El acuario de agua dulce más grande el mundo está en Sudamérica que asombra con 5 millones de litros, 380 especies marinas y sirve como centro de investigación

El Bioparque Pantanal, el acuario de agua dulce más grande del mundo: 440 especies e investigación en Brasil. Foto: IStock

El Bioparque Pantanal, el acuario de agua dulce más grande del mundo: 440 especies e investigación en Brasil. Foto: IStock

El Bioparque Pantanal, ubicado en el estado brasileño de Mato Grosso, se ha convertido en el símbolo de la conservación de la biodiversidad y el turismo sostenible de Brasil. Con una capacidad de 5 millones de litros, es considerado como el más acuario de agua dulce más grande del mundo, alberga 380 especies de fauna acuática y funciona también como un importante centro de investigación científica.

Este bioparque, diseñado por el renombrado arquitecto Ruy Ohtake, es un espacio de educación ambiental y conciencia ecológica, donde los visitantes no solo disfrutan de la biodiversidad, sino también aprenden sobre la necesidad de proteger los ecosistemas acuáticos. “Estamos hablando de un proyecto que combina arquitectura, ciencia y tecnología al servicio de la biodiversidad”, afirma la directora del complejo, María Fernanda Balestieri.

Los tanques temáticos albergan diversas especies marinas. Foto: Tripadvisor

Un centro para la conservación de peces neotropicales

Uno de los aspectos más destacados del Bioparque Pantanal es su Centro de Conservación de Peces Neotropicales, dedicado a la protección y reproducción de especies acuáticas originarias de América Latina. Con más de 300 reproducciones de 80 especies registradas, según explica un artículo de Click Petróleo y Gas.

El acuario está adaptado a las especies neotropicales que habitan en América. Foto: TripAdvisor

El centro ha logrado avances significativos en la conservación. Entre las especies preservadas, 25 han sido reproducidas por primera vez en el mundo, y 15 de ellas, de manera inédita en Brasil. Esta labor científica no solo beneficia al bioparque, sino que también contribuye al mantenimiento de especies que corren el riesgo de extinción.

PUEDES VER: El joven que duró 11 días sin dormir y los terribles efectos que sufrió en el experimento real del sueño

Inclusión, educación y libre acceso

El Bioparque Pantanal se distingue por su enfoque inclusivo, ofreciendo acceso gratuito a todas las personas, previa reserva, para garantizar el acceso ordenado y adecuado a los visitantes. Además, se ha implementado un programa de inclusión de personas con necesidades diferentes.

El acuario Bioparque Pantanal es el más grande del mundo con agua dulce. Foto: Tripadvisor

El lugar cuenta con interpretación en lengua de señas (Libras), material en braille, y espacios sensoriales diseñados especialmente para personas con discapacidades visuales o autismo. Este esfuerzo por hacer del bioparque un espacio accesible a todos resalta el compromiso social de la institución.

Una inmersión en los ríos de Brasil y del mundo

La exposición principal del Bioparque Pantanal ofrece a los visitantes un recorrido fascinante por los ríos de Brasil y del mundo. Los 33 tanques temáticos recrean diversos ecosistemas acuáticos, mostrando desde los ríos amazónicos hasta las aguas de Asia y África. Con la orientación de biólogos y educadores ambientales, los turistas pueden conocer a fondo las especies que habitan estos cuerpos de agua, así como las amenazas que enfrentan debido a la contaminación, el cambio climático y la deforestación.

La tecnología también juega un papel importante, ya que el bioparque cuenta con sistemas avanzados de soporte vital automatizado, que regulan la calidad del agua en los tanques, garantizando las mejores condiciones para las especies.