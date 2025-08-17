Daniel Quintero es precandidato a la presidencia por el partido de Gustavo Petro | Zona Cero | Composición LR

Daniel Quintero, el precandidato a la presidencia de Colombia que plantó la bandera de su país en la isla Santa Rosa y amenazó con "ir a la guerra" contra Perú por el reciente impasse fronterizo, tuvo otro revés, pero en su país, al ser abucheado y expulsado de un evento empresarial que se desarrollaba en la ciudad de Cartagena.

El aspirante a la Casa de Nariño por el Pacto Histórico, alianza política del actual mandatario Gustavo Petro, irrumpió en el escenario del Congreso Empresarial Colombiano, organizado por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), pese a no figurar en la lista de invitados.

Una vez que Quintero se subió al estrado, el público presente comenzó a pifiarlo y a exclamar: "¡Fuera, fuera!" Los organizadores del evento se sumaron a los reclamos del público, alegando que el precandidato no estaba guardando las formas, mientras que este los recriminaba. Finalmente, el político abandonó el recinto en medio de gritos de "¡Ladrón!"

Quintero aseguró al medio La Silla Rota que no fue invitado porque apoya la medida del presidente Petro de no exportar más carbón hacia Israel, ya que esto representaba "una forma de financiar la guerra".

No obstante, el presidente de la Andi, Bruce MacMaster, alegó que fueron las diferencias entre el precandidato y el gremio las que determinaron su exclusión del evento, donde sí estuvieron presentes otros aspirantes a la presidencia de distintas tendencias políticas.

Daniel Quintero es declarado persona non grata en Perú

El incidente no es el único acto de rechazo que ha sufrido Daniel Quintero en los últimos días. Este jueves 14 de agosto, el Congreso del Perú aprobó una moción para declarar persona non grata al integrante del Pacto Histórico, al considerar su acto de plantar la bandera colombiana en la isla Santa Rosa como "una afrenta a la soberanía, la integridad territorial y el orden jurídico" del país andino.

La iniciativa, adoptada por unanimidad en el Legislativo, también exhorta al Gobierno presidido por Dina Boluarte a tomar, a través de la Cancillería y el Ministerio del Interior, las medidas que se requieran para evitar el ingreso de Quintero a territorio peruano.