Ciencia

El día se convertirá en noche: el eclipse solar más largo del siglo ya tiene fecha y será pronto

Este eclipse es uno de los más esperados por los entusiastas de la astronomía debido a su excepcional duración y visibilidad desde varios países.

El eclipse del siglo podrá verse el 2 de agosto de 2027. Foto: Unplash/Jongsun Lee
El eclipse del siglo podrá verse el 2 de agosto de 2027. Foto: Unplash/Jongsun Lee

El eclipse solar total más largo del siglo está previsto para el 2 de agosto de 2027. Durante el fenómeno el día se oscurecerá durante 6 minutos y 23 segundos. El último eclipse de larga duración fue en 1991, cuando la Tierra quedó durante 7 minutos en oscuridad.

Este eclipse ocurrirá en una época del año con condiciones ideales de visibilidad, donde la nubosidad será casi inexistente, lo que aumentará las posibilidades de observar el eclipse sin interrupciones.

lr.pe

¿Dónde se puede ver "eclipse del siglo"?

El eclipse solar comenzará sobre el océano Atlántico, por el estrecho de Gibraltar, y recorrerá el norte de África (desde el norte de Marruecos y Argelia hasta el centro de Túnez y el norte de Libia) antes de cruzar Oriente Medio, pasando por el Alto Egipto y el valle del Nilo, el suroeste de Arabia Saudí, el oeste de Yemen y el extremo noreste de Somalia, para finalmente desvanecerse en el océano Índico. El punto de máximo duración se registrará al sur de Luxor, en Egipto, donde se podrá disfrutar del evento durante más de 6 minutos.

Durante el eclipse solar, el cielo se oscurecerá hasta que solo aparezca una corona luminosa que rodeará la Luna. Foto: AdobeStock

Durante el eclipse solar, el cielo se oscurecerá hasta que solo aparezca una corona luminosa que rodeará la Luna. Foto: AdobeStock

Aunque la totalidad del eclipse solar no cruzará Europa, sí pasará por el sur de España. Las ciudades costeras de Cádiz y Málaga serán los únicos lugares en todo Europa donde se disfrutará de la oscuridad total: 2 minutos con 55 segundos y 1 minuto con 53 segundos respectivamente.

lr.pe

El eclipse solar más largo hasta el 2114

En una comparativa, el eclipse solar total del 8 de abril de 2024 duró 4 minutos y 28 segundos en su punto máximo en América del Norte. Sin embargo, el eclipse solar de 1991 duró 6 minutos y 53 segundos. El eclipse del 2 de agosto de 2027 será el eclipse total más largo hasta 2114, según Space.com.

El eclipse solar total será visible en tres continentes. Sin embargo, este eclipse no será el próximo. El 12 de agosto de 2026, un eclipse solar total será visible en España, Rusia, Islandia y parte de Portugal con una duración de 2 minutos y 18 segundos.

lr.pe

¿Se podrá ver el eclipse del siglo en América?

El eclipse del 2027 no podrá ser visible desde América. Sin embargo, el 14 de noviembre de 2031 se podrá apreciar un eclipse solar en varios países de este continente, desde Estados Unidos hasta el norte de Chile el espectáculo será parcial, mientras que Panamá será el único país donde se podrá ver de forma total este evento astronómico, según Time and Date.

