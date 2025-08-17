HOYSuscripcion LR Focus

Tendencias

Peruano afirma que sobrevivir en Italia es difícil y que trabaja en lo que 'venga': "Anhelo traer a mi hijo"

El hombre que dejó Pamplona Alta, San Juan de Miraflores, para otro futuro en Italia reveló lo duro que fue dejar a su familia, conseguir trabajo y un lugar donde vivir.

El peruano Edgar contó su experiencia y los planes a futuro que tenía para traer a su familia a Italia.
El peruano Edgar contó su experiencia y los planes a futuro que tenía para traer a su familia a Italia. | Foto: composición LR/ TikTok

El joven peruano dejó Pamplona Alta, en San Juan de Miraflores, y decidió buscar nuevos caminos en Italia. Tras su llegada descubrió que no todo fue fácil y que pasó por varios retos para superarse. El connacional se hizo viral en TikTok por contar su historia y cómo lucha día a día por generar ingresos en un país que lo acogió cuando llegó sin nada.

El hombre comentó en el clip durante la breve entrevista con el creador de contenido digital 'Garkatvshow' que de cierta manera fue fácil viajar a Italia y que lo difícil fue lo que siguió a ello: buscar una casa, trabajo y comida.

Peruano llegó a Italia y contó su historia de cómo es vivir en el país siendo inmigrante

En el video se puede observar cómo el hombre revela todos las experiencias que vivió desde que llegó a Italia. Al respecto, mencionó que "sobrevivir fue lo complicado", ya que, debía proveer sus alimentos y la casa. Él contó que luego de un tiempo consiguió dónde vivir: un cuarto compartido con dos personas más con "un baño compartido que queda chico y es un desorden".

Asimismo, contó que trabaja de construcción, pero que siempre estaba abierto a cualquier "trabajo que venga". Por otro lado, reveló que, a pesar que la gente piense que si te vas a Europa "vas a ganar bastante, pero nada, luego de tiempo se logra".

"Dejé a mi hijo de 12 añitos que lo extraño mucho. Es muy triste, muy doloroso, a veces te sientas en la cama, en la noche, y no encuentras nada. A veces se acumulan los gastos del cuarto para comer y todo eso", mencionó el peruano.

Por otro lado, recalcó que siente que, a pesar de todo, planea tener un buen futuro y que "anhela traer a su hijo, abrazarlo, besarlo y también a mis padres hermosos".

