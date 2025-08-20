El lácteo con más proteínas que la leche y el queso: refuerza el sistema inmune y ayuda a controlar el peso

El requesón es el resultado de procesar el suero restante de la producción del queso. Foto: Pexels

Aunque suele confundirse con un queso, el requesón, también conocido como queso cottage en algunas regiones, es un lácteo fresco que sobresale por su impresionante perfil nutricional. Obtenido del suero de la leche, este alimento supera a la leche y muchos quesos en contenido proteico, al mismo tiempo que ofrece un bajo aporte calórico y grandes beneficios para la salud.

Gracias a su alta concentración de proteínas de alto valor biológico y su bajo contenido en grasa, es una excelente opción para quienes desean mantener un peso equilibrado o mejorar su dieta. Además, su rica composición incluye vitamina B12, un nutriente esencial para el sistema nervioso y el fortalecimiento del sistema inmune.

Una fuente rica en proteínas

El requesón es reconocido como un lácteo rico en proteínas, llegando a contener hasta cuatro veces más proteínas que la leche de vaca. Estas proteínas son de alto valor biológico, es decir, aportan todos los aminoácidos esenciales que el organismo necesita para funciones vitales como la regeneración de tejidos, la producción de enzimas y el fortalecimiento del sistema inmunológico.

Según datos de la Fundación Española de Nutrición (FEN), el requesón aporta alrededor de 11 gramos de proteínas por cada 100 gramos de producto, convirtiéndose en un alimento ideal para deportistas, personas en recuperación física o quienes buscan incrementar su ingesta proteica sin consumir grandes cantidades de calorías. Este perfil lo diferencia de otros quesos que, aunque ricos en proteínas, suelen tener un alto contenido de grasas saturadas.

Ayuda en el control del peso

Otro de los beneficios destacados del requesón es su capacidad para contribuir al control de peso. Su combinación de proteínas y bajo contenido en grasas permite generar una sensación de saciedad más prolongada, lo que reduce la necesidad de consumir alimentos con mayor carga calórica a lo largo del día. Por cada 100 gramos de requesón, se obtienen únicamente 4 gramos de grasa, muy por debajo de otros quesos como el cheddar o el parmesano.

Además, su bajo nivel de hidratos de carbono lo convierte en una opción atractiva para dietas hipocalóricas o cetogénicas, ayudando a quienes desean perder peso o mantener un estilo de vida saludable. Al mismo tiempo, este lácteo favorece la regulación de los niveles de glucosa en sangre, una ventaja importante para personas con diabetes o problemas metabólicos.

Fuente de vitamina B12

El requesón también es una excelente fuente de vitamina B12, un nutriente indispensable para el mantenimiento del sistema nervioso y la formación de glóbulos rojos. Esta vitamina desempeña un papel esencial en la síntesis de ADN y la prevención de trastornos neurológicos.

Las personas que siguen dietas vegetarianas o con bajo consumo de carne pueden encontrar en el requesón una alternativa accesible y eficaz para prevenir deficiencias de vitamina B12, que podrían ocasionar síntomas como fatiga, debilidad muscular o incluso anemia. Consumir requesón regularmente no solo refuerza el sistema inmune, sino que también promueve el bienestar general del organismo.

Un alimento de fácil digestión

El requesón destaca por ser un alimento de fácil digestión. Su textura blanda y su bajo contenido en grasas permiten que sea bien tolerado por personas con problemas digestivos o estómagos sensibles. Esto lo convierte en un lácteo saludable y equilibrado, recomendado para niños, ancianos y personas en recuperación tras enfermedades.

A diferencia de quesos más densos, el requesón es menos propenso a causar molestias gastrointestinales, lo que lo hace una opción ideal para aquellos que buscan alimentos ligeros pero nutritivos. Además, su perfil nutricional balanceado lo posiciona como un alimento apto para el consumo diario sin comprometer la salud digestiva.

