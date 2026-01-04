La Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela exigió a Estados Unidos la liberación inmediata de Nicolás Maduro y de su esposa, quienes fueron detenidos y sacados del país durante la madrugada del sábado tras un operativo militar. La institución acusó a las fuerzas estadounidenses de haber matado "a sangre fría" a la mayoría de los miembros del equipo de seguridad del líder chavista.

“Ayer se llevaron secuestrado a la persona que el pueblo de Venezuela eligió como su presidente, Nicolás Maduro Moros, electo constitucionalmente para el periodo 2025-2031. Exigimos la pronta liberación del presidente y de la primera dama, la doctora Cilia Flores”, señaló el ministro de Defensa, Vladimir Padrino.

Asimismo, anunciaron que Delcy Rodríguez asumirá la presidencia interina tras la caída de Maduro. Padrino leyó en cadena nacional un comunicado en el que la Corte Suprema ordena que Rodríguez se haga cargo del gobierno venezolano por un período de 90 días.

Un mal precedente para América Latina

Padrino señaló que los recientes ataques estadounidenses no solo ponen en peligro a Venezuela, sino que también amenazan el orden mundial. Además, rechazó lo que calificó como una "pretensión colonialista", basada en la doctrina Monroe sobre América Latina y el Caribe.

En este sentido, el alto mando militar venezolano instó a la comunidad internacional a estar atenta a lo sucedido y a exigir la recuperación de la soberanía de Venezuela. Además, subrayó que "si hoy fue contra Venezuela, mañana puede ser contra cualquier Estado, contra cualquier país”.

"Votamos permanentemente por la paz, el diálogo político, el respecto a los derechos humanos y el derecho internacional. Las Fuerzas Armadas han garantizado la continuidad democrática de Venezuela y lo seguirá haciendo porque la paz es nuestro puerto y porque la patria representa todo para nosotros", remarcó el ministro.

Pide a la población retomar sus actividades cotidianas

Los militares hicieron un llamado a la población para que vuelva a sus actividades normales luego de la caída de Maduro. "Llamo al pueblo de Venezuela a que retome sus actividades económicas, laborales, de todo tipo, educativas, en los próximos días y la patria debe encaminarse sobre su riel constitucional", señaló Padrino López..

Este domingo, las calles de Caracas amanecieron tranquilas y desiertas, con los comercios cerrados y algunas filas cortas en mercados y farmacias. Padrino también instó a la ciudadanía a mantener la paz, el orden y "a no caer en las tentaciones de la guerra psicológica de la amenaza del miedo que nos quieren imponer".

El general también aprovechó la ocasión para recordar que la FANB ha sido clave para evitar que se impongan soluciones fuera del marco constitucional, defendiendo la institucionalidad y los valores republicanos frente a intentos de golpe de Estado o desestabilización interna.

Machado asegura que González debe asumir como presidente

La líder opositora María Corina Machado aseguró que Edmundo González Urrutia debe asumir como el "legítimo presidente de Venezuela" tras las elecciones del 28 de julio de 2024 y ser reconocido como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional por todos los oficiales y soldados que la integran.

"Permanezcamos vigilantes, activos y organizados hasta que se concrete la Transición Democrática. Una transición que nos necesita a todos", acotó. Para ello, convocó a todos los venezolanos dentro de su país y los que están en el extranjero, quienes recibirían información por los canales oficiales de la oposición.