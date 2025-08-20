HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?
¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     ¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     ¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     
¿A qué hora juega Alianza vs U. Católica por la Sudamericana?
¿A qué hora juega Alianza vs U. Católica por la Sudamericana?      ¿A qué hora juega Alianza vs U. Católica por la Sudamericana?      ¿A qué hora juega Alianza vs U. Católica por la Sudamericana?      
Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico
Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     
Mundo

Dos personas mueren y otras dos quedan graves luego de comer nachos contaminados en festival de comida en Italia

Un festival de comida en Cerdeña, Italia, se convirtió en tragedia luego de que 2 personas murieran tras intoxicarse al comer nachos con guacamole.

Dos personas mueren luego de comer nachos contaminados en festival de Italia.
Dos personas mueren luego de comer nachos contaminados en festival de Italia. | TN Noticias

Un reconocido festival en Cerdeña, Italia, fue testigo de una tragedia luego de que varias personas sufrieran intoxicaciones por consumir comida de puestos callejeros.

En el evento, que tuvo lugar a finales de julio, dos mujeres fallecieron y dos menores, de 11 y 14 años, permanecen hospitalizados en grave estado tras consumir nachos con guacamole.

PUEDES VER: El puente más largo del mundo de 3,3 kilómetros se construirá en Europa: un megaproyecto con fuerte controversia

lr.pe

Dos personas murieron tras comer nachos en festival de comida en Italia

La primera víctima mortal fue Roberta Pitzalis, de 38 años. Tras comer guacamole en el festival, comenzó a sentirse mal y fue llevada al hospital, donde lamentablemente falleció el 8 de agosto. La autopsia determinó que su muerte fue causada por una intoxicación por botulismo, acompañada de neumonía.

La siguiente víctima fue Valeria Sollai, una cocinera de 62 años. Ella también consumió guacamole del mismo lote que Roberta y empezó a sentirse indispuesta. Después de pasar varias semanas hospitalizada en estado grave, recibiendo incluso soporte vital, Valeria falleció este lunes. Las autoridades aún están esperando los resultados de la autopsia para esclarecer más detalles.

Sin embargo, no fueron las únicas afectadas: dos menores, un niño de 11 años y una niña de 14, siguen hospitalizados tras haber ingerido el mismo guacamole. Además, varias otras personas que consumieron comida del mismo puesto callejero del festival necesitaron atención médica ambulatoria.

PUEDES VER: Italia aprueba el megaproyecto que unirá Sicilia con el continente europeo: costará más de 13 millones de euros

lr.pe

Comunicado de los organizadores del festival latino de comida en Italia

Los organizadores del festival de comida publicaron un mensaje en su cuenta de Instagram, para explicar lo sucedido. “Durante nuestro último evento en Tortoli ocurrió un problema de salud. Aunque aún no tenemos todas las respuestas, hemos optado por pausar la actividad inmediatamente, por sentido de responsabilidad”, señalaron.

"Estamos colaborando con los servicios de salud para entender con claridad lo que ocurrió. La seguridad de nuestros visitantes es nuestra prioridad. Les mantendremos informados con total transparencia en cuanto tengamos nuevos detalles. Agradecemos mucho su paciencia, apoyo y confianza", finalizaron.

PUEDES VER: Italia multa a la empresa Shein con 1 millón de euros por engañar sobre los beneficios ambientales de sus productos

lr.pe

Advierten sobre casos de botulismo en Italia

El Centro de Toxicología Maugeri, en Pavía, a través de su director, el profesor Carlo Alessandro Locatelli, señaló que en Italia se registran alrededor de 40 casos de botulismo al año, la mayoría de ellos asociados con conservas caseras contaminadas.

"No hay alarma, pero la prevención es crucial, sobre todo en la preparación de conservas caseras", explicó Locatelli. "La toxina botulínica es invisible y no suele alterar el sabor de los alimentos. El antídoto sólo es eficaz en las primeras fases, cuando la toxina aún está en el torrente sanguíneo".

En las últimas semanas, dos casos de intoxicación por botulismo, uno en Cerdeña y otro en Calabria, han generado alarma en Italia, particularmente en estas dos regiones.

Notas relacionadas
Peruano afirma que sobrevivir en Italia es difícil y que trabaja en lo que 'venga': "Anhelo traer a mi hijo"

Peruano afirma que sobrevivir en Italia es difícil y que trabaja en lo que 'venga': "Anhelo traer a mi hijo"

LEER MÁS
Policía acusado de feminicidio será extraditado desde Italia

Policía acusado de feminicidio será extraditado desde Italia

LEER MÁS
¡Las bambinas también ganan! Italia venció 3-2 a Japón y es campeona del Mundial de Vóley Sub-21 2025

¡Las bambinas también ganan! Italia venció 3-2 a Japón y es campeona del Mundial de Vóley Sub-21 2025

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Petro advierte que invasión de EEUU a Venezuela lo convertiría en otra Siria y arrastraría a Colombia: "Los gringos están en la olla"

Petro advierte que invasión de EEUU a Venezuela lo convertiría en otra Siria y arrastraría a Colombia: "Los gringos están en la olla"

LEER MÁS
Sistemas de combate, defensa antiaérea y más: así son los buques destructores que EEUU desplegó cerca de Venezuela

Sistemas de combate, defensa antiaérea y más: así son los buques destructores que EEUU desplegó cerca de Venezuela

LEER MÁS
Millonario de Qatar compró en Sudamérica 10.000 hectáreas para construir tres hidroeléctricas y una residencia de lujo

Millonario de Qatar compró en Sudamérica 10.000 hectáreas para construir tres hidroeléctricas y una residencia de lujo

LEER MÁS
Régimen de Maduro lanza amenaza a EE. UU. tras despliegue de buques de guerra: "Extranjero que entra, se queda preso"

Régimen de Maduro lanza amenaza a EE. UU. tras despliegue de buques de guerra: "Extranjero que entra, se queda preso"

LEER MÁS
¿Donald Trump vs. Nicolás Maduro? Estas son las razones ante una posible intervención estadounidense en Venezuela

¿Donald Trump vs. Nicolás Maduro? Estas son las razones ante una posible intervención estadounidense en Venezuela

LEER MÁS
Senador de EEUU lanza dura advertencia a Maduro ante despliegue de buques de guerra en Venezuela: “Debería dormir con los ojos abiertos"

Senador de EEUU lanza dura advertencia a Maduro ante despliegue de buques de guerra en Venezuela: “Debería dormir con los ojos abiertos"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mary Moncada, mujer que fue ampayada con Christian Domínguez en un auto, reaparece y le manda mensaje a Karla Tarazona: "Nunca va a cambiar"

"No ha dado señales de vida": familia denuncia que francés desaparecido estaría arrestado en Venezuela "sin motivo" por casi 2 meses

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 20 de agosto, según Jhan Sandoval

Mundo

"No ha dado señales de vida": familia denuncia que francés desaparecido estaría arrestado en Venezuela "sin motivo" por casi 2 meses

La histórica moneda de El Salvador que fue inspirada en Cristóbal Colón: fue una pieza clave en el siglo XIV

¿Cuál es la ruta de los tres buques destructores con misiles que EEUU envió cerca de las costas de Venezuela?

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

FAME adjudica a empresa inhabilitada la compra de 3,163 chalecos antibalas para la Policía

¡Cerca de S/35.000 mensuales!: Comisión de Constitución plantea que diputados y senadores ganen como un juez supremo

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y lanza indirecta a Rafael López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota