Mundo

El impactante caso de Diego Fernández, el joven al que asesinaron y esparcieron en 150 huesos bajo tierra

Un joven de 15 años desapareció hace más cuatro décadas, salió de su casa a ver un amigo y nuca más volvió. Recientemente, se encontraron sus 150 huesos en restos en el patio que alguna vez alquiló Gustavo Cerati.

Diego Fernández, tenía 15 años cuando desapareció después de salir de su residencia a ver a un amigo. Foto: composición LR/LN
Diego Fernández, tenía 15 años cuando desapareció después de salir de su residencia a ver a un amigo. Foto: composición LR/LN

El caso de Diego Fernández Lima remeció a toda Argentina, después de que, tras cuatro décadas de su desaparición, se encontraran restos de su cuerpo, esparcido a pocas cuadras de su casa, despertando una gran incógnita en su familia.

Sin embargo, este no fue el único lamentable hecho, puesto que los remanentes de Fernández, además de ser hallados desplegados en 150 huesos bajo tierra, curiosamente se encontraban en un terreno que alguna vez alquiló Gustavo Cerati, aumentando aún más la angustia de sus seres queridos.

PUEDES VER: Adolescente de 14 años mató a sus padres y fue a una iglesia antes de entregarse: "Necesitaba rezar"

lr.pe

¿Qué pasó con Diego Fernández?

El joven Diego Fernández, tenía 15 años cuando el jueves 26 de julio de 1984, salió del colegio, almorzó en su casa en el barrio de Coghlan y dejó su casa para ir a ver a un amigo. Sin saber que nunca más volvería.

Aquella noche de 1984, al no regresar a casa, su familia intentó hacer la denuncia, sin éxito. Sin embargo, su familia hacía suposiciones como una posible desaparición ligada al gobierno de ese momento.

¿Cómo encontraron los restos de Diego?

El pasado 20 de mayo de este año, un grupo de obreros mientras construía una medianera en la Avenida Congreso al 3700, descubrió restos óseos al excavar junto a una planta. Lo que en un principio parecía ser un hallazgo fortuito, en el terreno de una casona que alguna vez alquiló Gustavo Cerati, terminó revelando el trágico suceso.

El hermano de Diego, Javier, declaró que su familia "nunca dejó de buscar" e incluso su padre murió intentando encontrarlo.

¿Quién es el posible asesino?

Esta semana, el fiscal Martín López Perrando reveló una nueva información que cambia el rumbo de la investigación: Cristian Graf, de 56 años, propietario del chalet donde fue encontrado el cuerpo y residente del barrio desde la década de 1970, fue compañero de colegio de Diego. La revelación provino de un testigo que vive en el extranjero y que conocía a ambos. Según su relato, ‘El Gaita’ Fernández y ‘El Jirafa’ Graf tenían una relación cercana. La noticia del hallazgo causó gran conmoción en el chat de egresados de esa promoción. El testigo ofrecerá su declaración este jueves a través de Zoom.

