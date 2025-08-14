Un video de tres minutos, difundido a través de la red social Telegram y asociado a un grupo cibercriminal vinculado a Rusia fue parte del ataque cibernético que, en abril pasado, permitió a actores rusos tomar el control de una represa hidroeléctrica en Noruega.

La grabación, publicada por el diario Aftenposten y confirmada por la unidad de crimen organizado Kripos, reveló la colaboración de varas personas involucradas en delitos digitales, quienes también están relacionados con los recientes ataques a empresas occidentales.

Noruega acusa a Rusia de ciberataque contra represa hidroeléctrica

El ciberataque, que pasó desapercibido durante cuatro horas, fue oficialmente atribuido a Moscú por la jefa del Servicio de Seguridad Policial (PST), Beate Gangas, según lo informado por el medio The Guardian. Es la primera vez que Oslo señala públicamente a Rusia como responsable de un ciberataque de tal magnitud a su infraestructura energética.

El ataque tuvo lugar en la represa de Bremanger, en el oeste de Noruega, donde los ciberdelincuentes lograron abrir una compuerta y liberar 500 litros de agua por segundo durante cuatro horas, hasta que el flujo irregular fue finalmente detectado y detenido.

Aunque no se produjeron daños materiales ni víctimas, ya que el nivel del embalse y del río cercano a Svelgen estaba muy por debajo del límite de desbordamiento, el incidente ha generado preocupación sobre la vulnerabilidad de los sistemas críticos en Noruega.

Noruega señala que ciberataques rusos pretenden provocar miedo en la población

Beate Gangas señaló que, en el último año, ha habido un cambio en la actividad de los actores cibernéticos pro-rusos, y el ataque a la represa de Bremanger es un ejemplo claro de esta nueva ofensiva. "El objetivo de estas operaciones es generar miedo y caos entre la población. Nuestro vecino ruso se ha vuelto más peligroso", dijo.

La inteligencia de Noruega ya había advertido sobre el riesgo de ataques a infraestructuras energéticas, puesto que el país depende en gran medida de la energía hidroeléctrica para su suministro eléctrico. Para el PST, esta amenaza ya es una realidad.

La proximidad geográfica y la importancia estratégica de Noruega incrementan su exposición: comparte una frontera de 198 kilómetros con Rusia, con un único cruce operativo en Storskog, que además, es el único paso Schengen entre Europa y territorio ruso.

Rusia rechaza acusaciones de ciberataques hacia Noruega

La reacción de la embajada rusa en Noruega no se hizo esperar. En declaraciones a la agencia Reuters, calificó las acusaciones como “infundadas y motivadas políticamente” y acusó al PST de intentar fundamentar sin éxito una supuesta amenaza de sabotaje ruso contra infraestructuras noruegas, “inventada” en su informe anual de febrero.

Moscú, que ya había sido señalado por el jefe del MI6 británico, Richard Moore, por una “campaña de sabotaje asombrosamente temeraria” en Europa para disuadir el apoyo a Ucrania, niega cualquier implicación en el ataque.

El Servicio de Seguridad Policial (PST) reitera que los servicios de inteligencia rusos destinan recursos significativos a identificar, captar y reclutar contactos en Noruega, considerando a ciudadanos noruegos como potenciales fuentes de información.