El agua dulce ha comenzado a desaparecer y los científicos piden prepararse a tiempos mucho más secos. Foto: Climática

Un estudio de la Universidad FLAME en India revela que el agua dulce desaparece y gran parte de ella se desplaza hacia los océanos. Los científicos explican que esta sequía de continentes, contribuirá al aumento de los niveles del mar, aún más que el derretimiento de los hielos.

En el análisis se utilizaron las observaciones satelitales del Experimento de Recuperación de Gravedad y Clima de la NASA, registrados durante veinte años, y crearon una imagen de cómo ha cambiado la cantidad de agua en tierra firme. Los expertos exigen las acciones urgentes para afrontar tiempos muchos más secos, debido al cambio climático y al agotamiento de las aguas subterráneas por parte de las poblaciones.

El nivel del agua de este embalse en Inglaterra bajó tanto que un antiguo puente para caballos de carga quedó expuesto. Foto: Christopher Furlong

La alteración del ciclo del agua

En el estudio se encontró que los continentes experimentaron niveles de secado nunca antes vistos y que zonas que experimentan sequía aumentaron casi al doble del tamaño del estado de California (423.970 km² de superficie actual) cada año, según su ejemplo. "Las zonas de sequía se están secando a un ritmo más rápido que las zonas húmedas", explican los autores. "Al mismo tiempo, la superficie que experimenta sequía ha aumentado, mientras que la que experimenta humedad ha disminuido".

Tendencias del almacenamiento de agua terrestre (febrero de 2003 a abril de 2024) promediadas para cada país. Foto: Science Advances

La humanidad ha alterado gravemente el ciclo del agua de la Tierra al emitir gases de efecto invernadero que alteran nuestra atmósfera y desvían los cursos de agua y las cuencas pluviales. Si bien las zonas húmedas se han vuelto más húmedas y las zonas secas más secas, estos cambios no se están produciendo al mismo ritmo.

¿Cómo se están secando los continentes?

El cambio se debe en gran medida a la pérdida de agua dulce en las zonas de altas latitudes como Rusia o Canadá. Los científicos sospechan que esto se debe al derretimiento del hielo y del permafrost en este tipo de regiones. En los continentes sin hielo, el 68% de la pérdida de agua se atribuye al agotamiento de las aguas subterráneas. Las sequías en Centroamérica y Europa también influyen, y se prevé que este fenómeno se agrave y vuelvan más frecuentes.

A medida que las emisiones de carbono alteran los patrones de precipitaciones, las personas están recurriendo al uso y extracción agua subterránea, sobre todo en la agricultura, lo que pone más presión sobre estas fuentes de agua, que no se reponen al ritmo en que se agotan.

Científicos exigen esfuerzos para preservar el agua

"Proteger el suministro de agua subterránea del mundo es fundamental en un mundo en calentamiento y en continentes que ahora sabemos que se están secando".

Esperan que los esfuerzos regionales, nacionales e internacionales para desarrollar usos sostenibles del agua subterránea puedan ayudar a preservar este preciado recurso durante muchos años más.

"Si bien los esfuerzos por frenar el cambio climático pueden estar fracasando, no hay razón para que los esfuerzos por desacelerar las tasas de secado continental deban hacer lo mismo", enfatiza el equipo.