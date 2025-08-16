Explosión en planta de armas en Rusia deja al menos once fallecidos: es el segundo incidente desde el 2021
Según lo que informan las autoridades rusas, esta explosión se debe al incumplimiento de las normas de seguridad. El último incidente de este tipo en la fábrica de armas fue en 2021 y dejó 17 muertos.
Una explosión en una fábrica de armamento en la región de Riazán, en Rusia, dejó el viernes al menos 11 muertos, informaron el sábado las autoridades rusas, que apuntan como causa principal al incumplimiento de las normas de seguridad.
"Durante las tareas de búsqueda entre los escombros se hallaron otros dos cuerpos. Lamentablemente, 11 personas murieron", indicó el ministerio ruso de Situaciones de Emergencia en Telegram.
Precisó además que 130 personas resultaron heridas y que más de 360 rescatistas trabajan en el lugar.
Esta es la segunda explosión que se produce en la fábrica de armas rusa
Medios locales señalaron que el siniestro se produjo el viernes por la mañana en un taller con materiales explosivos y difundieron videos --no verificados por AFP-- que mostraban una gran columna de humo elevándose hacia el cielo.
Según la prensa regional, la explosión afectó a la planta Elastik, situada a unos 60 kilómetros de Riazán, la capital provincial.
La empresa, siempre de acuerdo con fuentes locales, produce explosivos y municiones.
En 2021, una explosión accidental en el mismo sitio ya había causado 17 muertos.
Autoridades rusas descartan que Ucrania esté involucrada en la explosión
El conglomerado estatal Rostec, proveedor de productos industriales y de alta tecnología, tanto para sectores civiles como militares, afirmó el viernes que participaba en la evacuación de heridos en helicóptero tras esta nueva tragedia.
Aunque Ucrania ataca con regularidad objetivos militares en Rusia mediante drones, las autoridades rusas no mencionaron esta posibilidad en el este caso.
El Comité de Investigación ruso señaló que se abrió una pesquisa por "violación" de las normas de seguridad "en instalaciones industriales peligrosas".