. En el video, se observa cómo la maestra le grita al niño y luego lo golpea con fuerza con unos libros. Posteriormente, la docente limpió al pequeño y lo llevó a otra área de la escuela.

Inicialmente, la maestra contactó a los padres y les explicó que el niño se había caído en el baño y se había golpeado la boca. Sin embargo, la odontóloga que lo atendió cuestionó esa versión. El padre recordó que la profesional se sorprendió al decirle. “¿Solo una caída puede causar tanto daño?”.

El colegio demoró en entregar las imágenes de las cámaras de seguridad. Sin embargo, luego convocó a los padres del menor con urgencia, quienes, al ver el video, descubrieron la verdad. La institución se disculpó y acompañó a la familia a la comisaría para presentar la denuncia correspondiente.

Maestra fue arrestada cuando estaba a punto de salir de la ciudad

La policía arrestó a Leonice Batista dos Santos cuando intentaba huir de la ciudad de Palmeira das Missões. Tras la gran repercusión del caso, su casa fue vandalizada por los vecinos.

La responsable de la investigación, la jefa policial Thalita Giacomiti Andriche, explicó: "Había señales de que intentaba escapar de Caxias do Sul, especialmente tras el escándalo generado por el caso y los daños a su propiedad. El clamor social es muy fuerte".

El caso fue clasificado como lesiones graves y maltrato, aunque no se descarta que pueda ser tratado como tortura agravada. La funcionaria policial aclaró que "la tortura se configura cuando hay sufrimiento físico y mental intenso con finalidad educativa, lo que podría haber ocurrido aquí”.

El estado de salud del menor agredido y la decisión que tomó la escuela frente a la maestra

La situación del niño es realmente difícil: necesita ayuda para alimentarse con un sorbete y su dieta se limita a papillas, yogur, sopas y arroz con frijoles bien triturados. "Estamos avanzando lentamente para que pueda comer con una cucharita de silicona, pero aún tiene seis dientes dañados y sigue bajo tratamiento dental", explicó su madre, visiblemente afectada, en una entrevista con el portal G1.

El padre también compartió su dolor: "Lo más duro es verlo comer y cenar con sorbete. Eso es lo que más duele. Es un trauma que quedará para siempre." Aunque los padres no responsabilizan a la escuela directamente, claman por justicia: "Queremos que la maestra vaya a prisión. Él es un niño inocente, esto no se puede permitir."

Por su parte, la Escuela Infantil Xodó da Vovó tomó la decisión de despedir a la docente tras ver las grabaciones y ha brindado ayuda constante a los padres. En un comunicado, la institución expresó su profundo pesar por lo ocurrido y aseguró que "la familia está recibiendo todo el apoyo necesario". Además, reafirmaron su "compromiso absoluto con la seguridad, el respeto y la integridad de todos los estudiantes".