Bouvet, la isla más aislada del planeta, es un santuario helado sin rastro humano en el Atlántico Sur. | Vista al Mar

En medio del Atlántico Sur, la isla Bouvet se alza como un territorio inhóspito y fascinante que ha capturado la atención de científicos y exploradores. Considerada la isla más aislada del planeta, este pequeño enclave de apenas 49 kilómetros cuadrados permanece deshabitado y casi completamente cubierto por hielo, lo que la convierte en uno de los espacios naturales menos alterados del mundo.

Reconocida como reserva natural bajo soberanía de Noruega desde 1930, Bouvet es además el hogar de colonias de aves marinas y de miles de pingüinos macarrones, cuya presencia da vida a un entorno marcado por el frío extremo y la inaccesibilidad. Sin embargo, su singularidad no radica únicamente en la biodiversidad: un enigma sin resolver de la década de 1960 la volvió aún más célebre, al añadir misterio a la que ya era conocida como la isla más remota del mundo.

¿Dónde está la isla Bouvet?

La isla Bouvet se localiza en el extremo sur de la Dorsal Mesoatlántica, a más de 2.600 kilómetros del asentamiento humano permanente más cercano. Su ubicación la convierte en un enclave prácticamente inaccesible, rodeado de aguas gélidas y con condiciones climáticas extremas que dificultan cualquier intento de permanencia.

El territorio, administrado por Bouvet Noruega, cuenta con un relieve dominado por glaciares que cubren el 93% de su superficie. Solo un sector de la costa noroeste, llamado Nyrøysa, ofrece un acceso relativamente sencillo, donde se instaló una estación meteorológica y una base temporal para investigaciones científicas antes de ser destruida por un terremoto en 2006.

¿Por qué es considerada la más aislada del planeta?

La razón por la que Bouvet es reconocida como la isla deshabitada más remota del mundo está directamente vinculada a su inaccesibilidad. La combinación de su pequeño tamaño, su geografía cubierta de glaciares y la ausencia de recursos que permitan el asentamiento humano explican por qué nadie ha logrado habitarla.

Además, el mar embravecido y los acantilados helados limitan el desembarco de barcos, mientras que las duras condiciones climáticas hacen que incluso los investigadores permanezcan allí por cortos períodos. Por estas características, Bouvet es descrita como un verdadero "laboratorio natural", un santuario natural Bouvet donde la huella humana es prácticamente inexistente.

La isla Bouvet y el misterio del bote salvavidas

Uno de los episodios más intrigantes en la historia de la isla Bouvet tuvo lugar en abril de 1964, cuando un equipo de exploradores halló un bote salvavidas en sus costas. Lo desconcertante fue que la embarcación no presentaba marcas de identificación y, a pesar de exhaustivas inspecciones, no se encontraron rastros humanos en la zona.

El enigma del bote, que pudo haber sido arrastrado hasta allí por las corrientes, sigue sin explicación. El hecho de que los ocupantes pudieran haber alcanzado tierra firme sin dejar huella alguna ha convertido al suceso en un misterio que alimenta la leyenda de la isla Bouvet en el Atlántico Sur, reforzando su reputación como uno de los lugares más enigmáticos del planeta.