HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Alianza recibió tentadora oferta por Erick Noriega
Alianza recibió tentadora oferta por Erick Noriega     Alianza recibió tentadora oferta por Erick Noriega     Alianza recibió tentadora oferta por Erick Noriega     
Trump: “Putin se apoderaría de Ucrania si yo no fuera presidente”
Trump: “Putin se apoderaría de Ucrania si yo no fuera presidente”     Trump: “Putin se apoderaría de Ucrania si yo no fuera presidente”     Trump: “Putin se apoderaría de Ucrania si yo no fuera presidente”     
Mundo

Explosión en planta de armas en Rusia deja al menos once fallecidos: es el segundo incidente desde el 2021

Según lo que informan las autoridades rusas, esta explosión se debe al incumplimiento de las normas de seguridad. El último incidente de este tipo en la fábrica de armas fue en 2021 y dejó 17 muertos.

La explosión en la fábrica de armas rusa dejó 130 heridos y 11 personas fallecidas.
La explosión en la fábrica de armas rusa dejó 130 heridos y 11 personas fallecidas. | Foto: RT

Una explosión en una fábrica de armamento en la región de Riazán, en Rusia, dejó el viernes al menos 11 muertos, informaron el sábado las autoridades rusas, que apuntan como causa principal al incumplimiento de las normas de seguridad.

"Durante las tareas de búsqueda entre los escombros se hallaron otros dos cuerpos. Lamentablemente, 11 personas murieron", indicó el ministerio ruso de Situaciones de Emergencia en Telegram.

Precisó además que 130 personas resultaron heridas y que más de 360 rescatistas trabajan en el lugar.

PUEDES VER: Periodista rusa, acusada de 'falsificar información', intentó quitarse la vida por tercera vez tras ser encarcelada

lr.pe

Esta es la segunda explosión que se produce en la fábrica de armas rusa

Medios locales señalaron que el siniestro se produjo el viernes por la mañana en un taller con materiales explosivos y difundieron videos --no verificados por AFP-- que mostraban una gran columna de humo elevándose hacia el cielo.

Según la prensa regional, la explosión afectó a la planta Elastik, situada a unos 60 kilómetros de Riazán, la capital provincial.

La empresa, siempre de acuerdo con fuentes locales, produce explosivos y municiones.

En 2021, una explosión accidental en el mismo sitio ya había causado 17 muertos.

PUEDES VER: Miss Universo Rusia 2017 fallece a los 30 años luego de semanas internada debido a accidente con un alce

lr.pe

Autoridades rusas descartan que Ucrania esté involucrada en la explosión

El conglomerado estatal Rostec, proveedor de productos industriales y de alta tecnología, tanto para sectores civiles como militares, afirmó el viernes que participaba en la evacuación de heridos en helicóptero tras esta nueva tragedia.

Aunque Ucrania ataca con regularidad objetivos militares en Rusia mediante drones, las autoridades rusas no mencionaron esta posibilidad en el este caso.

El Comité de Investigación ruso señaló que se abrió una pesquisa por "violación" de las normas de seguridad "en instalaciones industriales peligrosas".

Notas relacionadas
Rusia crea vacuna contra el cáncer e inicia sus ensayos clínicos: tiene la tecnología de las dosis contra el COVID-19

Rusia crea vacuna contra el cáncer e inicia sus ensayos clínicos: tiene la tecnología de las dosis contra el COVID-19

LEER MÁS
Donald Trump a pocas horas de la cumbre con Vladímir Putin sobre la guerra Rusia-Ucrania en Alaska: "Alto juego"

Donald Trump a pocas horas de la cumbre con Vladímir Putin sobre la guerra Rusia-Ucrania en Alaska: "Alto juego"

LEER MÁS
Cumbre Trump - Putin en Alaska 2025 EN VIVO: Trump y Putin culminan conferencia de prensa

Cumbre Trump - Putin en Alaska 2025 EN VIVO: Trump y Putin culminan conferencia de prensa

LEER MÁS
¿Cuándo son las elecciones presidenciales en Bolivia 2025? fecha y datos oficiales del TSE

¿Cuándo son las elecciones presidenciales en Bolivia 2025? fecha y datos oficiales del TSE

LEER MÁS
Hogeweyk: el pueblo de Holanda donde personas con Alzheimer viven libres, sin dinero real y con enfermeros encubiertos

Hogeweyk: el pueblo de Holanda donde personas con Alzheimer viven libres, sin dinero real y con enfermeros encubiertos

LEER MÁS
Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Venezolana sufrió grave accidente por un conductor ebrio, no logró trasplante de cara y terminó siendo un símbolo en EEUU

Venezolana sufrió grave accidente por un conductor ebrio, no logró trasplante de cara y terminó siendo un símbolo en EEUU

LEER MÁS
Precio del dólar BCV y dólar paralelo en Venezuela hoy, 16 de agosto de 2025

Precio del dólar BCV y dólar paralelo en Venezuela hoy, 16 de agosto de 2025

LEER MÁS
¿Qué pasa si no voto en las elecciones de Bolivia 2025? Conoce de cuánto podría ser la multa a recibir

¿Qué pasa si no voto en las elecciones de Bolivia 2025? Conoce de cuánto podría ser la multa a recibir

LEER MÁS
Trump revela que se reunirá con Zelenski y asegura que "si todo sale bien" programará una reunión con Putin

Trump revela que se reunirá con Zelenski y asegura que "si todo sale bien" programará una reunión con Putin

LEER MÁS
Tres consecuencias buenas y malas al cumplirse 61 años de la Revolución Cubana [FOTOS]

Tres consecuencias buenas y malas al cumplirse 61 años de la Revolución Cubana [FOTOS]

LEER MÁS
Régimen de Maduro tras embargo de EE. UU. por bienes valorados en US$ 700 millones: “Es un cuento digno de una mala serie”

Régimen de Maduro tras embargo de EE. UU. por bienes valorados en US$ 700 millones: “Es un cuento digno de una mala serie”

LEER MÁS

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fernando Llanos revela cómo cambió su vida tras ser despedido de la TV e incursionar en TikTok: "Al comienzo no me llamaba nadie"

Intervienen a 3 presuntos implicados de atentado en Trujillo: serían dos menores de edad y un adulto, según jefe policial de La Libertad

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Mundo

Venezolano logra vencer orden de ICE para poder donar su riñón y salvar a su hermano: luego sería deportado de EEUU

Cumbre Trump - Putin en Alaska 2025 EN VIVO: Trump advierte que se retirará si la reunión no es exitosa

Donald Trump a pocas horas de la cumbre con Vladímir Putin sobre la guerra Rusia-Ucrania en Alaska: "Alto juego"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota