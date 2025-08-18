Liberan a alto funcionario israelí arrestado en EEUU por presunto abuso infantil: regresó a Israel tras fianza
Tom Artiom Alexandrovich fue detenido en Estados Unidos en un operativo contra depredadores. Ocuparía un alto cargo en ciberseguridad.
Agentes policiales de Estados Unidos arrestaron a un alto funcionario de la Dirección Nacional Cibernética de Israel por presunto abuso infantil. El acusado fue apartado temporalmente del cargo mientras se aclara su situación legal.
El funcionario fue identificado por las autoridades estadounidenses como Tom Artiom Alexandrovich, quien regresó a Israel tras pagar una fianza de 10.000 dólares.
¿Quién es Tom Artiom Alexandrovich?
Tom Artiom Alexandrovich, según medios como The Guardian, ocupa un cargo directivo en la Dirección Nacional Cibernética de Israel.
El funcionario israelí fue identificado por la policía de Las Vegas como uno de los ocho detenidos en un operativo contra depredadores en línea.
Actualmente, el funcionario Tom Artiom Alexandrovich enfrenta cargos por intentar atraer a un menor utilizando una computadora con fines sexuales.
Tom Artiom Alexandrovich es detenido en Estados Unidos
La detención de Tom Artiom Alexandrovich ocurrió en Las Vegas durante una operación encubierta dirigida a identificar a adultos que intentaban contactar a menores con fines sexuales.
Alexandrovich y otros siete sospechosos creían estar contactando a menores, cuando en realidad se trataba de agentes encubiertos. Este funcionario de Israel fue trasladado al Centro de Detención de Henderson y posteriormente liberado tras ser interrogado.
Según la ley de Nevada, atraer a un menor usando una computadora con fines sexuales puede implicar penas de entre 1 y 10 años de prisión.