HOY

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sigue EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha
Sigue EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     Sigue EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     Sigue EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     
Gustavo Petro habla EN VIVO desde Leticia-Amazonas
Gustavo Petro habla EN VIVO desde Leticia-Amazonas     Gustavo Petro habla EN VIVO desde Leticia-Amazonas     Gustavo Petro habla EN VIVO desde Leticia-Amazonas     
Política

Isla Santa Rosa: precandidato presidencial de Colombia amenaza con guerra a Perú en plena tensión limítrofe

El precandidato presidencial Daniel Quintero, alineado con el presidente Gustavo Petro, afirmó en redes sociales que está dispuesto a ir a la guerra contra Perú si es necesario.

Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y aspirante a presidente en Colombia, amenazó con guerra a Perú | Foto: composición LR
Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y aspirante a presidente en Colombia, amenazó con guerra a Perú | Foto: composición LR

Las tensiones aumentan. El precandidato presidencial colombiano Daniel Quintero aseguró que, de llegar al Gobierno, no permitirá que Perú ejerza soberanía sobre la isla Santa Rosa ni sobre los territorios amazónicos que han generado una reciente respuesta del país vecino. El candidato del partido Pacto Histórico, alineado con el presidente colombiano Gustavo Petro, señaló —a través de su cuenta en X (antes Twitter)— que no dudará “ni un segundo” en ir a la guerra con Perú.

Únete a nuestro canal de política y economía

"No dejaré que nos quiten ni un solo centímetro de nuestro territorio. (…) Bien por el presidente (Gustavo) Petro que le ha devuelto la dignidad a Colombia en sus relaciones internacionales. No se dejó de (Donald) Trump y menos de Perú. Yo tampoco (lo haré)", señaló Quintero en su video compartido a través de redes sociales.

PUEDES VER: Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

lr.pe

Exvicepresidenta colombiana se opone a conflicto con Perú

Pese a las amenazas del también exalcalde de Medellín, la posición en Colombia no parece ser definitiva. La exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez respondió afirmando que no existe ningún conflicto con Perú. Según indicó, las relaciones bilaterales, los tratados de libre comercio y los canales de diálogo entre ambos países se mantienen firmes, y negó que haya alguna controversia diplomática entre ambas naciones.

Ramírez, integrante del partido Centro Democrático, cuestionó las motivaciones del presidente Gustavo Petro, al considerar que utiliza este supuesto conflicto como una excusa para trasladar las celebraciones del 7 de agosto al Amazonas. A su juicio, el verdadero problema radica en la falta de atención del gobierno a las demandas del sector agrícola, cuyas protestas mantienen bloqueadas varias vías del país.

PUEDES VER: Tensión por isla Santa Rosa EN VIVO: integrantes de la Marina de Guerra se despliegan por el río Amazonas

lr.pe

Gustavo Petro y su mensaje al Gobierno de Boluarte: "Hoy en Leticia (...) Colombia no perderá su río Amazonas"

Este jueves, el mandatario colombiano Gustavo Petro encabezará una ceremonia en Leticia, ciudad ubicada en la zona fronteriza con Perú. El evento tiene como objetivo reafirmar la soberanía de Colombia sobre el río Amazonas. La actividad, programada para las 10 de la mañana, fue difundida por el propio Petro a través de sus redes sociales, donde destacó su intención de proteger este territorio con el mensaje: “Colombia no perderá su río Amazonas”.

PUEDES VER: Relevan al jefe de la Agencia de Compras de las FF.AA. en pleno proceso de adquisición de flota de 24 cazas

lr.pe

Simultáneamente, del lado peruano, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, tiene previsto arribar a la isla Santa Rosa junto a varios ministros. La coincidencia de ambas visitas ocurre en medio de una creciente tensión diplomática, tras las recientes declaraciones de Petro, quien acusó al gobierno de Dina Boluarte de ocupar territorio colombiano. Las tensiones se centran en la isla Chinería, zona en la que se ubica el distrito de Santa Rosa, recientemente creado por ley del Congreso peruano.

