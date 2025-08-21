HOYSuscripcion LR Focus

Ciencia

Telescopio espacial Webb de la NASA identifica una nueva luna de 10 kilómetros de diámetro girando al rededor de Urano

El hallazgo de la NASA, confirmado por el telescopio James Webb, revela una luna inédita en Urano, elevando a 29 el número de lunas orbitando dicho planeta.

Urano suma su luna número 29 tras décadas sin nuevos hallazgos satelitales. Foto: Observatorio Griffith
Urano suma su luna número 29 tras décadas sin nuevos hallazgos satelitales. Foto: Observatorio Griffith

Urano acaba de sumar un nuevo miembro de su compleja familia de satélites. La NASA anunció que el telescopio espacial James Webb ha detectado una luna de solo 10 kilómetros de diámetro, el satélite más pequeño descubierto hasta el momento alrededor de este planeta.

El hallazgo, realizado en febrero de 2025 y confirmado en agosto, marca un hito en la exploración del sistema exterior. Ni siquiera la sonda Voyager 2, durante su paso en 1986, logró detectar este débil cuerpo celeste.

Nueva luna emerge en la órbita de Urano con apenas 10 kilómetros de diámetro. Foto: NASA

Nueva luna emerge en la órbita de Urano con apenas 10 kilómetros de diámetro. Foto: NASA

Un pequeño gigante: la nueva luna de Urano revelada

La detección fue posible gracias a una serie de exposiciones prolongadas con la cámara NIRCam del Webb, que captó la débil luminosidad del objeto. Su tamaño diminuto y su escaso brillo lo habrían mantenido oculto durante décadas.

Situada a 56.000 kilómetros del centro de Urano, la luna sigue una órbita casi circular entre los satélites Ophelia y Bianca. Este dato sugiere que pudo haberse formado en el mismo lugar donde se encuentra actualmente.

El telescopio James Webb está operado conjuntamente por la Agencia Espacial Europea, la Agencia Espacial Canadiense y la NASA . Foto: NASA

El telescopio James Webb está operado conjuntamente por la Agencia Espacial Europea, la Agencia Espacial Canadiense y la NASA . Foto: NASA

James Webb revela los secretos más pequeños de Urano

Los astrónomos subrayan que Urano alberga un número inusual de lunas pequeñas, lo que indica una dinámica orbital especialmente compleja Este nuevo descubrimiento respalda esa teoría y sugiere que podrían existir más cuerpo aún por descubrir.

"La capacidad del Webb para detectar objetos de baja luminosidad está cambiando lo que sabemos sobre los entornos planetarios distantes", explicó Maryame El Moutamid, investigadora del Instituto de Investigación del Suroeste (SwrRI).

lr.pe

La luna número 29: pequeña, invisible y con una historia propia

Con esta nueva luna, Urano ya cuenta con 29 satélites confirmados. De ellos, 14 son pequeños y se encuentran en la zona interior, cerca de los cinco grandes satélites conocidos: Miranda, Ariel, Umbriel, Titania y Oberon.

Siguiendo la tradición, la Unión Astronómica Internacional se encargará de asignar un nombre oficial a este nuevo satélite, el cual se inspirará en personajes de las obras de William Shakespeare o Alexander Pope, como ocurre con el resto de las lunas de Urano.

