Mundo

Hombre incendia un bar luego de que no le pusieran mayonesa en su bocadillo en España: fue detenido por la Guardia Civil

La Guardia Civil detuvo a un hombre tras incendiar un bar ubicado en Sevilla, España por no recibir mayonesa para su bocadillo. El dueño del local calificó el incidente como "surrealista".

Hombre incendió un bar porque no le pusieron mayonesa en su bocadillo en España.
Hombre incendió un bar porque no le pusieron mayonesa en su bocadillo en España. | El País

La Guardia Civil arrestó a un hombre de Córdoba por incendiar un bar en el municipio de Los Palacios y Villafranca, en Sevilla, España. El individuo había solicitado mayonesa para un bocadillo, pero al ser rechazado, roció el local con gasolina y le prendió fuego.

José Antonio Caballero, el dueño del bar llamado Las Postas, describió el incidente como algo "surrealista" y una "sorpresa", aún sin entender las razones detrás de tan extrema reacción. "Somos un bar que nos dedicamos principalmente a los desayunos, por la tarde tenemos copas, cafés y algún montadito por si alguien tiene hambre, poco más", detalló.

PUEDES VER: Científicos descubren corona de oro de 3.000 años de antigüedad bañado con "metales alienígenas" en España

lr.pe

Hombre incendia un bar de España porque no le sirvieron mayonesa

El hombre detenido había pedido dos 'montaditos' y dos cervezas. Luego solicitó mayonesa o kétchup para acompañar su bocadillo. Sin embargo, el personal del local le explicó que, al tratarse de un bar sin cocina, no tenían esas salsas disponibles. Aunque en un inicio pareció estar calmado, más tarde insistió con otra camarera, quien le dio la misma respuesta.

Molesto por la falta de los aderezos, el hombre se fue del bar, pero no se quedó allí. Fue a una gasolinera cercana, llenó una botella de agua con gasolina y regresó al local. Tras recibir nuevamente un rechazo a su petición de la mayonesa, vertió el combustible sobre la barra y, con un mechero que llevaba en la camisa, encendió el fuego.

PUEDES VER: Turista española en China se vuelve viral en redes sociales tras rescatar a un niño de un río: "No pensé, solo salté"

lr.pe

La rápida reacción luego de que sujeto prendiera fuego en el bar

Uno de los camareros reaccionó rápidamente y logró apagar el fuego usando un extintor. A pesar de ello, el incidente causó pánico entre los clientes, incluyendo a varios niños, quienes buscaron refugio o salieron corriendo del local.

En tanto, una de las camareras persiguió al agresor y con la ayuda de dos personas que pasaban por allí, lograron inmovilizarlo hasta que llegó la Policía Local. Poco después, la Guardia Civil lo arrestó en una plaza cercana de donde ocurrieron los hechos.

Asimismo, el autor del ataque, quien sería un vecino que trabaja en el municipio de Córdoba, sufrió quemaduras leves, sobre todo en las manos. Fue atendido en el centro de salud antes de ser trasladado a la comisaría.

PUEDES VER: Familia de EEUU reveló por qué mudarse a España fue lo mejor para criar a sus 3 hijos: "Ojalá lo hubiéramos hecho antes"

lr.pe

Autor del incendio recibió prisión provisional

El Tribunal de Instancia de Utrera (Sevilla), en su Sección Civil y de Instrucción ordenó, este viernes 22 de agosto y a petición de la Fiscalía, que el autor del incendio ingrese a prisión de manera provisional, comunicada y sin derecho a fianza. Al detenido se le imputan presuntos delitos de incendio y lesiones leves.

Por otra parte, en cuanto a los daños materiales, Antonio Caballero, dueño del bar, señaló que se calculan entre 7.000 y 10.000 euros, aunque, según él, "el dinero es lo de menos". "Eso ya da igual, se repone. Pero lo importante es que no ha habido heridos. Imagínate si llega a afectar a alguien", sostuvo.

Asimismo, el bar que sufrió el incendio volvió a funcionar con "normalidad" durante la mañana y el mediodía del jueves y ha loghrado reparar los daños causados y la maquinaria afectada. "La gente ha venido como siempre, incluso se ofrecieron a ayudarnos. Tenemos una clientela muy leal", comentó Caballero.

