Eduardo Serrano, galán venezolano de telenovelas, es diagnóstico con cáncer y familia pide ayuda: "No muy buenas noticias"

El actor venezolano Eduardo Serrano enfrenta cáncer de pulmón y de vejiga. La familia busca reunir 20.000 dólares para el tratamiento.

Eduardo Serrano lucha contra cáncer de pulmón y vejiga.
Eduardo Serrano lucha contra cáncer de pulmón y vejiga. | Composición LR

Eduardo Serrano atraviesa una de las etapas más duras de su vida. El galán venezolano fue diagnosticado con cáncer de células pequeñas en el pulmón con metástasis en el cerebro, además de otro cáncer en la vejiga.

"No muy buenas noticias", expresó Magaly Serrano a través de un video emotivo publicado en redes sociales. La familia pide apoyo económico para costear el tratamiento y cuidados especiales.

Familia de Eduardo Serrano pide ayuda para tratar el cáncer diagnosticado al actor

Magaly Serrano explicó que su padre ya recibió quimioterapia y radioterapia para el cáncer en la vejiga, pero ahora deberá iniciar un nuevo ciclo para el cáncer de pulmón el próximo 20 de agosto.

"Hemos decidido abrir un Gofundme. Necesitamos recolectar una cantidad de dinero para que nos ayuden. Necesitamos una enfermera en casa porque yo tuve que dejar mi trabajo. El único ingreso que tenemos es el trabajo de mi prometido", comentó.

También indicó que el actor requiere artículos especiales para su cuidado diario y que la situación económica familiar ya está al límite. Por ello, la campaña busca reunir 20.000 dólares para cubrir estos gastos.

¿Quién es Eduardo Serrano, galán venezolano de telenovelas?

Andrés Eduardo Serrano Acevedo, diagnosticado con cáncer de células pequeñas en el pulmón con metástasis en el cerebro, nació el 30 de noviembre de 1942 en Caracas, Venezuela, y tiene actualmente 82 años.

Serrano protagonizó telenovelas icónicas como Simplemente María, Marienela, La Heredera y Las Amazonas. Hoy el 'galán de oro' enfrenta un reto personal que ha unido a familiares, amigos y seguidores en una cadena de solidaridad.

