Detectan una composición inusual en el cometa 3I/ATLAS: transporta moléculas clave para la vida

El cometa 3I/ATLAS transporta moléculas esenciales para la formación de la vida como la conocemos. Foto: Satoru Murata

El metanol se ha considerado durante mucho tiempo un componente básico de la vida tal como la conocemos. Su molécula juega un papel crucial en la producción de las proteínas y los aminoácidos que forman el ADN y el ARN, en los que se basa la vida. Ahora, los científicos han detectado moléculas en las lecturas recientes del cometa 3I/ATLAS, el tercer objeto interestelar que navega a través de nuestro sistema solar y que acaba de pasar cerca de la Tierra.

Por lo tanto, su descubrimiento en otras partes del sistema solar —e incluso en discos de formación de planetas alrededor de estrellas distantes— ha sido recibido con inmenso entusiasmo por la comunidad científica.

Rastros de metanol en el cometa 3I/ATLAS

En un artículo publicado en arXiv, que aún no ha sido revisado por pares, el astroquímico Martin Cordiner del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA y sus colegas utilizaron el Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) en Chile para escanear el objeto y encontraron no solo rastros, sino cantidades significativas de metanol gaseoso y cianuro de hidrógeno, que también se considera un precursor importante para la formación de la vida.

El cometa 3I/ATLAS parece tener chorros espirales que se disparan desde su superficie, interpretado como un tipo de criovulcanismo. Foto: Josep Trigo

La gran concentración de gases los tomó por sorpresa ante el visitante interestelar, que se cree ampliamente que es un tipo de cometa. “Moléculas como el cianuro de hidrógeno y el metanol se encuentran en cantidades mínimas y no son los componentes predominantes de nuestros propios cometas”, declaró Cordiner a New Scientist. “Aquí vemos que, de hecho, en este cometa extraterrestre son muy abundantes”, agregó.

El metano: esencial para la vida

Dado el papel central del metanol en la formación de moléculas esenciales para el origen de la vida, el hallazgo resulta especialmente llamativo. Los investigadores señalan que esta abundancia también sugiere que en el cometa podrían estar desarrollándose otros procesos químicos relevantes, más allá de los ya identificados.

“Desde el punto de vista químico, parece muy poco probable alcanzar altos niveles de complejidad sin que el metanol esté involucrado”, explicó Cordiner.

El análisis de los datos obtenidos por el radiotelescopio ALMA permitió determinar que tanto el metanol como el cianuro de hidrógeno proceden directamente del núcleo rocoso de 3I/ATLAS. No obstante, los científicos detectaron además concentraciones significativas de metanol en la coma, la envoltura difusa de gas y polvo que rodea al núcleo del cometa.

Según las mediciones, cerca del ocho por ciento del vapor liberado por 3I/ATLAS corresponde a metanol, una proporción aproximadamente cuatro veces superior a la observada en cometas conocidos del Sistema Solar.