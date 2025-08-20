Un reconocido festival en Cerdeña, Italia, fue testigo de una tragedia luego de que varias personas sufrieran intoxicaciones por consumir comida de puestos callejeros.

En el evento, que tuvo lugar a finales de julio, dos mujeres fallecieron y dos menores, de 11 y 14 años, permanecen hospitalizados en grave estado tras consumir nachos con guacamole.

Dos personas murieron tras comer nachos en festival de comida en Italia

La primera víctima mortal fue Roberta Pitzalis, de 38 años. Tras comer guacamole en el festival, comenzó a sentirse mal y fue llevada al hospital, donde lamentablemente falleció el 8 de agosto. La autopsia determinó que su muerte fue causada por una intoxicación por botulismo, acompañada de neumonía.

La siguiente víctima fue Valeria Sollai, una cocinera de 62 años. Ella también consumió guacamole del mismo lote que Roberta y empezó a sentirse indispuesta. Después de pasar varias semanas hospitalizada en estado grave, recibiendo incluso soporte vital, Valeria falleció este lunes. Las autoridades aún están esperando los resultados de la autopsia para esclarecer más detalles.

Sin embargo, no fueron las únicas afectadas: dos menores, un niño de 11 años y una niña de 14, siguen hospitalizados tras haber ingerido el mismo guacamole. Además, varias otras personas que consumieron comida del mismo puesto callejero del festival necesitaron atención médica ambulatoria.

Comunicado de los organizadores del festival latino de comida en Italia

Los organizadores del festival de comida publicaron un mensaje en su cuenta de Instagram, para explicar lo sucedido. “Durante nuestro último evento en Tortoli ocurrió un problema de salud. Aunque aún no tenemos todas las respuestas, hemos optado por pausar la actividad inmediatamente, por sentido de responsabilidad”, señalaron.

"Estamos colaborando con los servicios de salud para entender con claridad lo que ocurrió. La seguridad de nuestros visitantes es nuestra prioridad. Les mantendremos informados con total transparencia en cuanto tengamos nuevos detalles. Agradecemos mucho su paciencia, apoyo y confianza", finalizaron.

Advierten sobre casos de botulismo en Italia

El Centro de Toxicología Maugeri, en Pavía, a través de su director, el profesor Carlo Alessandro Locatelli, señaló que en Italia se registran alrededor de 40 casos de botulismo al año, la mayoría de ellos asociados con conservas caseras contaminadas.

"No hay alarma, pero la prevención es crucial, sobre todo en la preparación de conservas caseras", explicó Locatelli. "La toxina botulínica es invisible y no suele alterar el sabor de los alimentos. El antídoto sólo es eficaz en las primeras fases, cuando la toxina aún está en el torrente sanguíneo".

En las últimas semanas, dos casos de intoxicación por botulismo, uno en Cerdeña y otro en Calabria, han generado alarma en Italia, particularmente en estas dos regiones.