HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Valera y 'Orejitas' son desconvocados de Eliminatorias 2026
Valera y 'Orejitas' son desconvocados de Eliminatorias 2026     Valera y 'Orejitas' son desconvocados de Eliminatorias 2026     Valera y 'Orejitas' son desconvocados de Eliminatorias 2026     
María Corina Machado convoca a desobedecer el régimen de Maduro
María Corina Machado convoca a desobedecer el régimen de Maduro     María Corina Machado convoca a desobedecer el régimen de Maduro     María Corina Machado convoca a desobedecer el régimen de Maduro     
Mundo

Esta es la isla más aislada del planeta: un territorio helado sin rastro humano en el Atlántico Sur

A 2.600 kilómetros de cualquier presencia humana, la isla Bouvet en el Atlántico Sur es un santuario natural cubierto de glaciares, hogar de miles de pingüinos y escenario de un misterio sin resolver.

Bouvet, la isla más aislada del planeta, es un santuario helado sin rastro humano en el Atlántico Sur.
Bouvet, la isla más aislada del planeta, es un santuario helado sin rastro humano en el Atlántico Sur. | Vista al Mar

En medio del Atlántico Sur, la isla Bouvet se alza como un territorio inhóspito y fascinante que ha capturado la atención de científicos y exploradores. Considerada la isla más aislada del planeta, este pequeño enclave de apenas 49 kilómetros cuadrados permanece deshabitado y casi completamente cubierto por hielo, lo que la convierte en uno de los espacios naturales menos alterados del mundo.

Reconocida como reserva natural bajo soberanía de Noruega desde 1930, Bouvet es además el hogar de colonias de aves marinas y de miles de pingüinos macarrones, cuya presencia da vida a un entorno marcado por el frío extremo y la inaccesibilidad. Sin embargo, su singularidad no radica únicamente en la biodiversidad: un enigma sin resolver de la década de 1960 la volvió aún más célebre, al añadir misterio a la que ya era conocida como la isla más remota del mundo.

PUEDES VER: Israel asesina a 5 periodistas de AP y Reuters durante ataque a hospital de Gaza que dejó un total de 15 muertos

lr.pe

¿Dónde está la isla Bouvet?

La isla Bouvet se localiza en el extremo sur de la Dorsal Mesoatlántica, a más de 2.600 kilómetros del asentamiento humano permanente más cercano. Su ubicación la convierte en un enclave prácticamente inaccesible, rodeado de aguas gélidas y con condiciones climáticas extremas que dificultan cualquier intento de permanencia.

El territorio, administrado por Bouvet Noruega, cuenta con un relieve dominado por glaciares que cubren el 93% de su superficie. Solo un sector de la costa noroeste, llamado Nyrøysa, ofrece un acceso relativamente sencillo, donde se instaló una estación meteorológica y una base temporal para investigaciones científicas antes de ser destruida por un terremoto en 2006.

PUEDES VER: “Trump no está jugando”, advierte María Corina Machado a Maduro tras envío de buques de guerra de Estados Unidos al Caribe

lr.pe

¿Por qué es considerada la más aislada del planeta?

La razón por la que Bouvet es reconocida como la isla deshabitada más remota del mundo está directamente vinculada a su inaccesibilidad. La combinación de su pequeño tamaño, su geografía cubierta de glaciares y la ausencia de recursos que permitan el asentamiento humano explican por qué nadie ha logrado habitarla.

Además, el mar embravecido y los acantilados helados limitan el desembarco de barcos, mientras que las duras condiciones climáticas hacen que incluso los investigadores permanezcan allí por cortos períodos. Por estas características, Bouvet es descrita como un verdadero "laboratorio natural", un santuario natural Bouvet donde la huella humana es prácticamente inexistente.

