Mundo

Estos son los 13 presos políticos liberados en Venezuela por el régimen de Nicolás Maduro: figuran opositores, activistas y exautoridades

El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro liberó a 13 presos políticos en medio de la presión internacional y tensiones con Estados Unidos. Aunque familiares celebraron la medida, la oposición advierte que más de 800 personas siguen encarceladas.

Entre los excarcelados por el régimen de Nicolás Maduro figuran el exgobernador opositor Pedro Guanipa y el dirigente Víctor Jurado
Entre los excarcelados por el régimen de Nicolás Maduro figuran el exgobernador opositor Pedro Guanipa y el dirigente Víctor Jurado | Foto: Composición LR/ Facebook/ Henry Chirinos

El gobierno de Nicolás Maduro anunció este domingo 24 de agosto la excarcelación de un grupo de 13 presos políticos que permanecían bajo detención desde hace meses, en muchos casos bajo acusaciones consideradas arbitrarias por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. Esta decisión se da en un contexto de gran tensión política y militar en la región, pues coincide con el despliegue de fuerzas militares de Estados Unidos en el mar Caribe, muy cerca de las costas venezolanas.

Entre los liberados se encuentran reconocidas figuras vinculadas a la oposición política en Venezuela, lo que confiere a esta medida un alto impacto mediático. Entre ellos destacan Pedro Guanipa, hermano de los también opositores Juan Pablo y Tomás Guanipa; el exdiputado Américo de Grazia; y varios dirigentes sociales, activistas y exfuncionarios que habían sido encarcelados en circunstancias muy cuestionadas.

PUEDES VER: Derecha lidera intención de voto en Chile: así va el panorama a solo tres meses de las elecciones presidenciales

lr.pe

Oposición celebra liberaciones en Venezuela, pero Foro Penal alerta que aún hay 802 presos políticos, 45 de ellos desaparecidos

Según confirmaron los líderes opositores Henrique Capriles y Tomás Guanipa en sus redes sociales, la lista incluye a Víctor Jurado, Simón Vargas, Arelis Ojeda Escalante, Mayra Castro, Diana Berrío, Margarita Assenzo y Gorka Carnevalli. Además, otras figuras como Nabil Maalouf, Valentín Gutiérrez Pineda, Rafael Ramírez, Pedro Guanipa y David Barroso recibieron beneficios procesales en forma de prisión domiciliaria.

La noticia fue recibida con reacciones mixtas. Por un lado, familiares de los excarcelados y sectores de la oposición celebraron la posibilidad de un reencuentro tras meses de incertidumbre y sufrimiento. Henrique Capriles expresó que se trataba de un paso importante para quienes aún permanecen en prisión: “Hoy, varias familias vuelven a abrazar a los suyos. Sabemos que quedan muchos y de ellos no nos olvidamos”. No obstante, la oposición subrayó que el gesto del chavismo no debe interpretarse como una señal de apertura real, ya que más de 800 personas continúan privadas de libertad por motivos políticos en el país, de acuerdo con cifras de la ONG Foro Penal.

Precisamente, el último informe de Foro Penal, fechado el 18 de agosto, indica que existen al menos 815 presos políticos en Venezuela, lo que evidencia la magnitud del aparato represivo todavía vigente. Tras las liberaciones de este domingo, el número se reduce a 802, un dato que para muchos refleja más un gesto simbólico que un cambio estructural en la política represiva del régimen. Aún más alarmante resulta que 45 de esos presos se encuentran en condición de desaparecidos, sin que se conozca información sobre su paradero o su estado de salud, situación que eleva las denuncias sobre posibles violaciones graves a los derechos humanos.

PUEDES VER: Informar desde Gaza, donde periodistas son asesinados y sufren de hambruna

lr.pe

Liberación de 13 opositores en Venezuela reabre el debate sobre persecución política y transición democrática

La lista de liberados abarca a diversos perfiles: desde dirigentes municipales hasta exalcaldes y funcionarios de importancia regional. Casos como el de Víctor Jurado, detenido tras ser acusado de terrorismo; o el de Simón Vargas, exalcalde de Táchira, sacado de la casa de su suegra por hombres armados; reflejan el carácter violento y arbitrario de muchos de estos procesos judiciales. También destacan detenciones en contextos de persecución política, como la de Mayra Alejandra Castro, quien denunció haber sido privada de libertad tras las protestas poselectorales de julio de 2024. Su carta pública, donde advirtió que “no merecía morir en prisión”, se convirtió en un símbolo del sufrimiento de los presos políticos y sus familias.

La excarcelación de los 13 opositores llega en un momento delicado, marcado por la presión internacional y las crecientes tensiones con Estados Unidos. En este contexto, la liberación de figuras como Américo de Grazia o Pedro Guanipa no solo devuelve la esperanza a sus familias, sino que también reaviva el debate sobre la necesidad de una transición democrática que ponga fin a la persecución política en Venezuela.

