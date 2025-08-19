HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Irán amenaza con una guerra contra Israel tras meses de calma: "Estamos dispuestos en todo momento"

Mohammad Reza Aref, primer vicepresidente de Irán, señaló que actualmente no hay una situación de cese del fuego, sino un "cese de hostilidades".

El primer ministro de Irán, Mohammad Reza Aref, aclaró que no están en una situación de cese al fuego.
El primer ministro de Irán, Mohammad Reza Aref, aclaró que no están en una situación de cese al fuego. | IranWire

El primer vicepresidente de Irán, Mohammad Reza Aref, amenazó con una nueva guerra contra Israel y aseguró que "deben estar preparados en todo momento". El 'cese de hostilidades', definido así por el propio funcionario iraní, podría romperse en cualquier momento tras meses de calma desde el inicio del conflicto el 13 de junio.

Los ataques de Israel, cuyo objetivo fue destruir las instalaciones militares y nucleares, así como el programa de Teherán, originaron una respuesta por parte de Irán nueve días después, el 22 de junio, cuando dispararon drones y misiles hacia territorio israelí. Estados Unidos, país involucrado de forma secundaria en el conflicto, elevó las tensiones al atacar una base en Catar, acción que el Pentágono calificó como "una provocación inaceptable".

PUEDES VER: Las conclusiones de la reunión de Trump - Zelenski que no dejó resultados sobre el final de la guerra en Ucrania

lr.pe

Irán no respeta términos de acuerdo nuclear de 2015

Informes del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) revelaron que Irán limitó el acceso a los inspectores y las actividades de enriquecimiento de uranio. Este problema, aunque fue negado por las autoridades iraníes, generó la ofensiva israelí en su prolongado pulso con Teherán, a quien acusan de intentar obtener un arma nuclear.

El pacto, conocido como JCPOA, fue desestimado prácticamente en 2018, cuando el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retiró a su país del acuerdo e impuso sanciones a Irán. Desde entonces, Teherán aceleró su programa atómico y enriqueció uranio a niveles cercanos al umbral militar.

Israel, en su búsqueda por debilitar la capacidad de Irán, apuntó a mantener un estado de disuasión permanente mediante operaciones preventivas destinadas a frenar la nuclearización, según reportes del Institute for National Security Studies de Tel Aviv.

PUEDES VER: “Traigan a todos de vuelta”: protestas masivas en Israel exigen cese al fuego en Gaza y liberación de rehenes

lr.pe

Impacto a nivel internacional del conflicto

Organismos como Amnistía Internacional instaron a Irán e Israel a respetar el derecho internacional humanitario y advirtieron que los civiles enfrentan un alto riesgo por los ataques cruzados. A pesar de esta amenaza, las señales de diálogo son escasas, considerando que la Unión Europea fue la mediadora del primer acuerdo nuclear.

En los países involucrados se percibe un trasfondo político más complejo. La guerra en Ucrania ha estrechado la cooperación militar entre Rusia e Irán. Por otro lado, Israel ha reforzado el papel de Washington en Medio Oriente, en un contexto marcado por la pérdida de confianza de Arabia Saudita y el deterioro de su vínculo con Turquía.

Finalmente, Estados Unidos mantiene una posición ambigua frente a ambos bandos. Busca evitar una conflagración regional; sin embargo, no acepta que Irán alcance capacidad nuclear ni ataques contra sus bases, mientras insiste en que todas las partes respeten el derecho internacional humanitario.

