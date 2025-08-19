HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela
EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela     EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela     EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela     
Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico
Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     
Mundo

La emotiva graduación escolar de más de 1.000 niños huérfanos en Gaza: sus padres fallecieron en la guerra con Israel

Un emotivo video viral en redes sociales captó a niños y niñas llorando en la graduación del orfanato Al-Wafa en Gaza.

Los menores de edad gazatí rompieron en llanto durante la graduación.
Los menores de edad gazatí rompieron en llanto durante la graduación. | CNN

Un video difundido en redes sociales conmovió a miles de usuarios al mostrar a un grupo de niños que lloraban durante una ceremonia de graduación escolar en el orfanato Al-Wafa, ubicado en Gaza. Todos los menores son huérfanos que perdieron a sus padres y a otros miembros de sus familias a causa de la guerra con Israel.

Según CNN, aproximadamente 1.000 niños y niñas asistieron al evento en Khan Younis —ciudad en el sur de la Franja de Gaza— el lunes 18 de agosto, vestidos con pequeñas togas y birretes, a pesar de la crítica situación militar entre Palestina, Hamás y el Estado israelí.

PUEDES VER: EEUU despliega tres destructores con misiles cerca de Venezuela para combatir carteles latinoamericanos de drogas

lr.pe

Huérfanos de guerra asistieron a ceremonia de graduación en Gaza

En el video se observa que cada niño es llamado por su nombre para recibir un diploma simbólico de graduación escolar. Los menores, refugiados en el orfanato Al-Wafa, rompieron en llanto porque sus padres y madres ya no están con ellos; por ello, tuvieron que asistir solos a la ceremonia.

Colegio destruido en Gaza. Fuente: Reuters

Colegio destruido en Gaza. Fuente: Reuters

De acuerdo con medios locales, las personas encargadas de la ceremonia decidieron organizar este acto para brindar a los niños un momento de alegría y reconocimiento académico en medio de las tragedias causadas por la guerra.

“Esta guerra se está librando como si la infancia no tuviera cabida en Gaza”, afirmó James Elder, portavoz de UNICEF, a Infobae.

PUEDES VER: EEUU asegura estar listo para usar "todo su poder" para frenar el narcotráfico en Venezuela: "Maduro es ilegítimo, un fugitivo"

lr.pe

¿Cuántos niños quedaron huérfanos en Gaza?

Datos obtenidos por CNN revelan que, desde octubre de 2023, más de 39.000 niños y niñas quedaron huérfanos en Gaza debido al estallido de la guerra entre Palestina e Israel. Entre ellos, unos 17.000 perdieron a sus padres. Además, se reporta que han fallecido 18.000 personas palestinas menores de 18 años.

Por otro lado, un estudio de las Naciones Unidas señala que, al menos, 1,1 millones de niñas y niños en la zona necesitan ayuda psicológica debido a los daños en su salud mental, ocasionados por los traumas de la guerra, la pérdida de sus familias y la hambruna.

Notas relacionadas
USCIS confirma que inmigrantes podrían perder su ciudadanía americana en EEUU por estas simples razones en 2025

USCIS confirma que inmigrantes podrían perder su ciudadanía americana en EEUU por estas simples razones en 2025

LEER MÁS
La libra, histórica unidad de medición clave en la Antigua Roma: es utilizada en Estados Unidos y Reino Unido

La libra, histórica unidad de medición clave en la Antigua Roma: es utilizada en Estados Unidos y Reino Unido

LEER MÁS
Sheinbaum niega acuerdo entre el Gobierno de México con la DEA sobre un 'Proyecto Portero': "No sé con qué fundamento"

Sheinbaum niega acuerdo entre el Gobierno de México con la DEA sobre un 'Proyecto Portero': "No sé con qué fundamento"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
El país de Sudamérica catalogado “El Dubái del oro blanco”: posee un cuarto del litio mundial, pero sigue hundido en crisis económica

El país de Sudamérica catalogado “El Dubái del oro blanco”: posee un cuarto del litio mundial, pero sigue hundido en crisis económica

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
EEUU asegura estar listo para usar "todo su poder" para frenar el narcotráfico en Venezuela: "Maduro es ilegítimo, un fugitivo"

EEUU asegura estar listo para usar "todo su poder" para frenar el narcotráfico en Venezuela: "Maduro es ilegítimo, un fugitivo"

LEER MÁS
Maduro asegura que “ningún imperio tocará el suelo sagrado de Venezuela” tras el despliegue militar de EE.UU.

Maduro asegura que “ningún imperio tocará el suelo sagrado de Venezuela” tras el despliegue militar de EE.UU.

LEER MÁS
Peruana es detenida en Indonesia por narcotráfico y podría ser condenada a muerte: le ofrecieron $20.000 por trasladar 1,4 kg de droga

Peruana es detenida en Indonesia por narcotráfico y podría ser condenada a muerte: le ofrecieron $20.000 por trasladar 1,4 kg de droga

LEER MÁS
EEUU despliega tres destructores con misiles cerca de Venezuela para combatir carteles latinoamericanos de drogas

EEUU despliega tres destructores con misiles cerca de Venezuela para combatir carteles latinoamericanos de drogas

LEER MÁS
Nicolás Maduro ordena el despliegue de 4,5 millones de soldados frente a acciones de Estados Unidos

Nicolás Maduro ordena el despliegue de 4,5 millones de soldados frente a acciones de Estados Unidos

LEER MÁS
Una bebé recién nacida en Colombia fue registrada con el inusual nombre en honor a ChatGPT y desata polémica en redes

Una bebé recién nacida en Colombia fue registrada con el inusual nombre en honor a ChatGPT y desata polémica en redes

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

'Al fondo hay sitio' en vivo arrasa en rating contra el estreno de ‘Eres mi bien’: ¿cuántos puntos hicieron?

La libra, histórica unidad de medición clave en la Antigua Roma: es utilizada en Estados Unidos y Reino Unido

Real Madrid se impone frente a Osasuna con gol de Kylian Mbappé y en debut de Franco Mastantuono

Mundo

Sistemas de combate, defensa antiaérea y más: así son los buques destructores que EEUU desplegó cerca de Venezuela

La histórica moneda de El Salvador que fue inspirada en Cristóbal Colón: fue una pieza clave en el siglo XIV

EEUU asegura estar listo para usar "todo su poder" para frenar el narcotráfico en Venezuela: "Maduro es ilegítimo, un fugitivo"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Juliana Oxenford sobre pérdida de 1.200 archivos en la JNJ: "Me suena a un nivel de corrupción de mugre"

Comisión de Alejandro Muñante apunta a una persecución política contra fiscales Lava Jato

Marianella Ledesma sobre fallo del TC que blinda a Boluarte: "Es pro crimen, pro impunidad de corrupción"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota