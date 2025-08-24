HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Accidente de bus deja 5 muertos camino a Nueva York
Accidente de bus deja 5 muertos camino a Nueva York     Accidente de bus deja 5 muertos camino a Nueva York     Accidente de bus deja 5 muertos camino a Nueva York     
USA

Victoria para inmigrantes en EEUU: juez prohíbe a Trump recortar fondos federales a 34 condados y ‘ciudades santuario’

La resolución del magistrado William Orrick, con sede en San Francisco, favorece a jurisdicciones "santuario" como Boston y Chicago.

El juez William Orrick impide a Donald Trump no vulnerar los derechos de ‘ciudades santuario’.
El juez William Orrick impide a Donald Trump no vulnerar los derechos de ‘ciudades santuario’. | Composición LR

El juez federal de distrito William Orrick dictaminó este viernes 22 de agosto que el Gobierno de Donald Trump no puede retener fondos federales a más de 30 ciudades y condados por sus políticas de protección a inmigrantes. La orden impide condicionar recursos públicos a la cooperación con autoridades migratorias federales.

La decisión del juez se basó en una demanda colectiva de representantes demócratas contra las autoridades federales por comprometer programas públicos relacionados con salud, seguridad y transporte, con la excusa de no colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

PUEDES VER: Estudiante peruana revela cómo logró ingresar a una de las mejores universidades de EEUU: “Creé mis propias oportunidades”

lr.pe

Juez ordena a Donald Trump no impedir fondos federales a jurisdicciones ‘santuario’

El magistrado Orrick, con sede en San Francisco, consideró que las medidas impulsadas por la administración de Trump constituyen una “amenaza coercitiva” y vulneran la Constitución de Estados Unidos. El fallo señala que el Gobierno federal no puede imponer condiciones adicionales no autorizadas por el Congreso para el otorgamiento de subvenciones.

La orden protege a más de 30 jurisdicciones conocidas como ‘ciudades santuario’, entre ellas Boston, Chicago, Denver, Los Ángeles, San Francisco, Portland, Seattle y otras ciudades que habían presentado demandas argumentando que el retiro de fondos ponía en riesgo servicios esenciales. Estas jurisdicciones alegaron que podrían perder miles de millones de dólares si se implementaban las políticas del mandatario.

PUEDES VER: Petro contra Trump tras enviar buques cerca de Venezuela: "Utilizan el narcotráfico como excusa para una invasión militar"

lr.pe

Prohibición de fondos federales a jurisdicciones ‘santuario’

Un decreto firmado por Trump ordenaba a la secretaria del Departamento de Justicia (DOJ), Pam Bondi, y a la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, retener fondos federales a gobiernos locales que adoptaran políticas de protección a inmigrantes indocumentados. Asimismo, exigía a todas las agencias federales evitar que sus pagos beneficiaran a entidades que obstaculizaran la aplicación de las leyes migratorias.

En mayo de 2025, el DHS publicó una lista con más de 500 ‘jurisdicciones santuario’, a las que consideró incumplidoras de las leyes migratorias. El documento establecía que cada ciudad o condado recibiría una notificación formal del Estado y que podrían enfrentar consecuencias legales si se les encontraba violando alguna norma penal federal.

Notas relacionadas
Petro contra Trump tras enviar buques cerca de Venezuela: "Utilizan el narcotráfico como excusa para una invasión militar"

Petro contra Trump tras enviar buques cerca de Venezuela: "Utilizan el narcotráfico como excusa para una invasión militar"

LEER MÁS
Estudiante peruana revela cómo logró ingresar a una de las mejores universidades de EEUU: “Creé mis propias oportunidades”

Estudiante peruana revela cómo logró ingresar a una de las mejores universidades de EEUU: “Creé mis propias oportunidades”

LEER MÁS
Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, sábado 23 de agosto: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, sábado 23 de agosto: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

LEER MÁS
¿Qué sanciones impone la nueva ley de DeSantis por exceso de velocidad en Florida?

¿Qué sanciones impone la nueva ley de DeSantis por exceso de velocidad en Florida?

LEER MÁS
Nueva ley de tránsito en Louisiana impone multas a partir de agosto

Nueva ley de tránsito en Louisiana impone multas a partir de agosto

LEER MÁS
Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
USCIS no facilitará la Green Card a inmigrantes en EEUU que incumplan estos requisitos básicos en 2025

USCIS no facilitará la Green Card a inmigrantes en EEUU que incumplan estos requisitos básicos en 2025

LEER MÁS
Venezolana estaba por casarse, pero terminó siendo arrestada al salir del trabajo y obligada a firmar su deportación de EEUU

Venezolana estaba por casarse, pero terminó siendo arrestada al salir del trabajo y obligada a firmar su deportación de EEUU

LEER MÁS
Así son las casas chinas 'para armar' que una inmigrante colombiana instaló en Estados Unidos: "Tienen todo"

Así son las casas chinas 'para armar' que una inmigrante colombiana instaló en Estados Unidos: "Tienen todo"

LEER MÁS
USCIS otorgará la ciudadanía americana a inmigrantes que no nacieron en EEUU solo en estos únicos casos en 2025

USCIS otorgará la ciudadanía americana a inmigrantes que no nacieron en EEUU solo en estos únicos casos en 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

Camión cargado de petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarán la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

USA

USCIS no facilitará la Green Card a inmigrantes en EEUU que incumplan estos requisitos básicos en 2025

Venezolana estaba por casarse, pero terminó siendo arrestada al salir del trabajo y obligada a firmar su deportación de EEUU

Así son las casas chinas 'para armar' que una inmigrante colombiana instaló en Estados Unidos: "Tienen todo"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

Congresista Darwin Espinoza no asistió al Pleno por partido de Alianza Lima: lo captaron con cerveza en mano

RMP sobre defensa del Estado Peruano en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota