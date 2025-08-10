HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Joven de 17 años arrestado por tiroteo en Times Square: 3 heridos
Joven de 17 años arrestado por tiroteo en Times Square: 3 heridos      Joven de 17 años arrestado por tiroteo en Times Square: 3 heridos      Joven de 17 años arrestado por tiroteo en Times Square: 3 heridos      
Mundo

Expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, pide alianza con Perú en medio de conflicto por Santa Rosa: “Ayudan a combatir el terrorismo”

Uribe alerta sobre la necesidad de dragar ríos para evitar daños al ecosistema y destaca el riesgo para el puerto de Leticia.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez llama a proteger el Amazonas y a fortalecer la cooperación con Perú para enfrentar el terrorismo.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez llama a proteger el Amazonas y a fortalecer la cooperación con Perú para enfrentar el terrorismo. | composición LR

El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez hizo un llamado a cuidar el Amazonas y a fortalecer la cooperación con Perú, al que describió como un aliado clave tanto para proteger la selva como para enfrentar el terrorismo en la región.

Contó que, según personas que conocen bien el río y sus islas, es urgente hacer trabajos de dragado para evitar que estas crezcan y aparezcan nuevas, ya que los cambios en el cauce no solo alteran el ecosistema, sino que también pueden afectar a ambos países. Advirtió que esta situación pone en riesgo el puerto de Leticia y su acueducto, que se abastece de la quebrada Yahuarcaca, pues si el río se aleja, el suministro de agua se complicaría.

Uribe insistió en que es momento de retomar los compromisos internacionales para frenar la tala ilegal y la minería sin control en la selva amazónica. Lamentó que programas como Familias Guardabosques, que en su momento ayudaron a proteger el bosque y que podrían funcionar bien junto a los bonos verdes, hayan quedado relegados.

El exmandatario usó su cuenta de X para hacer su comunicado.

El exmandatario usó su cuenta de X para hacer su comunicado.

PUEDES VER: Petro confronta a Trump por querer "bombardear Colombia" al atacar cárteles de droga de América Latina: "La soberanía existe"

lr.pe

Álvaro Uribe critica a Gustavo Petro por apoyo a Nicolás Maduro

Uribe también recordó que Colombia y Perú tienen una relación respaldada por la historia, con acuerdos como el Tratado de 1922 y el Protocolo de Río de Janeiro de 1934, que pusieron fin a un conflicto armado. Para él, esos lazos son la base para trabajar juntos en la defensa del río y de la selva.

Además, dijo que Perú siempre ha sido un aliado real contra los grupos armados, a diferencia del gobierno de Nicolás Maduro. Recordó que durante su mandato, el apoyo peruano fue fundamental para desarticular el Frente Amazónico de las Farc, lo que, junto con políticas para impulsar el turismo ecológico, atrajo visitantes al Amazonas.

Sin embargo, alertó que la violencia ha vuelto a la región y mencionó el reciente ataque contra la base de Araracuara como una señal de que el terrorismo sigue presente.

Gustavo Petro inició el conflicto tras desafortunadas declaraciones sobre la Isla Santa Rosa.

Gustavo Petro inició el conflicto tras desafortunadas declaraciones sobre la Isla Santa Rosa.

PUEDES VER: México niega pruebas que vinculen a Maduro con cártel de Sinaloa tras acusaciones de EEUU: "Si la tienen que la muestren"

lr.pe

¿Por qué inició el conflicto por la Isla Santa Rosa?

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó a Perú de ocupar ilegalmente territorio en la Amazonía, lo que, según él, violaría el Protocolo de Río de Janeiro de 1934, tratado que fijó la frontera binacional siguiendo la línea más profunda del río Amazonas.

En una publicación en la red social X, Petro aseguró que el gobierno peruano se ha apropiado de varias islas ubicadas al norte de esa línea y que incluso instaló la capital de un nuevo municipio en un área que, por acuerdo, pertenece a su país. El mandatario advirtió que esta situación podría poner en riesgo la actividad comercial de Leticia, ya que afectaría su estatus como puerto amazónico.

