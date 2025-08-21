HOYSuscripcion LR Focus

Ciencia

Extraña piedra "alienígena" de tridimita caída en Alemania en 1724 desafía la física y causa confusión entre los científicos

Un meteorito de 300 años revela la tridimita, un mineral extraterrestre con propiedades térmicas únicas que podrían revolucionar diversas industrias.

Mineral extraterrestre hallado en meteorito ofrece nuevas perspectivas térmicas. Foto: AnSyvan/Depositphotos/IMAGO
Mineral extraterrestre hallado en meteorito ofrece nuevas perspectivas térmicas. Foto: AnSyvan/Depositphotos/IMAGO

Un meteorito que cayó en Alemania hace más de 300 años ha revelado un sorprendente secreto. Se trata de la tridimita, un mineral extraterrestre que asombró a los investigadores al mostrar un comportamiento térmico nunca antes observado en la Tierra.

El descubrimiento, publicado en Proceedings of the National Academy os Sciences por un equipo internacional, ha mostrado que la tridimita del meteorito de Steinbach mantiene estable su conductividad térmica frente a los cambios de temperatura. Este comportamiento es único, ya que no ocurre ni en cristales ni en vidrios.

La tridimita mantiene una conductividad térmica constante en un amplio rango de temperaturas Foto: X/@Nirmata

La tridimita mantiene una conductividad térmica constante en un amplio rango de temperaturas Foto: X/@Nirmata

¿Por qué la tridimita del meteorito de Steinbach desafía las leyes de la física térmica?

En condiciones normales, los cristales reducen su conductividad térmica con el calor, mientras que los vidrios la aumentan. Sin embargo, la tridimita meteórica se comporta de manera diferente: su estructura híbrida le permite mantener una conductividad térmica constante entre 80 K y 380 K.

Este hallazgo valida una predicción matemática realizada en 2019 por Michele Simoncelli, Nicola Marzari y Francesco Mauri. Ellos desarrollaron una ecuación unificada para explicar el comportamiento térmico de diversos materiales. La hipótesis se confirmó al analizar una muestra conservada en el Museo Nacional de Historia Natural de París.

Este material híbrido desafía las reglas convencionales de flujo de calor, revolucionando potencialmente la gestión del calor en industrias como la siderúrgica y la aeroespacial. Foto: piemags/IMAGO

Este material híbrido desafía las reglas convencionales de flujo de calor, revolucionando potencialmente la gestión del calor en industrias como la siderúrgica y la aeroespacial. Foto: piemags/IMAGO

PUEDES VER: Telescopio espacial Webb de la NASA identifica una nueva luna de 10 kilómetros de diámetro girando al rededor de Urano

lr.pe

¿Qué aplicaciones científicas e industriales podría tener este mineral?

Los investigadores sugieren que la tridimita podría encontrarse en ladrillos refractarios de hornos siderúrgicos después de décadas de exposición al calor. Su capacidad para resistir variaciones térmicas podría ayudar a optimizar la producción de acero, además de reducir las emisiones de carbono en una industria que es responsable del 7 % de los gases contaminantes en Estados Unidos.

Además de su impacto en la industria, la tridimita despierta el interés de la astrofísica, ya que ha sido identificada en Marte. Este mineral podría proporcionar pistas sobre la evolución térmica de los planetas. Sus propiedades también la hacen una candidata prometedora para aplicaciones tecnológicas avanzadas, como la computación de próxima generación y fuentes de energía portátiles.

