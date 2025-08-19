HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

China refuerza su relación con India y promete atender las necesidades de tierras raras: “ha habido calma en las fronteras"

El gigante asiático busca generar una hegemonía y mejora su situación con India para "tranquilizar la frontera"

China se había comprometido a enfocarse en el apoyo que le brinda a China. Foto: composición LR/Ariana Chavez/DIfusión
China se había comprometido a enfocarse en el apoyo que le brinda a China. Foto: composición LR/Ariana Chavez/DIfusión

Las relaciones bilaterales entre China e India están llevando una "dinámica positiva" hacia la cooperación, declaró el ministro chino de Relaciones Exteriores, Wang Yi. La importancia de esta conexión está en el equilibrio de poder en Asia.

Estas naciones, catalogadas como las más grandes economías del mundo, buscan mejorar su interacción. Pekín se ha comprometido a abordar las necesidades de Nueva Delhi con respecto a fertilizantes, tierras raras y tuneladoras.

PUEDES VER: Rusia crea vacuna contra el cáncer e inicia sus ensayos clínicos: tiene la tecnología de las dosis contra el COVID-19

lr.pe

¿Cuál es la relación de China e India?

El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, visitará India para participar en la 24ª ronda de conversaciones sobre la frontera con el asesor de Seguridad Nacional indio, Ajit Doval. Además, se reunirá el martes con el primer ministro, Narendra Modi, justo antes de que este viaje a China para asistir a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái.

"Ha habido una tendencia ascendente. Ha habido calma en las fronteras. Ha habido paz y tranquilidad", dijo Doval a Wang al comenzar las conversaciones. "Nuestros compromisos bilaterales han sido más sustanciales".

"El nuevo entorno que se ha creado nos ha permitido avanzar en las diversas áreas en las que estamos trabajando", afirmó.

Wang expresó que los contratiempos que ambos países habían experimentado en los últimos años no reflejaban los intereses de sus pueblos, según una traducción de sus comentarios proporcionada por la agencia de noticias ANI.

¿Cómo se benefician mutuamente?

China se había comprometido anteriormente a acelerar la emisión de permisos de exportación hacia Europa y Estados Unidos, sin desmantelar el régimen de controles existentes.

Las exportaciones chinas de tierras raras e imanes asociados experimentaron un notable aumento en junio, tras estos acuerdos, mientras el Ministerio de Comercio lidiaba con un significativo atraso en las solicitudes.

No obstante, las exportaciones de imanes de tierras raras a India continuaron descendiendo un 58% en comparación con los niveles de enero, según los datos aduaneros de China.

India posee las quintas mayores reservas de tierras raras del mundo, con 6,9 millones de toneladas métricas, pero carece de producción nacional de metales. El país depende de los imanes importados, principalmente de China.

