La modelo rusa, Kseniya Alexandrova, falleció a los 30 años tras batallar por semanas con las lesiones de un accidente de tránsito. | Foto: Composición LR / Instagram / Miss Universe

La modelo rusa, Kseniya Alexandrova, falleció a los 30 años tras batallar por semanas con las lesiones de un accidente de tránsito. | Foto: Composición LR / Instagram / Miss Universe

El pasado 12 de agosto, Kseniya Alexandrova, una modelo de 30 años, falleció tras estar semanas internada en un hospital. La mujer fue reconocida por ser la representante de Rusia en el Miss Universo del año 2017, donde no llegó a clasificarse a las semifinales. La noticia fue compartida tanto por su agencia de modelaje como por la organización del concurso, que lamentaron su temprana partida.

Alexandrova se encontraba hacía semanas internada en el hospital debido a un accidente automovilístico que sufrió en julio de este año. El suceso involucró el choque con un alce, un animal muy común en Rusia, y que terminó atravesando el parabrisas del carro en el que la modelo se encontraba de acompañante.

¿Cómo sucedió el accidente que terminó con la vida de la representante rusa en el Miss Universo?

Según se supo de las investigaciones locales, el accidente ocurrió en la región de Tver, uno de los 47 óblast que existen en Rusia. Mientras pasaba por una carretera, un alce se metió en medio de la carretera para chocar directamente con el parabrisas del vehículo, lo que provocó graves daños a Kseniya Alexandrova. Medios locales reportaron que el impacto provocó una peligrosa lesión craneoencefálica, aunque su diagnóstico se mantuvo reservado.

La modelo fue trasladada a Moscú, siendo hospitalizada en el Instituto de Investigación de Urgencias N. V. Sklifosovsky. Sin embargo, Alexandrova no pudo resistir las lesiones que sufrió, falleciendo el pasado 12 de agosto. La noticia fue publicada primero por la agencia de modelaje a la que pertenecía, Modus Vivendis. Asimismo, la organización del Miss Universo también dejó un sentido homenaje a la modelo. "Si gracia, belleza y espíritu deja un imborrable marca en la familia del Miss Universo y más allá", se puede leer en el comunicado.

¿Quién era Kseniya Alexandrova?

Kseniya Alexandrova nació en Moscú, en agosto de 1994. Durante la campaña del 2017, llegó a ser primera finalista en el Miss Rusia 2017. Esta hazaña la llevó a clasificarse directamente para el Miss Universo, llegando a participar en el evento que tuvo lugar en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Sin embargo, no llegó a pasar a la semifinal, quedando fuera en las etapas iniciales del concurso.

Tras su participación en el certamen de belleza, la modelo decidió aprovechar su status de figura pública para realizar estudios superiores. Así, obtuvo un título en finanzas y una licenciatura en psicología. Asimismo, se reportó que en marzo de este año, la mujer se casó. Asimismo, era muy activa en redes sociales, compartiendo sus viajes y sus apariciones en diversos eventos.