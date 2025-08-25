HOYSuscripcion LR Focus

Cobra el Bono de Guerra HOY, 25 de agosto: cronograma oficial, aumento confirmado y buenas noticias del Sistema Patria

El Sistema Patria inició la entrega del Bono de Guerra de agosto 2025. A partir del jueves 21, los pensionados comenzaron a recibir el depósito, cuyo monto y beneficiarios ya fueron anunciados oficialmente.

El Bono de Guerra Económica es otorgado a empleados públicos activos, jubilados y pensionados. Foto: composición LR/Gobierno de Venezuela/CNN
El Bono de Guerra Económica es otorgado a empleados públicos activos, jubilados y pensionados. Foto: composición LR/Gobierno de Venezuela/CNN

El Ejecutivo venezolano, bajo la administración de Nicolás Maduro, inició la entrega del Bono de Guerra correspondiente al mes de agosto de 2025. Esta ayuda económica, distribuida a través del Sistema Patria, está dirigida a diversos grupos beneficiarios, siendo los pensionados los últimos en recibir el pago.

A continuación, te ofrecemos los detalles actualizados sobre los montos asignados, el cronograma de pagos y los criterios necesarios para acceder a este apoyo.

Bono de Guerra, agosto 2025: ¿en qué fecha llegó el pago vía Sistema Patria?

Ya comenzó la entrega del Bono de Guerra de agosto 2025. Esta asignación monetaria fue dirigida, como de costumbre, a los tres sectores establecidos por el Gobierno, respetando el orden estipulado en el calendario oficial. Revisa cómo se realizó el depósito según las fechas previstas:

  • Bono de Guerra para trabajadores y jubilados: jueves 14 de agosto (con Cestaticket)
  • Bono de Guerra para jubilados: lunes 18 de agosto (sin Cestaticket)
  • Bono de Guerra para pensionados: jueves 21 de agosto.
Anuncio del Bono de Guerra de agosto 2025 para pensionados. Foto: Canal Patria Digital

Anuncio del Bono de Guerra de agosto 2025 para pensionados. Foto: Canal Patria Digital

¿Cuál es el monto del Bono de Guerra de agosto 2025 en Venezuela?

Nicolás Maduro autorizó un reciente incremento en los montos del Bono de Guerra Económica, entregado por medio del Sistema Patria a los tres grupos beneficiarios. Este ajuste se realizó en función del mecanismo de indexación actual. A continuación, te mostramos las nuevas cifras correspondientes a agosto de 2025:

  • Trabajadores públicos: recibieron 120 dólares indexados o 16.080 bolívares
  • Jubilados: recibieron 112 dólares indexados o 15.008 bolívares
  • Pensionados: recibieron 50 dólares indexados o 6.700 bolívares.

¿Cómo se cobra el Bono de Guerra?

Para obtener el Bono de Guerra por Patria, primero accede al Sistema Patria con tu usuario y contraseña. Una vez dentro, dirígete a la sección "Monedero" y selecciona "Retiro de fondos". Posteriormente, elige el monedero de origen, especifica el monto que deseas retirar y selecciona el destino de los fondos. Para finalizar, haz clic en "Continuar" y confirma la operación al hacer clic en "Aceptar".