El gobierno peruano respondió de inmediato mediante un comunicado oficial, rechazando de forma categórica los señalamientos de Petro. En el documento se subraya que la isla en cuestión se encuentra bajo soberanía peruana y que esta condición fue establecida desde hace más de un siglo en el Tratado Salomón-Lozano de 1922, así como en otros acuerdos posteriores que delimitan con claridad las fronteras entre Perú y Colombia.

Notas relacionadas
Historiador sanmarquino asegura que conflicto por Isla Santa Rosa en Loreto se debe a fines comerciales: "El acuerdo fue ratificado, no hay nada que discutir"

Historiador sanmarquino asegura que conflicto por Isla Santa Rosa en Loreto se debe a fines comerciales: "El acuerdo fue ratificado, no hay nada que discutir"

LEER MÁS
"No hay problema con Perú", asegura exvicepresidenta de Colombia y refiere que Petro busca "pretextos"

"No hay problema con Perú", asegura exvicepresidenta de Colombia y refiere que Petro busca "pretextos"

LEER MÁS
Tensión por isla Santa Rosa EN VIVO: integrantes de la Marina de Guerra se despliegan por el río Amazonas

Tensión por isla Santa Rosa EN VIVO: integrantes de la Marina de Guerra se despliegan por el río Amazonas

LEER MÁS
Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gustavo Petro y su mensaje al Gobierno de Boluarte: "Hoy en Leticia (..) Colombia no perderá su río Amazonas"

Gustavo Petro y su mensaje al Gobierno de Boluarte: "Hoy en Leticia (..) Colombia no perderá su río Amazonas"

LEER MÁS
Gustavo Petro: estudio reportó que el río Amazonas se aleja de Colombia y dejaría de pasar por Leticia antes de 2030

Gustavo Petro: estudio reportó que el río Amazonas se aleja de Colombia y dejaría de pasar por Leticia antes de 2030

LEER MÁS
Tensión por isla Santa Rosa EN VIVO: integrantes de la Marina de Guerra se despliegan por el río Amazonas

Tensión por isla Santa Rosa EN VIVO: integrantes de la Marina de Guerra se despliegan por el río Amazonas

LEER MÁS
Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

LEER MÁS
Tensión limítrofe: Colombia amenaza con llevar isla Santa Rosa a La Haya, mientras Perú moviliza personal del Ejército a la zona

Tensión limítrofe: Colombia amenaza con llevar isla Santa Rosa a La Haya, mientras Perú moviliza personal del Ejército a la zona

LEER MÁS
Relevan al jefe de la Agencia de Compras de las FF.AA. en pleno proceso de adquisición de flota de 24 cazas

Relevan al jefe de la Agencia de Compras de las FF.AA. en pleno proceso de adquisición de flota de 24 cazas

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ni Messi ni Di María: los 2 únicos campeones del mundo que figuran en la lista de candidatos al Balón de Oro 2025

Ni Messi ni Di María: los 2 únicos campeones del mundo que figuran en la lista de candidatos al Balón de Oro 2025

Todo sobre el reparto de ‘Merlina’ 2: protagonistas, villanos y sorpresas

Tensión por isla Santa Rosa EN VIVO: Gustavo Petro desde Leticia y en zona limítrofe arriban ministros de Estado

Política

Tensión por isla Santa Rosa EN VIVO: Gustavo Petro desde Leticia y en zona limítrofe arriban ministros de Estado

Tensión por isla Santa Rosa EN VIVO: Gustavo Petro desde Leticia y en zona limítrofe arriban ministros de Estado

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Gustavo Petro y su mensaje al Gobierno de Boluarte: "Hoy a las 10 a. m. en Leticia (..) Colombia no perderá su río Amazonas"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Tensión por isla Santa Rosa EN VIVO: Gustavo Petro desde Leticia y en zona limítrofe arriban ministros de Estado

Tensión por isla Santa Rosa EN VIVO: Gustavo Petro desde Leticia y en zona limítrofe arriban ministros de Estado

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Gustavo Petro y su mensaje al Gobierno de Boluarte: "Hoy a las 10 a. m. en Leticia (..) Colombia no perderá su río Amazonas"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota