Padre y su hijo adolescente son asesinados de 23 balazos
Dina Boluarte se burla de los derechos humanos: Lo mejor de Sin Guion, Arde Troya y DHAD | En Modo Reacción

Política

Topógrafo detenido en Santa Rosa arremete contra Petro y Quintero: "Nos está haciendo mucho daño la politiquería que tienen ellos"

El topógrafo colombiano Carlos Sánchez Ordegón pidió disculpas al Perú y respaldó la soberanía del distrito de Santa Rosa en la isla Chinería. Junto con su colega John Amía López son investigados por el presunto delito de atentado contra la integridad nacional.

Topógrafo rechazó conocer a Gustavo Petro y Daniel Quintero. Foto: Composición/LR
El Poder Judicial ordenó ampliar la detención preliminar por un total de 7 días contra los topógrafos colombianos, Carlos Sánchez Ordegón y John Amía López, que fueron detenidos en el distrito de Santa Rosa el último martes 12 de agosto mientras realizaban un estudio territorial. Sin embargo, durante la audiencia en el Poder Judicial, Sánchez Ordegón se pronunció al respecto, pidió disculpas a la población peruana y arremetió contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el precandidato Daniel Quintero.

Luego de que el juez le otorgó la palabra, el topógrafo mencionado recalcó que la "politiquería" de Petro y Quintero le "hace mucho daño" a su persona y a la de su amigo. De igual manera, recalcó que no tiene amistad con el mandatario y el precandidato a la presidencia de su país y señaló que no tenía conocimiento de que el precandidato había colocado una bandera en la isla Chinería.

"Yo quiero decir que no tengo nada absolutamente nada que ver con este señor Quintero, no lo conozco, ni tengo amistad con él. De hecho, no soy partícipe de lo que haya hecho el día 11, ni siquiera me había dado cuenta de que había hecho eso. Dejo claridad que lo que yo estaba haciendo era un trabajo para el muelle que estaba en construcción, por ese muelle tenía que tomar unos datos de una orilla y de la otra orilla para poder generar una tensión que me permitiera ver cómo está afectando al otro lado. Dejo claridad que respeto de antemano la soberanía del Perú, somos hermanos, hemos convivido toda la vía entre los tres pueblos acá en la frontera", declaró.

Es importante señalar que, tras ser detenidos realizando trabajos topográficos, tanto Sánchez Ordebón como Amía López son investigados por la Fiscalía por el presunto delito contra la integridad nacional en el Perú.

En otro momento, Sánchez calificó como "absurda y "descabellada" la manera en la que tanto Petro como Quintero buscarían hacer política en su país y la forma en la que intentan "resaltar su nombre". En esa misma línea, declaró que el día de la detención se encontraba realizando un "trabajo técnico para el muello de carga de Leticia"

"Lo he sustentado con mi contrato, si quieren ver mi celular, mi transcurso en mis redes sociales, se darán cuenta de que no soy partícipe del Gobierno, ni mi interesa este Gobierno autoritario. Lastimosamente, vivo en este país. Nos está haciendo mucho daño esa politiquería que tienen ellos allá", dijo.

Topógrafo detenido en Santa Rosas: "Mi intención no fue ofender al país de Perú"

"De antemano, respeto las instituciones, creo que pueden dar cuenta las autoridades si en algún momento traté mal o si hice alguna cosa. Mi intención no fue ofender al país de Perú. Considero que es un país soberano. Considero que si cometí algún error fue no haber solicitado los permisos a mi jefe de que estaban acá. Asumí que como es una actividad que hacía desde hace mucho tiempo, tenían los permisos. Mi intención y la de mi ayudante era hacer un trabajo técnico y responsable para ese muelle de carga de Leticia, no era ofender ni agredirlos a ustedes, no tengo nada con qué poderlos agredir, estaba haciendo un trabajo de ingienería (…) No quiero entrar en este juego de los politiqueros allá en mi país", aclaró.

