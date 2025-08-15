HOYSuscripcion LR Focus

Política

Presentan denuncia penal contra político Daniel Quinteros por izar bandera de Colombia en Santa Rosa

El congresista Héctor Valer acudió a la Fiscalía para oficializar la denuncia contra el político colombiano y pedir que se inicien las investigaciones.

El congresista Héctor Valer, del partido Somos Perú, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía de la Nación contra el político colombiano Daniel Quinteros. El exalcalde de Medellín y precandidato presidencial es acusado de haber izado la bandera de Colombia en la isla Chinería, ubicada en el distrito de Santa Rosa, territorio peruano. Según la denuncia, este acto se considera una provocación deliberada que alteró los hitos fronterizos y representa una amenaza directa a la soberanía del país.

Valer, quien considera que la acción de Quinteros pone en peligro la seguridad y la integridad territorial de Perú, exige que se inicie una investigación penal y, si corresponde, se formalice una investigación preparatoria en su contra. Además, solicita a la Cancillería peruana que gestione la captura y extradición del político colombiano para que responda ante la justicia del país por este grave incidente.

¿De qué delitos se le acusa a Daniel Quinteros?

El principal delito que se le imputa es la destrucción o alteración de hitos fronterizos. En el documento enviado a la Fiscalía de la Nación, Valer argumenta que Quinteros, quien en ese momento era candidato presidencial de Colombia, cometió un acto de provocación deliberada al izar la bandera de Colombia en la isla Chinería, que se encuentra en el distrito de Santa Rosa, territorio soberano de Perú.

Según la denuncia, este acto de Quinteros constituyó una alteración de la señalización de los límites territoriales, con el objetivo de generar confusión sobre la soberanía del territorio en disputa. El congresista Valer considera que esta acción fue una provocación que pone en riesgo la seguridad y la soberanía de Perú, además de calificarla como un intento de manipulación de la percepción de los límites fronterizos entre ambos países.

Como se recuerda, el pasado 12 de agosto, Quinteros se dirigió en una lancha hacia la isla Chinería, donde izó la bandera de Colombia. El hecho ha generado el rechazo de las autoridades peruanas y el reforzamiento de las fuerzas militares y policiales en la zona.