Uribe es condenado en Colombia a prisión domiciliaria

El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, fue hallado culpable de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal, según el fallo emitido por la jueza 44 penal de Bogotá, Sandra Heredia Aranda. Uribe, quien estuvo en el poder entre 2002 y 2010, fue acusado de intentar manipular los testimonios de los exparamilitares Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el exmandatario, a través del abogado Diego Cadena y otros intermediarios, habría ofrecido beneficios a cambio de que los testigos se retractaran, por medio de documentos de dudosa procedencia, grabaciones secretas y comunicaciones interceptadas con autorización judicial.

Notas relacionadas
Petro confronta a Trump por querer "bombardear Colombia" al atacar cárteles de droga de América Latina: "La soberanía existe"

Petro confronta a Trump por querer "bombardear Colombia" al atacar cárteles de droga de América Latina: "La soberanía existe"

LEER MÁS
Jaime Bayly califica de ‘patético’ al presidente Petro en medio de la tensión por la isla Santa Rosa: "Va de mal en peor"

Jaime Bayly califica de ‘patético’ al presidente Petro en medio de la tensión por la isla Santa Rosa: "Va de mal en peor"

LEER MÁS
¿Cómo llegar a Isla Santa Rosa y en cuánto tiempo? Opciones para viajar a zona del Perú reclamada por Colombia

¿Cómo llegar a Isla Santa Rosa y en cuánto tiempo? Opciones para viajar a zona del Perú reclamada por Colombia

LEER MÁS
Juliane Koepcke, la mujer alemana que sobrevivió sola en la Amazonía tras un trágico accidente aéreo

Juliane Koepcke, la mujer alemana que sobrevivió sola en la Amazonía tras un trágico accidente aéreo

LEER MÁS
Harrison Okene, el hombre que sobrevivió tres días bajo el mar dentro de un barco hundido a treinta metros de profundidad

Harrison Okene, el hombre que sobrevivió tres días bajo el mar dentro de un barco hundido a treinta metros de profundidad

LEER MÁS
Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Terremoto de magnitud 6,1 sacudió Turquía: movimiento se sintió en 10 regiones y duró 30 segundos

Terremoto de magnitud 6,1 sacudió Turquía: movimiento se sintió en 10 regiones y duró 30 segundos

LEER MÁS
Precio del dólar BCV y dólar paralelo en Venezuela hoy, 10 de agosto de 2025

Precio del dólar BCV y dólar paralelo en Venezuela hoy, 10 de agosto de 2025

LEER MÁS
Bukele a un paso de "instalar una dictadura" en El Salvador tras la habilitación de la reelección indefinida, advierten expertos

Bukele a un paso de "instalar una dictadura" en El Salvador tras la habilitación de la reelección indefinida, advierten expertos

LEER MÁS
'El asesino de Twitter': la cruel historia del hombre que mató a 9 personas y fue ejecutado en Japón

'El asesino de Twitter': la cruel historia del hombre que mató a 9 personas y fue ejecutado en Japón

LEER MÁS
Precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, 10 de agosto de 2025: consulta la tasa actual, según Monitor Dólar

Precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, 10 de agosto de 2025: consulta la tasa actual, según Monitor Dólar

LEER MÁS
Bebé se salva de milagro en Rusia tras caer su carriola a las vías del tren y quedar hecha pedazos

Bebé se salva de milagro en Rusia tras caer su carriola a las vías del tren y quedar hecha pedazos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Un teléfono 100% fabricado en EE.UU? Esta marca lo intentó antes que Apple y fracasó rotundamente

¿Es legal vender los productos de los contenedores que se cayeron al mar en el Callao? Esto dice el derecho marítimo, según experto

Suheyn Cipriani revela que su madre la agredía físicamente cuando era niña: "Me golpeaba muy fuerte"

Mundo

Excanciller de Argentina apunta contra Javier Milei por promocionar el $LIBRA: "Algún día tendrá que ir a la cárcel"

Periodista peruano es arrestado en EEUU y lo envían a la cárcel de Alligator Alcatraz: familia denuncia abuso migratorio

Trump anfitriona histórico tratado de paz entre Armenia y Azerbaiyán que beneficiaría económicamente a EEUU

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Perú enviará nota de protesta a Colombia por violar espacio aéreo: avión colombiano sobrevoló Santa Rosa

"Santa Rosa es del Perú”: colombianos en Leticia en desacuerdo con Gustavo Petro

Juliana Oxenford critica a Gustavo Petro tras su discurso en Leticia: "Tiene una idea absurda de la propia historia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota