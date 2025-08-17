Precandidato colombiano que plantó su bandera en isla Santa Rosa es abucheado en evento en Cartagena: "¡Ladrón!"
Daniel Quintero, precandidato a la presidencia de Colombia, fue expulsado de un congreso empresarial tras irrumpir sin haber sido invitado.
- ¿Quién va ganando en las elecciones presidenciales en Bolivia 2025? Conoce los resultados y cómo va la contienda este 17 de agosto
- Resultados elecciones Bolivia 2025 EN VIVO: entérate del conteo oficial, las últimas reacciones y la cobertura minuto a minuto
Daniel Quintero, el precandidato a la presidencia de Colombia que plantó la bandera de su país en la isla Santa Rosa y amenazó con "ir a la guerra" contra Perú por el reciente impasse fronterizo, tuvo otro revés, pero en su país, al ser abucheado y expulsado de un evento empresarial que se desarrollaba en la ciudad de Cartagena.
El aspirante a la Casa de Nariño por el Pacto Histórico, alianza política del actual mandatario Gustavo Petro, irrumpió en el escenario del Congreso Empresarial Colombiano, organizado por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), pese a no figurar en la lista de invitados.
PUEDES VER: Presentan denuncia penal contra político Daniel Quintero por izar bandera de Colombia en Santa Rosa
Una vez que Quintero se subió al estrado, el público presente comenzó a pifiarlo y a exclamar: "¡Fuera, fuera!" Los organizadores del evento se sumaron a los reclamos del público, alegando que el precandidato no estaba guardando las formas, mientras que este los recriminaba. Finalmente, el político abandonó el recinto en medio de gritos de "¡Ladrón!"
Quintero aseguró al medio La Silla Rota que no fue invitado porque apoya la medida del presidente Petro de no exportar más carbón hacia Israel, ya que esto representaba "una forma de financiar la guerra".
PUEDES VER: Topógrafo detenido en Santa Rosa arremete contra Petro y Quintero: "Nos está haciendo mucho daño la politiquería que tienen ellos"
No obstante, el presidente de la Andi, Bruce MacMaster, alegó que fueron las diferencias entre el precandidato y el gremio las que determinaron su exclusión del evento, donde sí estuvieron presentes otros aspirantes a la presidencia de distintas tendencias políticas.
Daniel Quintero es declarado persona non grata en Perú
El incidente no es el único acto de rechazo que ha sufrido Daniel Quintero en los últimos días. Este jueves 14 de agosto, el Congreso del Perú aprobó una moción para declarar persona non grata al integrante del Pacto Histórico, al considerar su acto de plantar la bandera colombiana en la isla Santa Rosa como "una afrenta a la soberanía, la integridad territorial y el orden jurídico" del país andino.
La iniciativa, adoptada por unanimidad en el Legislativo, también exhorta al Gobierno presidido por Dina Boluarte a tomar, a través de la Cancillería y el Ministerio del Interior, las medidas que se requieran para evitar el ingreso de Quintero a territorio peruano.