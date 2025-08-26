Gobierno federal de EEUU advierte recortes a 3 estados por incumplimiento del requisito de inglés para camioneros

El secretario de Transportes, Sean Duffy, amenazó con recortes presupuestales a 3 estados que no cumplen con la norma del inglés en sus carreteras. | Foto: Composición LR

El secretario de Transportes, Sean Duffy, amenazó con recortes presupuestales a 3 estados que no cumplen con la norma del inglés en sus carreteras. | Foto: Composición LR

Sean Duffy, secretario de Transporte de la administración de Trump, anunció el posible recorte de fondos federales en tres estados de EEUU. Ello debido a que no estarían cumpliendo los requisitos establecidos en mayo de este año, que obligaba a los conductores de camiones a dominar el idioma inglés para seguir circulando por el país.

Duffy mencionó a California, Washington y Nuevo México y les dio un plazo de 30 días para implementar esta medida, ya que podrían enfrentar el recorte de fondos del Programa de Asistencia para la Seguridad de Autotransportistas. De efectuarse, perderían el apoyo monetario que se destina para ayudar a las agencias federales y locales a mejorar la seguridad en las carreteras.

¿Qué fue lo que dijo Sean Duffy sobre el requisito del idioma inglés para camioneros de EEUU?

En un comunicado de prensa que anuncia la medida, el secretario de Transporte criticó que los estados mencionados no están cumpliendo esta norma federal. Además, hizo alusión a un accidente de tránsito mortal en Florida, donde el conductor era un inmigrante. “cuando los estados no hacen cumplir la ley, ponen en peligro a los conductores", comentó. Este incidente está siendo usado como la base para promover más reformas en el sistema de licencias comerciales para camiones.

El requisito de dominio del idioma entró en vigencia en mayo de este año, cuando Sean Duffy firmó la orden ejecutiva de Donald Trump que exigía que cada conductor hable fluidamente en inglés. Aunque la medida ya era un requisito, la actual administración elevó la sanción a sacarlos completamente de las carreteras, cuando antes solo recibían una citación.

¿Qué dijeron los estados sobre la declaración de Sean Duffy?

Un portavoz de Gavin Newsom, actual gobernador de California, calificó de 'absurdo' en anuncio de Duffy, refiriéndose también a la administración de Trump. "Esto es muy gracioso. La administración Trump aprobó el permiso de trabajo federal para el hombre que mató a tres personas, y ahora se apresuran a desviar la culpa tras ser atrapados", sentenció.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional ya había aclarado que ellos no habían dado la licencia a Harjinder Singh, el conductor de origen indio que es acusado de ser el responsable de un accidente de tránsito en el que perdieron la vida 3 personas. Según la entidad, el hombre ya tenía un permiso otorgado durante el gobierno de Biden. "¡Gracias por confirmar que el gobierno federal le emitió un permiso de trabajo y usted NO lo revocó!", fue la respuesta de Newsom.

Hasta el momento, las oficinas de Washington y Nuevo México no han respondido a la declaración de Duffy.