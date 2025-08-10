El expresidente Álvaro Uribe Vélez llama a proteger el Amazonas y a fortalecer la cooperación con Perú para enfrentar el terrorismo. | composición LR

El expresidente Álvaro Uribe Vélez llama a proteger el Amazonas y a fortalecer la cooperación con Perú para enfrentar el terrorismo. | composición LR

El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez hizo un llamado a cuidar el Amazonas y a fortalecer la cooperación con Perú, al que describió como un aliado clave tanto para proteger la selva como para enfrentar el terrorismo en la región.

Contó que, según personas que conocen bien el río y sus islas, es urgente hacer trabajos de dragado para evitar que estas crezcan y aparezcan nuevas, ya que los cambios en el cauce no solo alteran el ecosistema, sino que también pueden afectar a ambos países. Advirtió que esta situación pone en riesgo el puerto de Leticia y su acueducto, que se abastece de la quebrada Yahuarcaca, pues si el río se aleja, el suministro de agua se complicaría.

Uribe insistió en que es momento de retomar los compromisos internacionales para frenar la tala ilegal y la minería sin control en la selva amazónica. Lamentó que programas como Familias Guardabosques, que en su momento ayudaron a proteger el bosque y que podrían funcionar bien junto a los bonos verdes, hayan quedado relegados.

El exmandatario usó su cuenta de X para hacer su comunicado.

Álvaro Uribe critica a Gustavo Petro por apoyo a Nicolás Maduro

Uribe también recordó que Colombia y Perú tienen una relación respaldada por la historia, con acuerdos como el Tratado de 1922 y el Protocolo de Río de Janeiro de 1934, que pusieron fin a un conflicto armado. Para él, esos lazos son la base para trabajar juntos en la defensa del río y de la selva.

Además, dijo que Perú siempre ha sido un aliado real contra los grupos armados, a diferencia del gobierno de Nicolás Maduro. Recordó que durante su mandato, el apoyo peruano fue fundamental para desarticular el Frente Amazónico de las Farc, lo que, junto con políticas para impulsar el turismo ecológico, atrajo visitantes al Amazonas.

Sin embargo, alertó que la violencia ha vuelto a la región y mencionó el reciente ataque contra la base de Araracuara como una señal de que el terrorismo sigue presente.

Gustavo Petro inició el conflicto tras desafortunadas declaraciones sobre la Isla Santa Rosa.

¿Por qué inició el conflicto por la Isla Santa Rosa?

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó a Perú de ocupar ilegalmente territorio en la Amazonía, lo que, según él, violaría el Protocolo de Río de Janeiro de 1934, tratado que fijó la frontera binacional siguiendo la línea más profunda del río Amazonas.

En una publicación en la red social X, Petro aseguró que el gobierno peruano se ha apropiado de varias islas ubicadas al norte de esa línea y que incluso instaló la capital de un nuevo municipio en un área que, por acuerdo, pertenece a su país. El mandatario advirtió que esta situación podría poner en riesgo la actividad comercial de Leticia, ya que afectaría su estatus como puerto amazónico.

Uribe es condenado en Colombia a prisión domiciliaria

El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, fue hallado culpable de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal, según el fallo emitido por la jueza 44 penal de Bogotá, Sandra Heredia Aranda. Uribe, quien estuvo en el poder entre 2002 y 2010, fue acusado de intentar manipular los testimonios de los exparamilitares Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el exmandatario, a través del abogado Diego Cadena y otros intermediarios, habría ofrecido beneficios a cambio de que los testigos se retractaran, por medio de documentos de dudosa procedencia, grabaciones secretas y comunicaciones interceptadas con autorización judicial.