¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?
¿A qué hora juega Alianza vs U. Católica por la Sudamericana?
Tendencias

Joven se queda completamente dormido en la piscina y deja a usuarios en shock: “¿Jack, eres tú?”

Los amigos del protagonista encontraron al hombre dormido, con las manos en el borde de la piscina. La situación se viralizó en TikTok

Usuarios reaccionan sorprendidos ante video de hombre durmiendo al borde de la piscina.
Usuarios reaccionan sorprendidos ante video de hombre durmiendo al borde de la piscina. | Foto: composición LR/ TikTok

Un hombre se viralizó en TikTok luego de quedarse completamente dormido dentro de una piscina. Lo curioso del caso es que, a pesar de estar en el agua, su cuerpo se mantenía perfectamente equilibrado. Usuarios quedaron sorprendidos y no tardaron en compartir sus reacciones en redes sociales.

Hombre se duerme en piscina y se viraliza en TikTok

De acuerdo al clip viral en la cuenta @reynoldsosaa en TikTok, el hombre fue grabado mientras sus manos estaban sostenidas en el borde de la piscina y su rostro apenas levantado, lo justo para evitar que el agua le cubriera la cara. La imagen parecía sacada de una película, y muchos no podían creer que alguien lograra dormir tan profundamente en esa posición.

Fueron sus propios amigos quienes lo encontraron en ese estado y, entre risas, no dudaron en grabarlo. Luego de algunos segundo los despertaron y el protagonista del clip viral despertó de su profundo sueño.

Usuarios comparten sus reacciones

El clip viral en TikTok rápidamente se convirtió en viral, alcanzando más de 5 millones de visualizaciones.

"¿Jack, eres tú?", comentó un usuario en referencia a Titanic, mientras que otros bromeaban con frases como "nivel Dios para dormir" o “yo después de nadar cinco minutos”. Así también: "Cuando no es tu momento ni aunque te pongas", "¿Jack, eres tú?", "Dormir al filo de la muerte", "El favorito de Dios", comentaron usuarios en redes sociales.

