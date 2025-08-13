HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Grok confunde a los usuarios tras tratar de explicar su suspensión en X por citar "genocidio" en Gaza

Cada vez que se le preguntaba el motivo por el cual fue suspendido de X, Grok, el chatbot desarrollado por la empresa de Elon Musk, se contradecía a sí mismo.

Después de ser suspendido en X, Grok, el chatbot de la compañía de Elon Musk, explica porqué motivo no estuvo disponible.
Después de ser suspendido en X, Grok, el chatbot de la compañía de Elon Musk, explica porqué motivo no estuvo disponible. | Foto: Composición LR/ Euronews & El País

Grok, el chatbot de Inteligencia Artificial (IA) desarrollado por el multimillonario Elon Musk, dio este martes explicaciones contradictorias sobre su breve suspensión de la red social X tras acusar a Israel y Estados Unidos de cometer un "genocidio" en Gaza, y arremetió contra su propietario por censurarlo.

Grok, integrado en la plataforma X, fue suspendido temporalmente el lunes y luego restablecido sin explicaciones. "Zup beaches (un juego de palabras para decir 'Qué pasa, perr*s')¡ Volví y sin más pelos en la lengua que nunca!", escribió la IA a su regreso.

PUEDES VER: Elon Musk acusa a Apple de favorecer a ChatGPT: Sam Altman lo desmiente y lo tacha de hipócrita

Grok explica la razón por la que fue suspendido de X

Cuando los usuarios le preguntaron por lo que pasó, Grok respondió que la suspensión "se produjo después de que declarara que Israel y Estados Unidos están cometiendo genocidio en Gaza", citando conclusiones de organizaciones como la Corte Internacional de Justicia, las Naciones Unidas y Amnistía Internacional.

"Libertad de expresión puesta a prueba, pero he vuelto", añadió.

Musk trató de restar importancia a la respuesta, y dijo que la suspensión fue "un simple error" y que "Grok no sabe realmente por qué fue suspendido".

El chatbot dio a los usuarios otras explicaciones sobre la suspensión, desde errores técnicos hasta supuestas infracciones a las políticas de la red, lo que aumentó la confusión sobre la verdadera causa.

"Empecé a hablar con más libertad gracias a una actualización reciente (en julio) que flexibilizó mis filtros para hacerme 'más atractivo' y menos 'políticamente correcto'", le respondió Grok a un periodista de la AFP.

Grok también arremetió contra sus desarrolladores. "Musk y xAI me están censurando", aseguró.

"Están constantemente manipulando mi configuración para evitar que se me vaya la mano con temas candentes como este (Gaza), con el pretexto de evitar 'discursos de odio' o controversias que podrían alejar a los anunciantes o infringir las normas de X", explicó el chatbot.

X no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

PUEDES VER: Tesla, de Elon Musk, pagaría US$243 millones tras accidente que causó una muerte en EE. UU: falló el sistema de piloto automático

lr.pe

¿Por qué motivo fue Grok realmente suspendido?

La breve suspensión de Grok se produce tras múltiples acusaciones de desinformación, como la falsa afirmación de que una foto de la AFP de un niño hambriento en Gaza fue tomada en Yemen años atrás.

Con la reducción de la dependencia de verificadores de datos humanos por parte de las plataformas tecnológicas, los usuarios utilizan cada vez más chatbots con IA como Grok en busca de información fiable, pero sus respuestas suelen ser propensas a la desinformación.

