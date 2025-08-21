El Gobierno de Indonesia advirtió que izar la bandera del anime One Piece podría ser considerado un acto de traición. Miles de ciudadanos optaron por utilizar el símbolo de los Piratas del Sombrero de Paja como muestra de descontento contra el presidente Prabowo Subianto y sus políticas, en medio de las celebraciones por el Día de la Independencia del país.

De acuerdo con la BBC, la bandera ficticia empezó a aparecer en viviendas, vehículos y espacios públicos, reemplazando a la bandera nacional roja y blanca. Esto provocó una serie de medidas políticas y penales para “salvaguardar” la seguridad nacional.

Usopp quemando la bandera del Gobierno Mundial. Fuente: Crunchyroll

¿Por qué Indonesia prohíbe el uso de banderas de One Piece?

Según la prensa nacional, este movimiento comenzó cuando un grupo de camioneros sustituyó la bandera nacional por la de One Piece como forma de protesta ante reformas en el sector transporte que, según afirman, favorecen a las élites económicas y excluyen a los trabajadores. Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales.

Más adelante, el símbolo fue adoptado por estudiantes y personas de distintas regiones, como Java Central y Surabaya, en lo que el sociólogo Bagong Suyanto describió como un “movimiento masivo”. “Todos sintieron que las políticas del Gobierno marginaban sus intereses”, declaró a la Australian Broadcasting Corporation.

Por su parte, Sufmi Dasco Ahmad, vicepresidente de la Cámara de Representantes y miembro del partido oficialista Gerindra, afirmó el 31 de julio que este movimiento constituía un “intento coordinado de dividir la nación”. Firman Soebagyo, legislador del partido Golkar, aseguró que incluso podría “constituir una traición”.

Sanciones por el uso de banderas de One Piece en Indonesia

El ministro coordinador de Asuntos Políticos y de Seguridad, Budi Gunawan, advirtió que quienes exhiban la bandera de One Piece podrían enfrentar sanciones bajo la Ley de Símbolos Nacionales. Esta legislación, vigente desde 2009, contempla penas de hasta cinco años de prisión o una multa equivalente a US$30.000 por “profanar la bandera nacional”.

El funcionario agregó que el Estado “tomará medidas legales firmes y mesuradas si se detecta intención o provocación”, e insistió en que el uso de “símbolos que no sean relevantes para la lucha de la nación” será sancionado, especialmente en el contexto del 80.º aniversario de la independencia nacional.