PUEDES VER: Maduro manda 15.000 venezolanos a resguardar frontera con Colombia en medio del conflicto con EE. UU.

lr.pe

La isla Bouvet y el misterio del bote salvavidas

Uno de los episodios más intrigantes en la historia de la isla Bouvet tuvo lugar en abril de 1964, cuando un equipo de exploradores halló un bote salvavidas en sus costas. Lo desconcertante fue que la embarcación no presentaba marcas de identificación y, a pesar de exhaustivas inspecciones, no se encontraron rastros humanos en la zona.

El enigma del bote, que pudo haber sido arrastrado hasta allí por las corrientes, sigue sin explicación. El hecho de que los ocupantes pudieran haber alcanzado tierra firme sin dejar huella alguna ha convertido al suceso en un misterio que alimenta la leyenda de la isla Bouvet en el Atlántico Sur, reforzando su reputación como uno de los lugares más enigmáticos del planeta.

Notas relacionadas
La isla prohibida de Sudamérica donde ningún ser humano sobrevive más de 30 segundos: dominada por criaturas temibles

La isla prohibida de Sudamérica donde ningún ser humano sobrevive más de 30 segundos: dominada por criaturas temibles

LEER MÁS
La peligrosa isla de Sudamérica donde solo viven miles de serpientes venenosas y está prohibida a las personas

La peligrosa isla de Sudamérica donde solo viven miles de serpientes venenosas y está prohibida a las personas

LEER MÁS
Qatar construyó una isla artificial como Venecia en medio del desierto: yates de lujo, restaurantes y máxima seguridad

Qatar construyó una isla artificial como Venecia en medio del desierto: yates de lujo, restaurantes y máxima seguridad

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Infanticidios estremecen a República Dominicana: madre envenena a sus 3 hijos y otro padre asfixia a bebé

Infanticidios estremecen a República Dominicana: madre envenena a sus 3 hijos y otro padre asfixia a bebé

LEER MÁS
¿Maduro prometió renunciar como presidente de Venezuela? Esto fue lo que realmente dijo en su discurso viral

¿Maduro prometió renunciar como presidente de Venezuela? Esto fue lo que realmente dijo en su discurso viral

LEER MÁS
María Corina Machado convoca a militares, jueces y trabajadores de Venezuela a desobedecer al régimen de Maduro: “Esto se acabó”

María Corina Machado convoca a militares, jueces y trabajadores de Venezuela a desobedecer al régimen de Maduro: “Esto se acabó”

LEER MÁS
Este país de Sudamérica es el segundo mayor exportador de palta en el mundo con más de US$1.000 millones en 2025

Este país de Sudamérica es el segundo mayor exportador de palta en el mundo con más de US$1.000 millones en 2025

LEER MÁS
Maduro manda 15.000 venezolanos a resguardar frontera con Colombia en medio del conflicto con EE. UU.

Maduro manda 15.000 venezolanos a resguardar frontera con Colombia en medio del conflicto con EE. UU.

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Quién es Nicki Nicole, cuántos años tiene y cómo se hizo famosa la actual novia de Lamine Yamal?

Melissa Klug sorprende al elogiar a Jefferson Farfán tras perder juicio por US$ 300.000: "Es una buena persona"

Prodigio de Huaycán que logró 1er puesto de Ingeniería Mecánica Eléctrica en la UNI revela que no es muy estudioso: "Soy comprometido"

Mundo

El asombroso caso de un niño al que le retiraron 526 dientes en una sola intervención médica en la India

“Trump no está jugando”, advierte María Corina Machado a Maduro tras envío de buques de guerra de Estados Unidos al Caribe

Maduro manda 15.000 venezolanos a resguardar frontera con Colombia en medio del conflicto con EE. UU.

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Martín Vizcarra tras ser trasladado al penal Ancón II: "Resistiré desde el lugar al que me manden, pero no me van a doblegar"

Kenji Fujimori descarta respaldar a Fuerza Popular de Keiko: "No apoyaré a ningún partido. No me verán en ningún estrado"

Municipalidad de Lima censura a La República y niega ingreso a presentación de segundo lote de trenes

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota