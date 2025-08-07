Isla Santa Rosa: precandidato presidencial de Colombia amenaza con guerra a Perú en plena tensión limítrofe

Las tensiones aumentan. El precandidato presidencial colombiano Daniel Quintero aseguró que, de llegar al Gobierno, no permitirá que Perú ejerza soberanía sobre la isla Santa Rosa ni sobre los territorios amazónicos que han generado una reciente respuesta del país vecino. El candidato del partido Pacto Histórico, alineado con el presidente colombiano Gustavo Petro, señaló —a través de su cuenta en X (antes Twitter)— que no dudará “ni un segundo” en ir a la guerra con Perú.

"No dejaré que nos quiten ni un solo centímetro de nuestro territorio. (…) Bien por el presidente (Gustavo) Petro que le ha devuelto la dignidad a Colombia en sus relaciones internacionales. No se dejó de (Donald) Trump y menos de Perú. Yo tampoco (lo haré)", señaló Quintero en su video compartido a través de redes sociales.

PUEDES VER: Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Exvicepresidenta colombiana se opone a conflicto con Perú

Pese a las amenazas del también exalcalde de Medellín, la posición en Colombia no parece ser definitiva. La exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez respondió afirmando que no existe ningún conflicto con Perú. Según indicó, las relaciones bilaterales, los tratados de libre comercio y los canales de diálogo entre ambos países se mantienen firmes, y negó que haya alguna controversia diplomática entre ambas naciones.

Ramírez, integrante del partido Centro Democrático, cuestionó las motivaciones del presidente Gustavo Petro, al considerar que utiliza este supuesto conflicto como una excusa para trasladar las celebraciones del 7 de agosto al Amazonas. A su juicio, el verdadero problema radica en la falta de atención del gobierno a las demandas del sector agrícola, cuyas protestas mantienen bloqueadas varias vías del país.

Gustavo Petro y su mensaje al Gobierno de Boluarte: "Hoy en Leticia (...) Colombia no perderá su río Amazonas"

Este jueves, el mandatario colombiano Gustavo Petro encabezará una ceremonia en Leticia, ciudad ubicada en la zona fronteriza con Perú. El evento tiene como objetivo reafirmar la soberanía de Colombia sobre el río Amazonas. La actividad, programada para las 10 de la mañana, fue difundida por el propio Petro a través de sus redes sociales, donde destacó su intención de proteger este territorio con el mensaje: “Colombia no perderá su río Amazonas”.

Simultáneamente, del lado peruano, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, tiene previsto arribar a la isla Santa Rosa junto a varios ministros. La coincidencia de ambas visitas ocurre en medio de una creciente tensión diplomática, tras las recientes declaraciones de Petro, quien acusó al gobierno de Dina Boluarte de ocupar territorio colombiano. Las tensiones se centran en la isla Chinería, zona en la que se ubica el distrito de Santa Rosa, recientemente creado por ley del Congreso peruano.

El gobierno peruano respondió de inmediato mediante un comunicado oficial, rechazando de forma categórica los señalamientos de Petro. En el documento se subraya que la isla en cuestión se encuentra bajo soberanía peruana y que esta condición fue establecida desde hace más de un siglo en el Tratado Salomón-Lozano de 1922, así como en otros acuerdos posteriores que delimitan con claridad las fronteras entre Perú y Colombia.