Mundo

Turistas en peligro: hackers atacan hoteles italianos y filtran casi 100.000 documentos de identidad a la venta en la dark web

Según las autoridades, 10 hoteles en Italia han sido afectados, pero no descartan que puedan surgir más casos los próximos días. Por el momento, se han registrado 100.000 documentos robados en esta modalidad.

Según un medio italiano, la información de los documentos de identidad se sustrajo durante los check-in.
Según un medio italiano, la información de los documentos de identidad se sustrajo durante los check-in. | Foto: Composición LR/ Heraldo & Fortinet

Decenas de miles de documentos de identidad de turistas escaneados en hoteles de Italia fueron robados de los servidores y puestos a la venta en la dark web, alertó la Agencia para Italia Digital (Agid).

La Agid "detectó una actividad de venta ilegal de documentos de identidad que habrían sido sustraídos de hoteles que operan en el territorio italiano", anunció en un comunicado el jueves.

"Se trata de decenas de miles de escaneos en alta resolución de pasaportes, tarjetas de identidad y otros documentos de identidad utilizados por los clientes durante las operaciones de check-in", especifica el comunicado.

PUEDES VER: Tragedia frente a la isla italiana de Lampedusa: al menos 20 migrantes pierden la vida en un naufragio

Alrededor de 100.000 documentos filtrados en Italia a la dark web

La agencia, en varios comunicados sucesivos en los últimos días, precisó que se trata de casi 100.000 documentos robados bajo esta modalidad.

La persona que puso a la venta estos documentos, conocido bajo el seudónimo 'mydocs', declaró haberlos obtenido "gracias a accesos no autorizados a sistemas informáticos, entre junio y agosto de 2025".

En total, diez hoteles en varias partes de Italia están afectados por este pirateo, pero "no se descarta que puedan surgir otros casos en los próximos días", advierten las autoridades.

PUEDES VER:Fallece atleta italiano, Mattia Debertolis, tras colapsar durante una competencia en los Juegos Mundiales en China

lr.pe

Consecuencias del hackeo en hoteles italianos para las víctimas

La agencia también alertó sobre las "consecuencias para las víctimas que pueden ser graves, tanto en el plano económico como legal", recordando que estos datos, una vez sustraídos, "pueden ser utilizados con fines fraudulentos: creación de documentos falsos, apertura de cuentas bancarias, usurpación de identidad digital".

Los hoteles y plataformas de reservas de hoteles son regularmente objetivos de ciberataques; los grupos Marriott, Caesars y el sitio Booking.com ya han sido víctimas de este tipo de pirateo.

Lo más visto
Lo último
