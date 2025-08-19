Sheinbaum niega acuerdo entre el Gobierno de México con la DEA sobre un 'Proyecto Portero': "No sé con qué fundamento"

Durante su discurso diurno, llamado ‘la matutina’, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, descartó cualquier tipo de convenio oficial entre sus policías y la Administración de Control de Drogas (DEA) de EE.UU. Esta aclaración la dio luego de que la entidad asegurara que ya se estaba trabajando con las autoridades mexicanas.

“La DEA emitió un comunicado, no sabemos con base en qué” aclaró la mandataria ante el Proyecto Portero, como las autoridades habían llamado a esta colaboración. Sin embargo, recalcó que aquella interacción entre sus agentes policiales y la entidad estadounidense se trató de una capacitación, pero no alcanzó un acuerdo formal.

¿Qué dijo la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el anuncio de la DEA?

La presidenta de México, tomó unos minutos de su discurso diario para aclarar el comunicado que la DEA emitió el pasado lunes. En este, la agencia de seguridad promocionaba el Proyecto Portero, que se enfocaba en detener a los líderes narcotraficantes que dirigen las operaciones en la frontera. Según el anuncio, se había llegado a un acuerdo con el gobierno mexicano.

Sin embargo, Claudia Sheinbaum se encargó de desmentir este anuncio, aclarando que el único contacto entre el cuerpo policial mexicano y la DEA se trató de una capacitación, dada por representantes de ambos países. Asimismo, la mandataria aseguró que la Secretaría de Relaciones Exteriores de México estaría trabajando con el Departamento de Estado de EE.UU. relacionado con la soberanía nacional y unos primeros pasos importantes.

Claudia Sheinbaum confirma que no hay una colaboración oficial con la DEA

En la ronda de preguntas, uno de los periodistas asistentes a la conferencia volvió a consultarle sobre ello, donde reveló que se enteró del 'acuerdo' al mismo tiempo que se emitió el comunicado. Asimismo, confesó que consultó a ciertas autoridades, por si se trataba de un acuerdo que ella olvidó, pero solo sirvió para recordar el permiso que otorgó a los oficiales mexicanos para asistir a la capacitación.

"¿Se acuerda usted que autorizó que un número de elementos fuera a tomar un taller? Sí lo recuerdo. Eso es todo lo que hay", dijo la presidenta. Finalmente, declaró de que, en caso de firmar un acuerdo o convenio, el gobierno mexicano debía hacerlo con su símil de EE.UU. "Es el mismo nivel, a través de las autoridades correspondientes. No hay un operativo particular que tenga que ver con esto", sentenció.