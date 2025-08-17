HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Policía acusado de feminicidio será extraditado desde Italia

Juez que ordenó 9 meses de prisión preventiva para Willians León Jiménez determinó que este suboficial asesinó en mayo del 2021 a joven de 23 años, delante de su pequeña hija, en la localidad de Mala. En el primer semestre de este año 78 mujeres fueron victimadas por sus parejas o exparejas.

Familiares de la víctima de feminicidio en Mala exigen justicia.
Familiares de la víctima de feminicidio en Mala exigen justicia.

El tiempo parece haberse detenido en un rincón del barrio de Santo Cristo, en el distrito de Mala, al sur de Lima. Allí, Willians Antoni Michel León Jiménez, un suboficial de la Policía Nacional, asesinó a su pareja de 23 años, delante de su pequeña hija que fue testigo de todo.

Este efectivo PNP, que prestó servicio en la División de Carretera, en Bujama, dejó a la niña abandonada y fugó, no solo de la escena, sino del territorio peruano.

Hoy se supo que León Jiménez será extraditado de Italia, país que huyó tras hacer abandono de servicio y burlar a la justicia. La familia de W.K.J.F., encontró cierto consuelo al saber que el presunto feminicida cumplirá nueve meses de prisión preventiva en una cárcel peruana.

PUEDES VER: Las historias detrás de las cifras: casi 50 feminicidios se registraron en tres meses

lr.pe

 “Solo queremos justicia, ese hombre tiene que pagar con todo el peso de la ley”, dijo un tío de la víctima.

La resolución Suprema Nº 156-2025-JUS fue firmada el 13 de agosto por la presidenta de la República, Dina Boluarte, por el presidente del Consejo de Ministros y encargado del despacho de Relaciones Exteriores, Eduardo Arana Ysa; y por el ministro de Justicia, Juan Alcántara Medrano.

Previamente se había analizado el Informe N° 136-2025/COE-TPC, de la Comisión Oficial de Extradiciones y Traslado de Personas Condenadas, sobre la solicitud de extradición de Willians León, formulada por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Mala, para ser extraditado de la República Italiana y ser procesado en Perú por el presunto delito de feminicidio.

Así, de conformidad con lo establecido en el Tratado de Extradición entre el Perú y el Gobierno de Italia, suscrito el 24 de noviembre de 1994 y vigente desde el 7 de abril de 2005, se resolvió acceder a la solicitud de extradición.

Solo en el primer semestre del año, Perú registró un total de 78 feminicidios, con un incremento de casos del 11,4 % respecto al primer semestre de 2024, según el reporte de este delito difundido por la Defensoría del Pueblo.

PUEDES VER: Víctimas de violencia de género: de enero a julio ya suman más de cien feminicidios

lr.pe

“Cada vez hay más feminicidios y no hay una respuesta para que no pasen, no hay políticas públicas que funcionen para cuidar a nuestras hijas, falta perspectiva de género en todas las instituciones”, apuntó la mamá de W.K.J.F.

“Estamos cansados de pedir justicia y que no nos escuchen, nos apoyamos entre nosotras, nos damos fuerza, eso nos sirve para seguir, pero no debería pasar, deberíamos obtener justicia, nadie nos va a devolver a nuestras hijas”, agregó la madre de otra víctima de feminicidio.

