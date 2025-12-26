HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Petro pide al régimen de Maduro liberar a todos los presos políticos en Venezuela y le propone una amnistía general

El mandatario colombiano también rechazó cualquier intervención militar extranjera en Venezuela, abogando que lo mejor sería buscar soluciones pacíficas y el diálogo político.

Petro instó al régimen de Maduro liberar a todos los presos políticos en Venezuela.
Petro instó al régimen de Maduro liberar a todos los presos políticos en Venezuela. | AP News

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, hizo un llamado a la liberación de todos los presos políticos en Venezuela y en América Latina, al mismo tiempo que presentó una propuesta para ello. “Una amnistía general y un diálogo entre todos los sectores de la sociedad de Venezuela para construir un gobierno que represente a todos y todas y genere la confianza en la democracia”, manifestó el mandatario.

Además, Petro aprovechó la ocasión para recordar a los colombianos que aún están detenidos en Venezuela. "Feliz Navidad a Enrique Márquez (dirigente venezolano), para que se reúna con su familia. Feliz Navidad a los colombianos que aún permanecen presos en Venezuela; ya liberamos a 18", escribió el presidente, en referencia a la excarcelación de sus compatriotas en octubre de 2025.

Rechaza acción militar extranjera

En el mismo mensaje, Petro reafirmó su rechazo a cualquier intervención militar extranjera, tanto en Venezuela como en el Caribe.  “Me opongo a una invasión y estoy por una salida política y pacífica en Venezuela por los venezolanos”.

El mandatario también subrayó que el único camino para resolver la crisis en el país caribeño es a través del diálogo político, no mediante la presión militar. “En el Caribe, un diálogo entre todas las Américas y los pueblos del Caribe continental y antillano”, añadió, en un contexto donde Estados Unidos ha aumentado su presencia militar en la región.

Petro critica a Maduro por pedir apoyo a militares colombianos

Hace unos días, el presidente colombiano se pronunció en contra del pedido de ayuda de Maduro, quien pidió a los militares colombianos a defender la soberanía de los países del Caribe con una alianza entre su Ejército y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela ante la creciente tensión con Washington. Bogotá desestimó su solicitud y dijo que el chavismo no tiene potestad sobre su cuerpo de defensa e hizo un llamado al respeto mutuo. "No, él no tiene que dar órdenes a los militares", enfatizó.

Asimismo, tras responder a la sugerencia del chavismo sobre el restablecimiento de la Gran Colombia —lo que ahora es Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá—, apelando a una historia de compañerismo, el mandatario agregó que "la única manera para que las naciones vuelvan a estar juntas es con el poder constituyente y la soberanía popular".

La liberación de presos políticos venezolanos

El jueves 25 de diciembre, en plenas celebraciones navideñas, el Ministerio de Servicio Penitenciario de Venezuela informó que el gobierno liberó a 99 presos políticos detenidos tras las protestas en contra de la controvertida reelección de Nicolás Maduro. La proclamación del dictador para un tercer mandato consecutivo desató manifestaciones que resultaron en 28 muertes y al menos 2.400 arrestos, según la agencia AFP.

En un comunicado de prensa, la ONG venezolana Comité de Madres en Defensa de la Verdad informó que 65 hombres, detenidos en el penal de Tocorón, en el estado Aragua, fueron liberados. Además, se excarceló a tres mujeres del Centro Penitenciario Femenino La Crisálida, en Miranda, y a tres adolescentes en La Guaira. La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos, formada por familiares de los detenidos, también confirmó estas liberaciones a través de la red social X.

Por su parte, la ONG Justicia Encuentro y Perdón celebró la liberación de los presos políticos, pero aseguró que la medida es "claramente insuficiente" si se compara con las 1.085 personas privadas de libertad que, según ellos, permanecen en prisión de manera "injustificada". Indicaron que "la liberación parcial de personas detenidas arbitrariamente no corrige la ilegalidad de fondo".

