HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Así resolvió la Conmebol casos similares a la tragedia entre Independiente y U. de Chile
Así resolvió la Conmebol casos similares a la tragedia entre Independiente y U. de Chile     Así resolvió la Conmebol casos similares a la tragedia entre Independiente y U. de Chile     Así resolvió la Conmebol casos similares a la tragedia entre Independiente y U. de Chile     
Narcos derriba helicóptero de Policía colombiana: al menos 8 muertos
Narcos derriba helicóptero de Policía colombiana: al menos 8 muertos      Narcos derriba helicóptero de Policía colombiana: al menos 8 muertos      Narcos derriba helicóptero de Policía colombiana: al menos 8 muertos      
Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico
Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     
Mundo

Sospechoso de asesinato en España en 2024 arrestado en el sur de Francia

Un hombre de 48 años, acusado de asesinar a una turista francesa en España en el 2024, fue arrestado bajo una orden europea de detención.

La víctima, de 63 años, fue hallada apuñalada en su autocaravana en un camping en el 2024.
La víctima, de 63 años, fue hallada apuñalada en su autocaravana en un camping en el 2024. | Foto: Diario El Salvador

Un hombre de 48 años, sospechoso de haber matado a una turista francesa en España, fue detenido el miércoles en Perpiñán, sur de Francia, a petición de la justicia española, informaron el jueves fuentes judiciales coincidentes.

Los hechos se remontan al 18 de julio de 2024, en un camping de la localidad de Alcalá de Chivert, en la provincia de Castellón, España.

PUEDES VER: La policía francesa investiga el caso de un hombre que murió haciendo una transmisión en vivo en Kick

lr.pe

Hombre es acusado de matar a turista francesa en España

El cuerpo de la francesa, de 63 años, fue hallado apuñalado dentro de la autocaravana con la que viajaba.

"La investigación llevada a cabo por la Guardia Civil permitió determinar que el crimen habría sido cometido por un hombre francés que residía entonces en Torreblanca", en la misma provincia, señala un comunicado de la Guardia Civil española difundido el jueves.

"El autor huyó a Francia tras cometer los hechos, donde permaneció hasta su detención", añade el comunicado.

El sospechoso, de nacionalidad francesa, fue detenido "en virtud de una orden europea de detención", precisó la fiscalía de Perpiñán, por las autoridades francesas en colaboración con la Guardia Civil española.

PUEDES VER: "No ha dado señales de vida": familia denuncia que francés desaparecido estaría arrestado en Venezuela "sin motivo" por casi 2 meses

lr.pe

Aún se desconoce el móvil del asesinato

"El contexto y el móvil del asesinato, de una violencia extrema, que investiga el juez español -así como los vínculos entre el autor y la víctima-, siguen siendo desconocidos hasta la fecha", detalló la fiscalía de Perpiñán, consultada por AFP.

El hombre, que trabajaba en Francia como conductor-repartidor, fue presentado el jueves por la mañana ante el fiscal general del tribunal de apelación de Montpellier (sur de Francia) antes de ser entregado a las autoridades judiciales españolas, añadió la fiscalía.

Notas relacionadas
"No ha dado señales de vida": familia denuncia que francés desaparecido estaría arrestado en Venezuela "sin motivo" por casi 2 meses

"No ha dado señales de vida": familia denuncia que francés desaparecido estaría arrestado en Venezuela "sin motivo" por casi 2 meses

LEER MÁS
La policía francesa investiga el caso de un hombre que murió haciendo una transmisión en vivo en Kick

La policía francesa investiga el caso de un hombre que murió haciendo una transmisión en vivo en Kick

LEER MÁS
Streamer francés muere en pleno directo después de 10 días de transmisión ininterrumpidos: "Fue humillado y maltratado"

Streamer francés muere en pleno directo después de 10 días de transmisión ininterrumpidos: "Fue humillado y maltratado"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Clan del Golfo derriba helicóptero de la Policía de Colombia: al menos 8 muertos y 8 heridos

Clan del Golfo derriba helicóptero de la Policía de Colombia: al menos 8 muertos y 8 heridos

LEER MÁS
Estados Unidos ordenó el despliegue de un escuadrón anfibio frente a las costas de Venezuela, según Reuters

Estados Unidos ordenó el despliegue de un escuadrón anfibio frente a las costas de Venezuela, según Reuters

LEER MÁS
DEA asegura que Venezuela colabora con las FARC y el ELN de Colombia para enviar drogas a EEUU: “Es un Estado narcoterrorista”

DEA asegura que Venezuela colabora con las FARC y el ELN de Colombia para enviar drogas a EEUU: “Es un Estado narcoterrorista”

LEER MÁS
Asesinan a Influencer de TikTok cuando transmitía en vivo desde su casa en Ecuador: "No quiero sufrir"

Asesinan a Influencer de TikTok cuando transmitía en vivo desde su casa en Ecuador: "No quiero sufrir"

LEER MÁS
¿Donald Trump vs. Nicolás Maduro? Estas son las razones ante una posible intervención estadounidense en Venezuela

¿Donald Trump vs. Nicolás Maduro? Estas son las razones ante una posible intervención estadounidense en Venezuela

LEER MÁS
Dólar BCV y paralelo en Venezuela: consulta el valor actual para hoy, jueves 21 de agosto de 2025

Dólar BCV y paralelo en Venezuela: consulta el valor actual para hoy, jueves 21 de agosto de 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Resultados de la Kábala de este jueves 21 de agosto: jugada ganadora, números y Pozo Buenazo

Fixture del Mundial de Vóley Femenino 2025: programación completa de los partidos del torneo en Tailandia

¿A qué hora juega Universitario vs Palmeiras HOY? Ver partido de Copa Libertadores 2025 vía ESPN

Mundo

La histórica moneda de El Salvador que fue inspirada en Cristóbal Colón: fue una pieza clave en el siglo XIV

Famosos influencers se accidentaron tras chocar Porsche en Brasil: investigados por juegos ilegales

DEA asegura que Venezuela colabora con las FARC y el ELN de Colombia para enviar drogas a EEUU: “Es un Estado narcoterrorista”

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Jefe del INPE sobre Martín Vizcarra: "Según su puntaje, debería ir al penal de Lurigancho"

Dina Boluarte justifica fallo del TC que la libra de investigaciones: "Un legado en defensa de la figura presidencial"

Congresista Darwin Espinoza es captado tomando cerveza en partido Alianza Lima vs U. Católica mientras Congreso sesionaba

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota