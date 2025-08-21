Sospechoso de asesinato en España en 2024 arrestado en el sur de Francia

La víctima, de 63 años, fue hallada apuñalada en su autocaravana en un camping en el 2024. | Foto: Diario El Salvador

La víctima, de 63 años, fue hallada apuñalada en su autocaravana en un camping en el 2024. | Foto: Diario El Salvador

Un hombre de 48 años, sospechoso de haber matado a una turista francesa en España, fue detenido el miércoles en Perpiñán, sur de Francia, a petición de la justicia española, informaron el jueves fuentes judiciales coincidentes.

Los hechos se remontan al 18 de julio de 2024, en un camping de la localidad de Alcalá de Chivert, en la provincia de Castellón, España.

Hombre es acusado de matar a turista francesa en España

El cuerpo de la francesa, de 63 años, fue hallado apuñalado dentro de la autocaravana con la que viajaba.

"La investigación llevada a cabo por la Guardia Civil permitió determinar que el crimen habría sido cometido por un hombre francés que residía entonces en Torreblanca", en la misma provincia, señala un comunicado de la Guardia Civil española difundido el jueves.

"El autor huyó a Francia tras cometer los hechos, donde permaneció hasta su detención", añade el comunicado.

El sospechoso, de nacionalidad francesa, fue detenido "en virtud de una orden europea de detención", precisó la fiscalía de Perpiñán, por las autoridades francesas en colaboración con la Guardia Civil española.

Aún se desconoce el móvil del asesinato

"El contexto y el móvil del asesinato, de una violencia extrema, que investiga el juez español -así como los vínculos entre el autor y la víctima-, siguen siendo desconocidos hasta la fecha", detalló la fiscalía de Perpiñán, consultada por AFP.

El hombre, que trabajaba en Francia como conductor-repartidor, fue presentado el jueves por la mañana ante el fiscal general del tribunal de apelación de Montpellier (sur de Francia) antes de ser entregado a las autoridades judiciales españolas, añadió la fiscalía.