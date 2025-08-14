HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Empresario brasileño mata a trabajador de limpieza tras discutir por el tráfico: usó el arma de su esposa jefa de policía

Renê da Silva Nogueira Júnior, empresario de Brasil y esposo de la jefa de policía Ana Paula Balbino Nogueira, fue arrestado por el asesinato de Laudemir de Souza Fernandes.

Renê Nogueira es acusado de matar a Laudemir de Souza en Brasil.
Renê Nogueira es acusado de matar a Laudemir de Souza en Brasil. | Composición LR.

Renê da Silva Nogueira Júnior, empresario de Brasil y esposo de la jefa de policía Ana Paula Balbino Nogueira, fue arrestado el pasado pasado 11 de agosto por la muerte de el trabajador de limpieza de 44 años, Laudemir de Souza Fernandes. Según las autoridades, Nogueira disparó contra Fernandes tras una discusión por el tráfico.

En sus últimas declaraciones, el implicado afirmó que el arma usada le pertenecía a su esposa Ana Paula. Tras una investigación interna en donde se confirmó que la pistola estaba a nombre, Balbino fue detenida por la División de Asuntos Internos de la Policía Civil.

PUEDES VER: Policía fuera de servicio abate a un menor de edad que intentaba robar la moto de una mujer en Brasil

lr.pe

Detalles del crimen que acabó con la vida de Laudemir de Souza Fernandes

Según testigos del incidente, Nogueira se enfureció porque el espacio libre en una vía del barrio de Vista Alegre no le permitía pasar con su vehículo, argumentando que el camión de basura delante de él bloqueaba su camino. Según la conductora del camión, Nogueira tenía suficiente espacio para pasar sin problemas, pero él amenazó con disparar si no le hacían caso.

"Si chocas con mi coche, te disparo. ¿Lo dudas?", dijo Nogueira, según Thiago Ribeiro, sargento de la Policía Militar. Al intentar calmarlo, Nogueira apretó el gatillo de su pistola y la bala impactó en Laudemir de Souza Fernandes, uno de los barrenderos que viajaba en el camión. La víctima fue llevada inmediatamente al hospital, pero falleció horas después.

El Ayuntamiento de Belo Horizonte expresó su respaldo a la familia de Laudemir, quien prestaba servicios a través de una empresa externa de limpieza.

PUEDES VER: Hombre detenido por asesinar a su esposa en Brasil es linchado y quemado vivo públicamente por sus vecinos

lr.pe

¿Quiénes son los implicados en el crimen?

Renê da Silva Nogueira Júnior, en su perfil en redes sociales, se describe como 'cristiano, esposo, padre y patriota'. Afirma ser el director general de Fictor Alimentos. Sin embargo, la empresa Fictor Alimentos LTDA aclaró que Renê trabajó allí solo durante aproximadamente dos semanas antes de ser despedido.

Por otro lado, Ana Paula Lamego Balbino Nogueira es delegada de la Policía Civil de Minas Gerais. Actualmente, se encuentra asignada a la Casa da Mulher Mineira, una unidad policial inaugurada por la Policía Civil en marzo de 2022.

