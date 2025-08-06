Italia aprobó la construcción del puente colgante más grande del mundo. | Ministerio de Transporte de Italia

Italia aprobó la construcción del puente colgante más grande del mundo. | Ministerio de Transporte de Italia

El Gobierno de Italia aprobó el proyecto definitivo para construir el puente colgante más largo del mundo, que unirá Europa, desde Calabria, con la isla de Sicilia. La estructura atravesará el estrecho de Mesina (sur) y tendrá una longitud de 3.300 metros en su tramo central. Con una inversión prevista de 13.532 millones de euros, el megaproyecto comenzará tras el verano y concluiría entre los años 2032 y 2033.

El visto bueno fue otorgado por el Comité Interministerial para la Planificación Económica y el Desarrollo Sostenible (Cipess), tras revisar la documentación técnica y financiera presentada por el Ministerio de Infraestructuras y Transportes. El ministro y viceprimer ministro, Matteo Salvini, afirmó que, pese a faltar el aval del Tribunal de Cuentas, espera iniciar las obras, trabajos preliminares y expropiaciones entre septiembre y octubre.

PUEDES VER: Italia multa a la empresa Shein con 1 millón de euros por engañar sobre los beneficios ambientales de sus productos

El puente colgante más largo del mundo

La obra será una estructura colgante con un vano central de 3.300 metros, lo que la convertirá en el puente colgante más largo del mundo. Contará con tres carriles de carretera en cada dirección, dos carriles de servicio y dos vías ferroviarias. El tablero alcanzará los 60,4 metros de ancho y se elevará hasta los 72 metros de altura, lo que permitirá el paso de embarcaciones por debajo.

La infraestructura estará sostenida por dos torres de 399 metros de altura, ubicadas respectivamente en las costas de Calabria y Sicilia, que se unirán mediante cuatro cables de suspensión. La capacidad estimada será de 6.000 vehículos por hora y hasta 200 trenes diarios, reduciendo drásticamente el tiempo de traslado actual en ferry, de dos o tres horas, a tan solo 15 minutos por carretera y 10 minutos en tren.

El Gobierno italiano declaró que se trata de una “infraestructura estratégica” y de “interés nacional”, ya que completará las redes transeuropeas de transporte. Además, destacó su potencial para impulsar el desarrollo económico del sur del país.

PUEDES VER: Mujer italiana es condenada a prisión por estafar a enfermos con cáncer con tratamientos generados por IA

Un megaproyecto millonario con respaldo legislativo

El presupuesto de 13.532 millones de euros ya figura en la Ley de Presupuestos de 2024 y 2025. Sin embargo, el Gobierno estima que el puente colgante movilizará una inversión total superior a los 23.000 millones de euros. Durante su ejecución, se espera la generación de cerca de 120.000 puestos de trabajo, según afirmó Salvini durante la presentación oficial del proyecto.

El consorcio responsable de la obra será Eurolink, liderado por Webuild, la mayor constructora de Italia. Participan también 235 compañías. Salvini calificó la iniciativa como una “obra sin precedentes en el mundo” y resaltó su relevancia como un “proyecto de ingeniería fascinante”.

Controversias y advertencias por impacto ambiental

Aunque la aprobación avanza, diversas asociaciones ambientalistas han expresado su preocupación por los posibles daños al ecosistema marino del estrecho de Mesina. También se han emitido alertas por el riesgo de infiltración de mafias locales en la ejecución del megaproyecto.

Organizaciones como la Dirección de Investigación Antimafia han advertido sobre el posible involucramiento de la 'Ndrangheta en Calabria y la Cosa Nostra en Sicilia, por lo que no se descarta la presentación de denuncias formales.